Imágenes divulgadas por el Servicio de Seguridad de Ucrania muestran ataques ejecutados mediante drones de superficie no tripulados contra buques en altamar

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Fuerzas especiales ucranianas hundieron una corbeta rusa en aguas libias tras meses de vigilancia encubierta en el Mediterráneo. El ataque, uno de los más osados ejecutados por Kiev fuera del teatro de operaciones del conflicto, se produjo antes del amanecer del domingo, cuando un equipo ucraniano lanzó siete drones marinos cargados de explosivos desde un buque nodriza situado frente a las costas del norte de África.

Los artefactos impactaron contra una corbeta de la Marina rusa y un carguero cercano, pese a recibir fuego de helicópteros y de armas automáticas instaladas en lanchas, informó un funcionario militar ucraniano al Wall Street Journal.

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Las explosiones resultantes hundieron al Merkury —la corbeta— e incendiaron al Angara, un buque de carga que, según el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, era usado por Rusia para transportar armamento.

La operación también destruyó un helicóptero de combate Ka-27.

Una explosión en el mar refleja el ataque contra dos buques rusos cerca de Libia (Captura de video)

Zelensky usó el ataque para mandar un mensaje a la OTAN

Ante la asamblea parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) el lunes, Zelensky subrayó que Ucrania tiene la voluntad y la capacidad de golpear a Rusia donde sea.

“Respondemos cuando Rusia nos ataca”, dijo el mandatario, según recogió The Wall Street Journal.

“Y hoy, Rusia puede sentir nuestra respuesta desde Siberia occidental, donde sus refinerías de petróleo arden, hasta las costas de Libia, donde sus buques de guerra se hunden”, agregó.

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El Kremlin acusó recibo de las declaraciones sin ofrecer comentarios adicionales.

Una imagen satelital muestra a una corbeta rusa volcada y la zona norte del puerto tras una explosión a bordo de un buque ruso atracado en la base naval de Bengasi, que según el Gobierno libio con sede en el este, fue causada por un ataque con drones, en Bengasi, Libia. 22 de noviembre de 2026 (Vantor/Handout vía REUTERS)

El operativo fue el resultado de meses de inteligencia acumulada sobre la flota rusa en la región

El golpe no fue improvisado. Agentes ucranianos con base en Libia occidental rastrearon durante meses los movimientos de buques de guerra y buques mercantes rusos en el Mediterráneo, según las fuentes consultadas por el diario citado.

Ese mismo trabajo de inteligencia había sustentado al menos tres ataques de sabotaje contra embarcaciones vinculadas a Rusia durante el año pasado, operativos que Kiev nunca reconoció públicamente.

“Los ucranianos siempre se han caracterizado por ir al límite”, afirmó Jalel Harchaoui, analista de seguridad especializado en Libia del Royal United Services Institute (RUSI), con sede en Londres, en declaraciones al medio estadounidense.

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Un buque de la armada rusa volcado y en llamas en Bengasi, Libia. 22 de noviembre de 2026 (Vantor/Handout vía REUTERS)

Libia rechazó el operativo y reclamó explicaciones a Kiev por el uso de su territorio

El ataque generó tensión diplomática inmediata. Libia está dividida entre el gobierno de Trípoli —reconocido por la comunidad internacional— y la zona este del país, bajo control del general Khalifa Haftar, aliado de Moscú y en cuya área estaba atracado el buque hundido. Ambas partes condenaron la acción.

El gobierno de Trípoli manifestó “profunda preocupación” por las declaraciones de Zelensky y aclaró que no había autorizado ninguna actividad militar extranjera en su territorio ni en sus aguas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores exigió a las autoridades ucranianas una aclaración oficial sobre si se utilizaron puertos, instalaciones o suelo libio para planificar o ejecutar la operación.

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Una grabación térmica registra la aproximación de un dron marítimo hacia una embarcación en el mar durante una operación militar reivindicada por Ucrania (Captura de video)

Rusia intensificó sus envíos militares a Libia tras perder su base naval en Siria

El trasfondo estratégico del ataque es más amplio. Tras la caída de Bashar Al Assad en Siria —donde Rusia operaba una base naval y ahora solo cuenta con acceso negociado—, el Kremlin buscó alternativas en puertos de aguas cálidas para proyectar presencia militar en África. Libia pasó a ser una pieza central de esa estrategia.

Durante la ofensiva fallida de Haftar contra Trípoli, entre 2019 y 2020, Rusia volcó armas y unidades paramilitares del grupo Wagner en apoyo al general libio.

Imágenes satelitales del proveedor comercial Vantor, revisadas por The Wall Street Journal, mostraron en septiembre la llegada de los cargueros Anastassia y Yuriy Arshenevskiy al puerto de Tobruk, en el este del país, con vehículos militares a bordo.

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“Estaban incrementando el volumen de sus entregas de material bélico”, señaló Harchaoui al diario. “No les preocupaba desembarcar miles de toneladas de equipamiento con escolta naval rusa”.

El analista precisó, además, que el verdadero objetivo ucraniano no era interrumpir esas entregas, sino golpear algo de mayor peso simbólico: la presencia misma de la marina rusa en aguas mediterráneas.