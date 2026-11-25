El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia promueve enfoques de reducción de daños que evitan la criminalización de las personas usuarias. (Canva)

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El perfil “Socializador Impulsivo” describe experiencias de consumo frecuente de alcohol entre personas adultas jóvenes que lo vinculan con fiestas, bares, reuniones y encuentros con amistades.

Según la investigación del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), este patrón apareció principalmente entre hombres de 20 a 33 años, con estudios secundarios completos o en curso, empleos informales o inestables y condiciones socioeconómicas medias o medio-bajas.

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En los relatos, el alcohol se asocia con la relajación, la desinhibición, la conversación y la integración a un grupo. El consumo puede concentrarse durante los fines de semana, aunque algunas personas indicaron que beben varias veces por semana.

El informe señala que algunas personas consideran que mantienen el control mientras conservan sus responsabilidades. Expresiones como “yo sé cuándo parar” o “yo lo manejo” pueden reducir la percepción de posibles efectos sobre la salud, el trabajo, los estudios o los vínculos personales.

El perfil Socializador Impulsivo agrupa a jóvenes que consumen alcohol en reuniones sociales bajo la creencia de mantener el control de sus hábitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cannabis aparece en rutinas privadas ligadas al descanso

El segundo perfil, denominado “Solitario Funcional”, se relaciona con el consumo frecuente de cannabis. Incluye principalmente a hombres de 25 a 35 años, aunque también contempla a mujeres jóvenes.

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En varios casos, las personas mantenían estudios superiores completos o en curso y cierta estabilidad laboral o académica. El uso suele describirse como individual, privado y organizado dentro de una rutina.

El cannabis puede consumirse en el hogar, al finalizar la jornada o durante momentos de descanso. Las personas participantes lo asociaron con dormir, reducir la ansiedad, manejar el estrés o desconectarse de preocupaciones.

El estudio plantea que la percepción del cannabis como una sustancia natural, terapéutica o de bajo riesgo puede disminuir la preocupación frente a un uso reiterado. Esa idea puede coexistir con una dependencia emocional, cuando la persona siente que necesita consumir para relajarse, descansar o cumplir con su rutina.

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Entre los riesgos mencionados aparecen el aislamiento, una menor motivación y la reducción de redes sociales significativas. El documento recomienda apoyo psicológico confidencial y centrado en el bienestar emocional.

La combinación de pastillas sintéticas, alcohol y otras sustancias en eventos recreativos eleva el riesgo de intoxicaciones. (Foto: cortesía)

Otras sustancias se relacionan con la experimentación y el escape

El tercer arquetipo, llamado “Buscador de Escape”, agrupa experiencias vinculadas con cocaína, éxtasis, LSD, ketamina, hongos, poppers y pastillas sintéticas.

Este perfil incluye a hombres y mujeres de 25 a 39 años. Algunos relatos mencionaron inestabilidad laboral, conflictos familiares, vínculos afectivos deteriorados o sentimientos de soledad.

La curiosidad, la experimentación, la búsqueda de sensaciones intensas y el deseo de aliviar temporalmente la ansiedad, el vacío, la tristeza o la frustración figuran entre las motivaciones recogidas.

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El consumo de estas sustancias se situó en fiestas electrónicas, conciertos, bares y reuniones privadas. También se registraron combinaciones de alcohol con pastillas, cannabis con LSD y cocaína con alcohol.

La mezcla de sustancias puede aumentar los riesgos de intoxicaciones, accidentes, reacciones adversas, problemas de salud mental y pérdida de control. El informe añade que la falta de certeza sobre la composición de algunas drogas puede ampliar esas situaciones.

La combinación de pastillas sintéticas, alcohol y otras sustancias en eventos recreativos eleva el riesgo de intoxicaciones. (Reuters)

La edad modifica las circunstancias vinculadas al consumo

Entre las personas de 20 a 26 años, el estudio identificó con mayor frecuencia la curiosidad, la búsqueda de identidad, la influencia de amistades y la necesidad de aceptación.

