Sofía Vela hizo una denuncia pública en contra del periodista Rafael Poveda: “Fui víctima de abuso sexual”

Sofía Vela hace pública su denuncia contra Rafael Poveda y explica por qué habló años después - crédito @soyrafaelpoveda y @sofiavelam/IG

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La abogada, activista y fundadora de de la Fundación Las Guaguas, Sofía Vela Mejía, hizo pública una denuncia en contra del periodista, productor y director de televisión Rafael Poveda, reconocido por liderar el programa de investigación Testigo Directo y el pódcast de crímenes reales Más Allá del Silencio.

La revelación fue difundida por el medio digital Brava News y el movimiento Yo te creo Colega, en el que la mujer relató una experiencia que, según afirmó, ocurrió cuando asistió a un curso de presentación organizado por la productora del periodista.

Una denuncia que se conoce en medio de otras acusaciones recientes contra reconocidas figuras de los medios de comunicación en Colombia por presuntos casos de acoso y violencia sexual.

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Al iniciar su relato, Sofía Vela explicó que una de las razones para hablar públicamente es desmontar la idea de que los agresores responden a un perfil fácilmente identificable. Según dijo, muchas veces se trata de personas admiradas y respetadas en sus entornos.

La denuncia de Sofía Vela contra Rafael Poveda reabrió el debate sobre el acoso y la violencia sexual en los medios de comunicación de Colombia - crédito captura de pantalla Brava News/IG

“¿Cómo se supone que luce un abusador? Un abusador es un padre de familia, es un profesor, es un amigo, tiene hermanas, tiene hijos, tiene mamá, es un ser humano, pero no va a ser el hombre con cachos que claramente diga: ‘abusador’ para reconocerlo. Obviamente es queridísimo... Yo soy Sofía Vela Mejía y fui víctima de abuso sexual de Rafael Poveda cuando tenía 29 años”, empezó revelando la activista.

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La invitación a un curso que terminó en una experiencia que, según ella, nunca olvidó

Vela contó que en ese momento trabajaba como abogada del gerente de Canal Capital y que, además, había comenzado a desempeñarse ocasionalmente como presentadora. Esto hizo que, aunque aseguró que no era periodista de profesión, tomara la decisión de inscribirse en un curso para fortalecer sus habilidades frente a las cámaras.

De acuerdo con su versión, el curso tenía una duración de tres días y Rafael Poveda solo asistió al cierre, donde compartió con los participantes durante un brindis y fue allí cuando interactuó con él.

“Creo que alcancé a hacer cuatro o cinco programas y me gustaba hacerlo. Quise hacer un curso de presentación para mejorar el manejo de cámara y la voz. Rafael Poveda no llegó sino hasta el final, cuando hizo el cierre del curso con un brindis. Yo tenía un saco de American University y él lo vio. Me llamó y empezamos a hablar porque él también había estado allá”, contó la abogada.

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La abogada sostuvo que fue víctima de abuso sexual de Rafael Poveda cuando tenía 29 años - crédito @soyrafaelpoveda/ Instagram

Sofía Vela aseguró en su denuncia pública que, durante esa conversación, el periodista elogió su desempeño y posteriormente la invitó a continuar hablando en un café.

“Él empezó a decirme que le había gustado lo que yo había hecho. Para mí era muy emocionante porque yo no estudié periodismo. Luego me dijo: ‘¿Qué te parece si seguimos conversando en un café?’. Yo pensé: ‘Rafael Poveda me invitó a un café’. Sentí que era una gran oportunidad”, confesó.

Según Vela, cuando ambos ya estaban en el vehículo, el plan cambió y el periodista le propuso pasar primero por su casa para dejar el automóvil y luego continuar la conversación en un establecimiento cercano.

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Antes de narrar lo que ocurrió durante ese encuentro, Sofía Vela explicó que ha sido víctima de violencia sexual en diferentes momentos de su vida y que esas experiencias le dejaron secuelas psicológicas que, según afirmó, influyeron en su reacción. Aseguró que padece depresión, ansiedad y estrés postraumático, condiciones que, explicó, pueden provocar que una víctima quede inmovilizada frente a una situación de peligro.

