Es importante señalar que no hay empresas directamente comparables dada la naturaleza única de Bitmain. Elegimos estas compañías porque también son fabricantes de chips fabless, empresas que diseñan y venden chips y hardware, pero subcontratan la producción a otro fabricante, según la guía del analista de Daiwa Capital Markets, Rick Hsu. Bitmain no es una compañía puramente de semiconductores; una parte de sus ingresos también se deriva de sus grupos de minería, BTC.com y Antpool. Y dada la novedad y la volatilidad de la industria de criptomonedas actual, la aplicación de estos chips de minería es incierta, según Mark Li, analista senior de tecnología de Sanford C. Bernstein & Co. Brett Simpson de Arete Research señaló que Bitmain debería ser visto como una versión inicial de Cisco, cuando había mucha incertidumbre en el futuro de IP.