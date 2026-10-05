Anna Bensi habla tras su condena en Cuba y reclama libertad para los presos políticos de la isla

La causa contra la activista cubana comenzó tras la divulgación de un video de un agente policial que acudió a su vivienda en Alamar./ (Cubanet)

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Anna Sofía Benítez Silvente, la joven influencer cristiana conocida como Anna Bensi, agradeció el respaldo que recibió dentro y fuera de Cuba tras el proceso judicial que enfrentó junto a su madre.

En un video difundido en redes sociales, la activista denunció lo que calificó como el “discurso mentiroso, humillante, diabólico de la dictadura” y reclamó libertad para los presos políticos de la isla, según informó Radio Martí, emisora con sede en Miami.

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La joven centró buena parte de su mensaje en los jóvenes Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, creadores del proyecto audiovisual El4tico, quienes enfrentan una petición fiscal de ocho y diez años de prisión, respectivamente.

Los cargos que pesan sobre ambos son propaganda contra el orden constitucional, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, e instigación a delinquir.

“Es importante que este mismo apoyo y tal vez mucho mayor, esté presente también para los presos políticos. No nos podemos olvidar de ellos. Yo quiero ser parte de ese apoyo”, dijo Bensi en el video.

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El rechazo a permanecer en silencio

Anna Bensi fue tajante al referirse a su postura frente a los procesos judiciales que afectan a activistas y disidentes en la isla. La joven aseguró que callar ante lo que ocurre en Cuba no es una opción para ella.

“La verdad, yo veo bastante vergonzoso permanecer en silencio mientras delante de nuestros ojos se cometen todo tipo de injusticia por el simple hecho de no estar de acuerdo con el discurso mentiroso, humillante, diabólico de la dictadura que hay en nuestro país”, manifestó la activista a la emisora. “Así que libertad para todos los presos políticos y libertad para Cuba”, agregó.

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La creadora de contenido Anna Bensi aparece en un video hablando directamente a la cámara mientras sostiene un micrófono. Durante la grabación, viste una blusa azul con motivos florales y aborda un tema relacionado con perfiles en plataformas digitales, los cuales se muestran superpuestos en la pantalla.

El agradecimiento a iglesias y líderes religiosos

Al inicio de su mensaje, la influencer expresó gratitud a Dios y a las diferentes iglesias, convenciones religiosas, líderes de fe y ciudadanos que se pronunciaron en su respaldo y en el de su madre, Caridad Silvente. Según Bensi, esa respuesta colectiva trasciende el apoyo individual hacia su persona.

“¿Por qué esta unión no es para apoyar a Anna Bensi? Bueno, a ver, sí, pero el propósito mayor es darle siempre la honra al Rey de Reyes mostrando pública y valientemente que estamos del lado de la verdad, que estamos del lado de la justicia”, subrayó ante la emisora.

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La joven también cuestionó la detención de amistades y miembros de su comunidad religiosa que acudieron a manifestarle apoyo. Argumentó que esas personas no tenían relación directa con el proceso judicial que enfrentaron ella y su madre.

La condena dictada el 1 de octubre

El 1 de octubre, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este declaró culpables a la joven y a su madre por el delito de “actos contra la intimidad personal y familiar”, según informó El País, diario español. El tribunal les impuso dos años de limitación de libertad a cada una.

La causa se originó después de que madre e hija grabaran y difundieran un video de un agente de policía que llegó a su vivienda el 10 de marzo para entregarles una citación, de acuerdo con el mismo diario.

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La sanción no implica encarcelamiento, pero sí restricciones como la prohibición de salir del país y la obligación de solicitar autorización para cambiar de residencia.

Anna Sofía Benítez afirmó que no espera un juicio justo para ella ni para su madre en el Tribunal Municipal de La Habana del Este./ (Cubanet)

El abogado defensor, Roberto Ortega, explicó a EFE, agencia de noticias española, que el tribunal notificaría el fallo por escrito en un plazo aproximado de 15 días. A partir de ese momento, madre e hija dispondrán de diez días hábiles para decidir si presentan un recurso de apelación.

El caso de los fundadores de El4tico sigue en curso

La situación de Medina y Zayas Pérez continúa en desarrollo. Ambos permanecen detenidos desde el 6 de febrero en la prisión provincial de Holguín, tras varios registros domiciliarios en los que las autoridades confiscaron equipos tecnológicos que utilizaban para sus transmisiones, de acuerdo con Infobae.

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La Fiscalía Provincial de Holguín envió su petición a la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial, que ordenó la apertura del juicio oral. La fecha de las vistas orales aún no fue fijada.

El caso recibió respaldo de organizaciones como Cubalex, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La creadora de contenido y activista cubana, Anna Sofía Benítez Silvente, habla con periodistas a su llegada al Tribunal Municipal este jueves, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastracusa

La defensa de su actitud durante el juicio

Bensi respondió además a comentarios sobre su comportamiento el día de la audiencia judicial. Defendió haber comparecido con serenidad y confianza, pese a las críticas recibidas en redes sociales.

“Por cierto, leí por ahí un escrito que estaba diciendo que yo el Día del Juicio no caminaba como una acusada. ¿Disculpen mi ignorancia, pero cómo caminan los acusados?”, cuestionó ante la emisora. “Cabeza en alto, confiada en Dios, con la fe más grande y con mis convicciones más firmes que nunca”, agregó.

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La activista también aclaró que mantiene únicamente dos perfiles oficiales en Facebook. Advirtió sobre la existencia de cuentas, páginas o grupos que podrían hacerse pasar por ella en la plataforma.