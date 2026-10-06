El “sofá de la Habana”, un espacio que es un respiro para los cubanos entre la crisis diaria

El apodo no alude a una denominación oficial: nació del uso social del muro como un lugar para sentarse a conversar, escuchar música, pescar, contemplar el mar o esperar. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)

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Construido entre 1901 y 1902, el malecón de La Habana es el punto de reunión de pescadores, jóvenes, familias enteras, músicos, grupos de amigos y una infinidad de personas que, simplem e nte quieren presenciar una obra identitaria de Cuba.

En sus ocho kilómetros de longitud, aproximadamente, protege sectores de la ciudad de la acción del mar, y se consolidó como un espacio de vida cotidiana y uno de los símbolos urbanos de La Habana.

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Los saltos al mar. Una de las actividades más representativas de este malecón, practicado por jóvenes y adultos, también representa su conexión con el mar. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)

Grupos de amigos, e incluso desconocidos, comparten en espacios del muelle donde se generan una especie de "piscina" o alberca, donde pueden bañarse y disfrutar con más tranquilidad. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)

El Faro del Morro, en el Castillo de los Tres Reyes del Morro, adorna la vista de habitantes, como esta madre y su hija, que se distraen un momento en el muelle. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)

Los largos apagones son los momentos más comunes donde los habitantes deciden ir al malecón. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)

Una de las actividades más comunes es la pesca, una forma de los habitantes de conseguir comida ante la crisis alimentaria que atraviesa Cuba. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)

La silueta del medio día de sus pescadores se junta a la forma de los edificios de la capital cubana. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)

Una pareja observa un crucero que colinda las zonas costeras de Cuba durante un apagón de la isla. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)

Dos jóvenes posan para una fotografía en el malecón, un constante punto de reunión de los más jóvenes para convivir. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)

Un grupo de músicos comparte con una pareja en medio de uno de los apagones de La Habana. (Infoabe Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)

Al atardecer, el paseo marítimo se transforma en punto de encuentro para quienes buscan luz natural ante la ausencia de electricidad por los apagones diarias. (Infobae Cuba/ AP/Ramon Espinosa)