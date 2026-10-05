Cuba impone límites estrictos a la entrada de teléfonos y equipos tecnológicos: ¿Cómo afecta a los viajeros?

Las nuevas normas de importación de Cuba entrarán en vigor el 12 de octubre para viajeros y envíos postales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Cuántos teléfonos puede llevar un viajero a Cuba sin enfrentar dificultades de acceso? Las autoridades publicaron un paquete de normas que establece nuevos límites para la importación de productos y abre la posibilidad de pagar aranceles en dólares cuando las cantidades superen los topes permitidos.

Las medidas entrarán en vigor el 12 de octubre y alcanzan a viajeros, envíos postales y personas que ingresen al país equipos tecnológicos, electrodomésticos, materiales de construcción, herramientas y otros bienes. El objetivo de las normas es definir valores de referencia y criterios para diferenciar las importaciones personales de aquellas que tengan fines comerciales.

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La información fue retomada de CiberCuba, que informó sobre las disposiciones publicadas en la Gaceta Oficial. El paquete incluye el Decreto-Ley 132/2026 del Consejo de Estado, la Resolución 197/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios y la Resolución 340/2026 de la Aduana General de la República.

La Aduana General de la República permite el ingreso de hasta cinco teléfonos celulares por persona con un valor de referencia de 80 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada viajero podrá ingresar hasta cinco teléfonos

La nueva regulación permite importar un máximo de cinco teléfonos celulares o inteligentes por persona. La Aduana fijó un valor de referencia de $80 para cada equipo, una cifra que servirá para calcular los tributos cuando corresponda.

Para computadoras de escritorio, portátiles, tabletas y dispositivos similares, el límite será de tres unidades en total, sin importar la combinación de modelos. Una computadora de escritorio tendrá un valor de referencia de $200; una portátil, de $250, y una tableta, de $ 100.

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Los electrodomésticos también tendrán restricciones. Cada viajero podrá llevar hasta dos artículos del mismo tipo, siempre que el valor total no exceda el límite general autorizado para la importación. Entre los precios de referencia establecidos figuran $300 para refrigeradores domésticos, $350 para congeladores y entre $250 y $500 para televisores de pantalla plana, según sus dimensiones.

Los equipos de aire acondicionado de hasta una tonelada tendrán valores de referencia de entre $150 y $200. La resolución también incluye una equivalencia de $10 por kilogramo para los productos cuyo valor se determine por peso.

La regulación limita la entrada de computadoras de escritorio, portátiles y tabletas a un máximo conjunto de tres unidades por persona. (Imagen de cortesía)

¿Habrá una opción para evitar el decomiso?

El Decreto-Ley 132/2026 prevé una alternativa para quienes excedan los límites o ingresen productos que la Aduana considere destinados a la reventa. En esos casos, la persona podrá formalizar la operación como una importación comercial y pagar los aranceles exigidos, en lugar de perder la mercancía.

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La escala tributaria será progresiva. Se aplicará un 15% sobre importaciones de hasta $2,000; un 20% sobre el excedente hasta $4,000; un 25% hasta $6,000, y un 30% para los montos superiores. Los envíos postales tendrán una tarifa fija del 30%.

Los pagos deberán realizarse en dólares mediante tarjetas internacionales o nacionales habilitadas para esa moneda. El efectivo solo será aceptado en los aeropuertos.Quienes no paguen ni soliciten el reembarque de los artículos podrán recibir sanciones administrativas.

Las restricciones llegan en medio de la crisis económica que atraviesa la isla, marcada por dificultades de abastecimiento y una creciente circulación informal de productos importados. Las autoridades cubanas presentaron la apertura a las importaciones comerciales por personas naturales como parte de un conjunto de 176 transformaciones económicas anunciadas en junio.

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La Resolución 340/2026 deroga la normativa anterior, vigente desde 2022, y amplía el listado de bienes sujetos a valores de referencia. También habilita a la Aduana a limitar el derecho a importar de quienes reincidan en operaciones comerciales presentadas como importaciones personales.