Sofía Vela explica el “modo supervivencia” con el que vivió su denuncia contra Rafael Poveda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Mucha gente pregunta por qué una víctima no corre o no grita. En realidad no se puede. En mi caso entro en modo supervivencia y me congelo. Es una respuesta del cerebro para intentar mantenerse con vida”, aclaró la mujer.

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De acuerdo con su relato, mientras se desplazaban en el automóvil, el periodista comenzó a hacer comentarios sobre su aspecto físico, a pesar de que ella intentaba llevar la conversación nuevamente hacia temas profesionales.

“Él empieza a hablar de mis características físicas y yo sentí como una piedra de cien toneladas encima. Pensé: ‘Otra vez’. Yo trataba de preguntarle si le había gustado cómo presenté, el manejo de la voz o las manos, pero él volvía siempre a decirme que tenía una cara divina y unas facciones hermosas”, reveló.

Vela relató que, mientras atravesaban un sector de Bogotá donde años atrás había sufrido un intento de violación, experimentó una reacción de ansiedad. Fue entonces cuando, según denunció, Rafael Poveda habría tenido el primer contacto físico sin su consentimiento.

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La presentadora relató que quedó paralizada durante el episodio que denunció y aprovechó su intervención pública para desmontar la idea de cómo debería reaccionar una persona ante una agresión - crédito captura de pantalla Yo te creo colega/IG

“Casualmente íbamos pasando por ese puente y mi cuerpo se tensó porque recuerda lo que me pasó años atrás. En ese momento él me puso la mano en la pierna”, contó la mujer.

Posteriormente, aseguró que ambos llegaron a un restaurante o bar, donde, según su versión, el periodista pidió cerveza para ella sin consultarle y continuó con los acercamientos físicos.

“Él pidió por mí. Yo no pude decir que no. Después pidió otra y otra cerveza. Debajo de la mesa me tocaba la pierna todo el tiempo y yo me sentía absolutamente acorralada. En verdad, yo no podía hacer nada más”, explicó, minutos antes de revelar que en medio de esa escena el comunicador le propuso continuar la reunión en su vivienda.

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“Él me dijo que tenía más cervezas en su casa y que lo acompañara. Mucha gente dirá por qué no me fui. No pude. Yo estaba completamente en modo supervivencia”, indicó.

Uno de los puntos centrales del testimonio de Sofía Vela fue explicar por qué decidió hablar públicamente varios años después de los hechos que denunció.

Contó que una invitación a un café terminó en presuntos tocamientos dentro de un auto en Bogotá - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La abogada aseguró que durante mucho tiempo sintió culpa por no haber reaccionado de otra manera, aunque afirmó que la terapia psicológica le permitió comprender que su respuesta fue producto del trauma.

“Durante mucho tiempo me sentí culpable porque no le quité la mano, porque no me bajé del carro, porque no me fui. Después de casi seis años de terapia entendí que desde que él puso la mano en mi pierna yo entré en modo supervivencia. Todo lo que hacía era intentando encontrar el momento para ponerme a salvo”, aseguró.

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Finalmente, envió un mensaje a otras personas que hayan atravesado experiencias similares: “Mi intención es que las víctimas dejen la culpa a un lado. No hay nada que yo hubiera podido hacer para evitar que él hiciera lo que hizo. Si alguien corrió, gritó, denunció, no denunció o guardó silencio durante años, cualquiera de esas respuestas está bien. Lo que está mal es la violencia”, puntualizó.

Sin embargo, los detalles de la situación más fuerte que habría atravesado, al parecer, falta por hacerlos públicos, pues la entrevista difundida por Brava News corresponde a la primera parte del testimonio de Sofía Vela, por lo que se espera que en una nueva entrega se conozcan más detalles de la denuncia.