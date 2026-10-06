Cuba

El “sofá de la Habana”, un espacio que es un respiro para los cubanos entre la crisis diaria

El malecón de La Habana ya no es solo un punto turístico. Forma parte de la identidad de miles de cubanos que diariamente llegan para compartir un momento con conocidos, desconocidos, mirar el horizonte, pescar o cualquier actividad que los saque de su realidad

El apodo no alude a una denominación oficial: nació del uso social del muro como un lugar para sentarse a conversar, escuchar música, pescar, contemplar el mar o esperar. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
El apodo no alude a una denominación oficial: nació del uso social del muro como un lugar para sentarse a conversar, escuchar música, pescar, contemplar el mar o esperar. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
Guardar

Construido entre 1901 y 1902, el malecón de La Habana es el punto de reunión de pescadores, jóvenes, familias enteras, músicos, grupos de amigos y una infinidad de personas que, simplemente quieren presenciar una obra identitaria de Cuba.

En sus ocho kilómetros de longitud, aproximadamente, protege sectores de la ciudad de la acción del mar, y se consolidó como un espacio de vida cotidiana y uno de los símbolos urbanos de La Habana.

PUBLICIDAD

Los saltos al mar. Una de las actividades más representativas de este malecón, practicado por jóvenes y adultos, también representa su conexión con el mar. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
Los saltos al mar. Una de las actividades más representativas de este malecón, practicado por jóvenes y adultos, también representa su conexión con el mar. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
Grupos de amigos, e incluso desconocidos, comparten en espacios del muelle donde se generan una especie de "piscina" o alberca, donde pueden bañarse y disfrutar con más tranquilidad. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
Grupos de amigos, e incluso desconocidos, comparten en espacios del muelle donde se generan una especie de "piscina" o alberca, donde pueden bañarse y disfrutar con más tranquilidad. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
El Faro del Morro, en el Castillo de los Tres Reyes del Morro, adorna la vista de habitantes, como esta madre y su hija, que se distraen un momento en el muelle. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
El Faro del Morro, en el Castillo de los Tres Reyes del Morro, adorna la vista de habitantes, como esta madre y su hija, que se distraen un momento en el muelle. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Los largos apagones son los momentos más comunes donde los habitantes deciden ir al malecón. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Los largos apagones son los momentos más comunes donde los habitantes deciden ir al malecón. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Una de las actividades más comunes es la pesca, una forma de los habitantes de conseguir comida ante la crisis alimentaria que atraviesa Cuba. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Una de las actividades más comunes es la pesca, una forma de los habitantes de conseguir comida ante la crisis alimentaria que atraviesa Cuba. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
La silueta del medio día de sus pescadores se junta a la forma de los edificios de la capital cubana. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
La silueta del medio día de sus pescadores se junta a la forma de los edificios de la capital cubana. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
Una pareja observa un crucero que colinda las zonas costeras de Cuba durante un apagón de la isla. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Una pareja observa un crucero que colinda las zonas costeras de Cuba durante un apagón de la isla. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Dos jóvenes posan para una fotografía en el malecón, un constante punto de reunión de los más jóvenes para convivir. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Dos jóvenes posan para una fotografía en el malecón, un constante punto de reunión de los más jóvenes para convivir. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Un grupo de músicos comparte con una pareja en medio de uno de los apagones de La Habana. (Infoabe Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
Un grupo de músicos comparte con una pareja en medio de uno de los apagones de La Habana. (Infoabe Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
Al atardecer, el paseo marítimo se transforma en punto de encuentro para quienes buscan luz natural ante la ausencia de electricidad por los apagones diarias. (Infobae Cuba/ AP/Ramon Espinosa)
Al atardecer, el paseo marítimo se transforma en punto de encuentro para quienes buscan luz natural ante la ausencia de electricidad por los apagones diarias. (Infobae Cuba/ AP/Ramon Espinosa)

Temas Relacionados

CubaMalecón Cubasofá de La Habanacrisis socialapagones Cuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España abre un segundo centro de visados en Cuba en un contexto de éxodo sin precedentes desde 2020

