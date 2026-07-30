Juan Guillermo Cuadrado estuvo cerca de jugar en Argentina: este fue el club que por poco se lleva al jugador de la selección Colombia

Juan Guillermo Cuadrado espera confirmar su próximo equipo, sin ser Colombia una opción cercana - crédito Pisa SC

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Juan Guillermo Cuadrado contó que fue rechazado por clubes del ascenso argentino y que el equipo donde más cerca estuvo de jugar fue Tiro Federal, cuando la institución militaba en la segunda división. “El club de la Argentina en el que más cerca estuve de jugar fue Tiro Federal”, dijo el mediocampista en una entrevista con Dsports.

El colombiano, que quedó libre tras finalizar su vínculo con Pisa Sporting Club, respondió “Muchos” cuando le preguntaron qué club argentino lo había rechazado en las pruebas. Luego enumeró otros nombres: “Los otros fueron River, Boca y Nueva Chicago”.

Cuadrado obtuvo 11 títulos con Juventus y en Italia sumó trofeos también con Inter de Milán. En la selección Colombia disputó más de 100 partidos y jugó dos Mundiales: Brasil 2014 y Rusia 2018.

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Cuál será el próximo destino profesional de Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado desde 2015 hasta 2023 y ahora suena para el fútbol profesional colombiano - crédito AFP/Dimayor

Juan Guillermo Cuadrado confirmó que tiene propuestas de Estados Unidos, México y Europa, además de ofertas del fútbol colombiano, y dejó abierta la opción de volver al país tras cerrar su etapa en el Pisa de Italia, una decisión que, según dijo, estará definida tanto por su futuro deportivo como por su familia.

El volante antioqueño explicó que trabaja junto con su representante mientras revisa escenarios en varios mercados. También aclaró que la oferta europea todavía no está asegurada y que sigue a la espera de nuevas alternativas.

“Obviamente estoy trabajando con mi representante. Hay propuestas de Estados Unidos, de México y hay una de Europa, que no es segura, pero se están hablando. Estoy tomando una decisión familiar también; no solo puedo pensar en mí sino también en mis hijos. Por el momento estoy esperando propuestas, pero por el momento no descarto el FPC. Me llegaron algunas propuestas del fútbol colombiano”, afirmó el jugador.

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Juan Guillermo Cuadrado sobre la renovación de Néstor Lorenzo

Juan Guillermo Cuadrado estuvo en la prelista de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Colprensa/Diego Pineda

Juan Guillermo Cuadrado dijo que la renovación de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia lo deja optimista y confía en que el segundo ciclo del técnico será positivo, según declaró en una charla con ESPN.

El futbolista explicó que trabajó “hasta último momento” para disputar su tercer Mundial y cerrar ese objetivo “a los 38 años”, pero se quedó sin la opción. Aun así, contó que acompañó al plantel “a partir de los octavos de final frente a Ghana”: “Aún sin jugar uno puede aportar por la experiencia. Igualmente estuve con el corazón con los muchachos”.

Cuadrado relató que habló con Lorenzo cuando estaba en Atalanta, en una conversación que influyó en una decisión de su carrera: “No me iba a mover algo económico”. Según su testimonio, el entrenador le dijo que “las puertas iban a estar abiertas”, aunque finalmente no fue incluido en la lista.

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Sobre el proceso, sostuvo que el cuerpo técnico y el equipo “vienen haciendo un buen trabajo” y defendió la continuidad del entrenador como respaldo a un proyecto: “Va a ser importante la renovación del profe, porque cuando uno respeta esos procesos es darle esa confianza para hacerlo mucho mejor”.

Néstor Lorenzo deberá liderar la renovación de la nómina de la selección Colombia - crédito Europa Press

Néstor Lorenzo tendría un sueldo de 3 millones de euros al año en su nuevo contrato con la selección Colombia, un incremento del 50% frente a lo que cobra en el vínculo vigente. La renovación se extendería hasta el final de las Eliminatorias al Mundial de 2030 e incluiría una ampliación automática si el equipo clasifica a la próxima Copa del Mundo.

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El acuerdo actual entre el técnico argentino y la Federación Colombiana de Fútbol vence el 31 de julio de 2026. La entidad informó el 23 de julio que la renovación ya está definida y que el nuevo contrato cubrirá el ciclo hacia la siguiente fase clasificatoria.

En su etapa al frente de la Tricolor, Lorenzo registró un rendimiento del 68,6%, con 31 triunfos, 12 empates y ocho derrotas en 51 partidos, entre oficiales y amistosos. También acumuló una racha de 28 encuentros sin perder, que terminó en la final de la Copa América 2024 ante Argentina, torneo en el que Colombia fue subcampeona.

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