Cuba

Sin agua por las tuberías, una familia en Cuba recurre a la lluvia y recipientes

El relato de una joven cubano en redes sociales describe cómo su hogar depende del agua de lluvia y del traslado manual de recipientes cuando falla el suministro; una pipa de agua supera los 10 mil pesos cubanos

Una niña coloca cajas de madera para recoger lluvia junto a un hombre que sostiene un jabón, con un balde y una carretilla al fondo.
Un hombre se baña bajo la lluvia mientras su hija junta agua en cajas de madera, en una ilustración que representa la escasez hídrica en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Para una joven cubana, tener una reserva de agua en casa puede implicar un gasto de más de USD 300, una cifra que comparó con los costos y las dificultades que enfrenta su familia para acceder al recurso. Su testimonio, difundido en redes sociales, muestra la construcción de un tanque de cemento en una vivienda de Cuba.

“Cuando empieza a llover hay que salir corriendo a poner todos los cubos y recoger y aprovechar cada gota como si fuera oro”, relató la joven. Según contó, el agua de lluvia también se convierte en una alternativa para el aseo cuando no hay suministro por las tuberías.

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El testimonio refleja la situación de una familia y no permite establecer por sí solo el alcance de los problemas de abastecimiento en otras zonas de la isla.

Un tanque plástico supera los USD 300, según el testimonio

La joven explicó que uno de los principales obstáculos es contar con un lugar donde acumular el agua. Indicó que un tanque plástico, conocido también en otros países como barriles, puede costar más de USD 300, por lo que su familia buscó una opción de menor valor.

Los cubanos sufren la carencia de agua potable en la isla.

La alternativa fue levantar un depósito de cemento en el patio de la vivienda. De acuerdo con su relato, la obra costó 80 mil pesos cubanos (que en el mercado informal equivalen entre USD $103.20 a $103.75), un monto que describió como un esfuerzo para el hogar, aunque menor que el precio de los tanques plásticos.

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En las imágenes aparece su padre junto al tanque recién terminado. El hombre señaló que observó el proceso de construcción para aprender cómo se realizaba, aunque reconoció que se trataba de una tarea compleja.

El tanque no resuelve la falta de suministro por las tuberías

El depósito construido por la familia todavía debía llenarse. “Ahora vamos a ver cuándo lo podemos llenar porque ahora mismo no tenemos una gota de agua”, dijo el padre en el video.

La familia afirmó que el día anterior se había bañado con agua de lluvia. La joven sostuvo que, cuando el servicio no llega a través de la red, quedan dos opciones: contratar una pipa o trasladar el agua por sus propios medios.

Según su testimonio, una pipa de agua cuesta más de 10 mil pesos cubanos. Ante ese gasto, describió la carga de recipientes como una práctica recurrente en su hogar.

Un hombre con gorra y gafas se apoya en un gran tanque de concreto vacío junto a un patio soleado.
Un hombre en Cuba observa el interior de un tanque de agua de concreto que permanece vacío a espera de las lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La joven también agradeció a un seguidor extranjero que, según dijo, colaboró para que pudieran construir el tanque. Al final de su publicación, pidió a otros usuarios que contaran si en sus países utilizan depósitos similares y cuánto deben pagar por ellos.

En Cuba, 2,7 millones de personas tienen el viernes afectado total o parcialmente el servicio de agua potable, una situación vinculada a los prolongados cortes de electricidad provocados por la crisis energética que sufre el país, según informaron autoridades del sector.

Según EFE, esa cifra representa alrededor del 35 % del total de la población cubana que recibe el agua por redes, y las provincias más afectadas son las occidentales La Habana, Artemisa y Matanzas, y las orientales Santiago de Cuba y Holguín.

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