La nueva sede, ubicada en el municipio habanero de Playa, no resuelve expedientes: esa facultad permanece en otro organismo. Mientras tanto, la demanda migratoria sigue creciendo en la isla

España abre un segundo centro de visados en Cuba en un contexto de éxodo sin precedentes desde 2020

El régimen de Cuba permitirá la importación comercial de mercancías por viajeros y envíos ante la crisis

La norma, formalizada mediante el Decreto-Ley 132/2026, permite declarar ante la Aduana bienes que excedan el uso personal y obliga a abonar gravámenes y servicios en dólares estadounidenses para su despacho

El régimen de Cuba permitirá la importación comercial de mercancías por viajeros y envíos ante la crisis

Cuba impone límites estrictos a la entrada de teléfonos y equipos tecnológicos: ¿Cómo afecta a los viajeros?

Las nuevas disposiciones, vigentes desde el 12 de octubre, también restringen a tres unidades la entrada conjunta de computadoras, portátiles y tabletas, conforme a la resolución de la Aduana General de la República

Cuba impone límites estrictos a la entrada de teléfonos y equipos tecnológicos: ¿Cómo afecta a los viajeros?

Malecón: La Habana se vuelve “casi un personaje más” en una historia sobre decisiones que cambian una vida

La película sigue a un joven exconvicto que regresa a una realidad precaria y debe elegir entre reconstruir su vida en Cuba o dejar atrás sus afectos para buscar otro futuro.

Malecón: La Habana se vuelve “casi un personaje más” en una historia sobre decisiones que cambian una vida

Anna Bensi habla tras su condena en Cuba y reclama libertad para los presos políticos de la isla

La influencer cristiana agradeció la solidaridad de iglesias y ciudadanos, rechazó el silencio ante las injusticias del régimen y pidió respaldo para jóvenes activistas que enfrentan hasta diez años de prisión

Anna Bensi habla tras su condena en Cuba y reclama libertad para los presos políticos de la isla

TECNO

Lo que nunca debes hacer al limpiar tu freidora de aire para no dañarla

Lo que nunca debes hacer al limpiar tu freidora de aire para no dañarla

Encuentran más 200 sitios falsos para comprar GTA 6: buscan robar datos y dinero

Cómo saber si una llamada es una estafa sin instalar aplicaciones en el celular

El salario de Dario Amodei: cuánto cobra el CEO de Anthropic en comparación con otros líderes tecnológicos

Empresa usa IA para entrevistas de trabajo y evaluar cada decisión de los candidatos

ENTRETENIMIENTO

Final explicado de ‘Al este del Edén’: qué pasó con Cathy, Cal y Aron en el final de la serie de Netflix

Final explicado de ‘Al este del Edén’: qué pasó con Cathy, Cal y Aron en el final de la serie de Netflix

Un sencillo de Led Zeppelin que la banda ordenó destruir sobrevivió más de 50 años y apareció en televisión

Ron Perlman reveló que escupió en la cara a Sean Connery 16 veces durante las filmaciones de ‘El nombre de la rosa’

Michael Douglas recuerda su conversación con Rob Reiner sobre las adicciones de sus hijos: "Ambos habíamos llegado al límite"

Michael Douglas destapa el romance prohibido que vivió durante ‘Bajos Instintos’: “Me enamoré a pesar de la diferencia de edad”

MUNDO

El Tapiz de Bayeux suma una nueva polémica: reembolsan entradas por el cierre del Museo Británico para una gala con la Princesa Ana

El Tapiz de Bayeux suma una nueva polémica: reembolsan entradas por el cierre del Museo Británico para una gala con la Princesa Ana

Alerta en Polonia: hallan 5 minas de la Segunda Guerra Mundial en el Báltico e inician el proceso para neutralizarlas

Las masivas protestas de estudiantes franceses en fotos

Rusia intercepta cerca de 900 drones ucranianos en un ataque nocturno a múltiples regiones

Giorgia Meloni busca registrar su voz como marca en la UE para combatir los deepfakes creados con IA