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Abelardo de la Espriella adelantó empalme regional en Bogotá: gobernador y alcaldes de Cundinamarca presentaron sus proyectos

En Bogotá se lleva a cabo el encuentro que lidera el presidente electo de Colombia, donde los mandatarios regionales presentaron sus proyectos avaluados en $430.000 millones

Abelardo de la Espriella se reunirá con la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo- crédito Prensa Abelardo
Abelardo de la Espriella llegó a las 9:00 a. m. al encuentro con gobernador y alcaldes de Cundinamarca - crédito Prensa Abelardo
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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lideró el octavo encuentro de los “empalmes regionales”, que se realiza en Bogotá.

Al encuentro asistieron el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel; así como varios alcaldes del departamento de Cundinamarca.

En declaraciones a Noticias Caracol, el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel detalló que el departamento cuenta con más tres millones habitantes con realidades totalmente diferentes.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, solicita la intervención de la Superintendencia de Transporte tras el alza superior al 30% en tarifas intermunicipales - crédito @JorgeEmilioRey/X
Jorge Emilio Rey Ángel detalló que el departamento cuenta con más tres millones habitantes con realidades totalmente diferentes - crédito @JorgeEmilioRey/X

“De tres millones y medio de habitantes con dos realidades muy marcadas. Por un lado, los municipios cercanos a Bogotá, donde las principales necesidades son seguridad, movilidad y servicios públicos. Por el otro, el sector rural, que representa el ochenta por ciento del territorio, donde se requieren más vías rurales, impulso a la agroindustrialización y mejor acceso a servicios públicos”, expresó.

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Por tal motivo, confirmó que la agenda que le plantearon al presidente electo de Colombia fueron en temas de seguridad, movilidad y servicios públicos.

Según informó El Tiempo y Caracol Radio los representantes de los municipios de la Sabana presentaron tres proyectos considerados prioritarios para la región, avaluados en $430.000 millones. Estas iniciativas buscan responder a necesidades en materia de movilidad, abastecimiento de agua y seguridad.

El primer proyecto consiste en la construcción de una variante vial que partirá desde Fontanar de Chía y se dirigirá hacia Cajicá. Esta obra tiene como propósito descongestionar el tráfico y facilitar la conexión entre ambos municipios, beneficiando tanto a residentes como a quienes transitan por la zona.

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El primer proyecto consiste en la construcción de una variante vial que partirá desde Fontanar de Chía y se dirigirá hacia Cajicá - crédito Google Maps
El primer proyecto consiste en la construcción de una variante vial que partirá desde Fontanar de Chía y se dirigirá hacia Cajicá - crédito Google Maps

La segunda propuesta contempla la creación de un nuevo embalse sobre el Río Frío, en la parte alta de Tabio. El objetivo central es ampliar la capacidad hidráulica para el suministro de agua potable, garantizando un mejor abastecimiento para la población y preparándose para posibles escenarios de escasez.

El tercer proyecto es la puesta en marcha del Comando de Control C5 para la Sabana de Bogotá, que estará bajo la coordinación de la Gobernación de Cundinamarca. Este centro buscará fortalecer la seguridad en los municipios de la región mediante el monitoreo y control centralizado. El valor conjunto de las tres iniciativas supera los 430.000 millones de pesos.

Durante el encuentro, también se informó que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha organizado una agenda enfocada en la alineación de su gabinete antes de asumir el cargo el 7 de agosto.

Esta semana, De la Espriella tiene previsto continuar con las sesiones de empalme territorial y presidir una reunión con los ministros designados, con el objetivo de coordinar las primeras acciones de su administración y fortalecer la articulación del equipo de gobierno en la etapa final de transición.

El encuentro, presentado como un Consejo de Ministros, se realizará antes de la posesión oficial y busca revisar los avances logrados en el proceso de empalme, así como preparar el inicio del nuevo periodo presidencial.

Además, el fin de semana, el presidente electo trasladará al equipo completo a Barranquilla para realizar un retiro espiritual. Este evento reunirá por primera vez a todos los ministros, asesores y funcionarios designados, quienes participarán en una jornada de reflexión colectiva sobre las responsabilidades que tendrán al frente del gobierno.

Según la oficina de comunicaciones de De la Espriella, el retiro espiritual no tendrá un carácter protocolario, sino que será un espacio destinado a promover la unidad y la preparación ética del gabinete. La administración entrante considera que la gestión pública debe basarse en principios como la humildad, el trabajo en equipo y un propósito común.

El equipo del presidente electo informó que el retiro espiritual reunirá a ministros, asesores y funcionarios designados como un espacio de reflexión, unidad y preparación antes del inicio del nuevo gobierno - crédito Defensores de la Patria/X
El equipo del presidente electo informó que el retiro espiritual reunirá a ministros, asesores y funcionarios designados como un espacio de reflexión, unidad y preparación antes del inicio del nuevo gobierno - crédito Defensores de la Patria/X

De la Espriella ha manifestado que la construcción de la denominada Patria Milagro requiere combinar la competencia técnica con una visión ética del servicio público, guiada por valores y por la fe.

El equipo del presidente electo subraya que gobernar implica tanto habilidades administrativas como un compromiso con los principios fundamentales que orientarán las decisiones y acciones del nuevo gobierno.

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