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En este grupo, la percepción de invulnerabilidad y las dificultades para regular emociones pueden limitar el reconocimiento de consecuencias. También aparecen el estrés académico, laboral o familiar.

Para quienes tienen de 27 a 33 años, los relatos dan mayor peso a las exigencias laborales, la presión económica y la acumulación de responsabilidades. El consumo puede incorporarse a las rutinas, incluso cuando la persona reconoce algunas consecuencias negativas.

En el rango de 34 a 39 años, la investigación describe hábitos que pueden estar más establecidos. Las experiencias incluyen desánimo, aislamiento, tensiones familiares y dificultades para sostener cambios.

¿Cómo pueden influir las relaciones familiares y las redes sociales en el consumo?

La combinación de pastillas sintéticas, alcohol y otras sustancias en eventos recreativos eleva el riesgo de intoxicaciones. (Crédito Ingimage)

El informe identifica los conflictos familiares, la falta de comunicación, la violencia, la negligencia y la ausencia de apoyo emocional como factores que pueden aumentar la vulnerabilidad. El consumo dentro del hogar y la supervisión limitada también forman parte de los elementos considerados.

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En sentido contrario, las normas claras, el acompañamiento afectivo y la comunicación abierta se describen como factores protectores. Las relaciones de pareja, amistad o familia basadas en el respeto y la confianza también pueden facilitar cambios.

El grupo de amistades puede elevar el riesgo cuando normaliza el consumo o lo presenta como una condición para pertenecer. Una red que respeta límites personales y promueve actividades alejadas del uso de sustancias puede funcionar como apoyo.

En los hombres, el consumo aparece ligado a expectativas de resistencia y fortaleza en espacios laborales, deportivos o de amistad. En las mujeres, los relatos mencionan con mayor frecuencia ansiedad, tristeza, sobrecarga de responsabilidades y experiencias de violencia de pareja.

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El acceso a salud mental y alternativas comunitarias forma parte de las recomendaciones

La precariedad laboral, el desempleo y la falta de oportunidades educativas, culturales, deportivas o recreativas figuran entre las condiciones sociales analizadas. Estas circunstancias pueden aumentar el estrés y limitar alternativas durante el tiempo libre.

Las zonas rurales y alejadas pueden enfrentar mayores barreras para acceder a atención en salud mental y servicios especializados. Las distancias, la falta de profesionales, la escasez de programas y el temor al estigma pueden afectar la continuidad de los tratamientos.

La combinación de pastillas sintéticas, alcohol y otras sustancias en eventos recreativos eleva el riesgo de intoxicaciones. (EFE/Uli Deck/Arhcivo)

El IAFA propone estrategias de prevención que incluyan herramientas para regular emociones, tomar decisiones y afrontar problemas. También recomienda ampliar los servicios psicológicos y desarrollar campañas que comuniquen riesgos sin criminalizar ni avergonzar a las personas consumidoras.

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Para quienes tienen dificultades para abandonar el consumo de inmediato, el documento menciona enfoques de reducción de daños. Estas medidas buscan ofrecer información, acompañamiento profesional y recursos para disminuir riesgos.

El estudio analizó experiencias de 216 personas en Costa Rica

La investigación fue desarrollada por el IAFA durante 2025 y examinó factores psicosociales asociados al consumo de sustancias psicoactivas entre personas de 20 a 39 años.

El trabajo tuvo un enfoque cualitativo y exploratorio. Su propósito fue conocer experiencias, motivaciones y percepciones, no estimar la magnitud del consumo en el conjunto de la población costarricense.

La muestra reunió a 216 personas en 36 grupos focales realizados en las regiones Central, Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Atlántica y Huetar Norte.

La participación incluyó hombres y mujeres de tres grupos de edad. Todas las personas debían haber consumido al menos tres sustancias psicoactivas en algún momento de su vida.