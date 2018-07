En primer lugar, ampliaría el atractivo del deporte. Aunque no parezca, una gran parte de la población mundial no está interesada en fútbol. En Estados Unidos y en la India, por ejemplo, no es un deporte popular. La criptomoneda puede cambiar esto de la noche a la mañana si cada jugador crea su propia moneda. El uso que esas monedas tendrían es una pregunta insignificante.