ARCHIVO: Militares rusos de una unidad de ingeniería independiente del Distrito Militar del Sur realizan un curso intensivo de entrenamiento de combate para mejorar sus habilidades en la instalación de barreras, el desminado de terrenos y el cruce de obstáculos acuáticos, en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania (Reuters)

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Rusia firmó 34.000 nuevos contratos militares en octubre de 2026, mientras sus bajas mensuales superaron esa capacidad de reclutamiento y las bonificaciones para atraer voluntarios comenzaron a reducirse en distintas regiones. La diferencia entre incorporaciones y pérdidas agrava la dificultad del Kremlin para sostener la guerra en Ucrania, según United24.

La estimación del economista alemán Janis Kluge, que sigue desde hace años la contratación militar rusa a partir de datos presupuestarios, muestra una caída sostenida: en octubre de 2024 se suscribieron 41.000 contratos, en el mismo mes de 2025 fueron 38.000 y dos años después descendieron a 34.000.

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Durante los primeros diez meses de 2026, Rusia habría firmado 297.000 contratos nuevos, cerca de 10% menos que en igual período de 2025. La reducción coincidió con el aumento de las pérdidas en el frente.

La brecha entre contratos y bajas rusas

El Estado Mayor de Ucrania contabilizó más de 54.000 militares rusos muertos y heridos en octubre, la cifra mensual más alta desde el inicio de la invasión a gran escala. Los registros visualmente confirmados del sistema Delta superaron las 41.000 bajas durante ese mismo mes, también un máximo de la guerra.

Entre el 1 y el 24 de noviembre, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania informaron 14.545 soldados rusos muertos y heridos. En octubre y noviembre, su promedio diario de bajas comenzó a superar los 600 efectivos y con frecuencia rebasó los 800, el doble de la cifra registrada un año antes.

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En los primeros diez días de noviembre, el Ejército ruso perdió más de 20.000 hombres entre muertos y heridos, de acuerdo con el Estado Mayor ucraniano. Desde el comienzo de 2026, sus pérdidas superaron los 430.000 militares, mientras que los datos verificados por Delta mostraron más de 30.000 bajas cada mes.

Las estadísticas ucranianas de los últimos años indican que entre 60% y 70% de las pérdidas rusas corresponden a muertos, no a heridos. La elevada proporción se vincula con la saturación del campo de batalla con drones.

ARCHIVO: Personas pasan junto a una pancarta callejera que glorifica a los soldados rusos que combaten en Ucrania y que dice: «Nuestros compatriotas son el orgullo de Rusia». (Video: The Washington Post)

Los registros oficiales rusos también reflejan la dimensión de las pérdidas. Datos de Rosstat filtrados por piratas informáticos y analizados en investigaciones recientes señalaron que, al cierre de septiembre, el Ejército ruso había perdido 490.000 soldados muertos.

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La cifra asciende a 720.000 si se incluyen los desaparecidos en combate, quienes en su mayoría se consideran fallecidos aunque todavía no hayan sido incorporados a los registros. Frente al cálculo del Estado Mayor ucraniano de más de 1,6 millones de bajas rusas desde el inicio de la invasión, ese balance implica que aproximadamente uno de cada dos soldados enviados por Moscú a Ucrania muere allí.

Las ofensivas rusas de primavera, verano y otoño de 2026 tampoco produjeron avances territoriales relevantes. Moscú no logró una ganancia significativa en ninguna de sus campañas ofensivas de ese año.

Bonificaciones regionales cada vez menores

La situación económica restringió el sistema de pagos que Rusia utilizó para atraer reclutas durante los primeros años de la guerra. Las regiones carecen de recursos para sostener las bonificaciones elevadas y el presupuesto federal no dispone de fondos para respaldarlas, por lo que disminuyeron tanto los incentivos como la cantidad de personas dispuestas a incorporarse por dinero.

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En Mordovia, las autoridades fijaron el 18 de agosto una bonificación de 3 millones de rublos para los nuevos contratistas, pero el 15 de septiembre la redujeron a 800.000 rublos. La región de Irkutsk bajó su pago en septiembre, de 2,1 millones a 1,8 millones de rublos.

La región de Sverdlovsk redujo en mayo su bonificación regional de 2,7 millones a 2,5 millones de rublos. El recorte masivo de estos pagos había comenzado en el otoño de 2025.

Al menos nueve regiones redujeron las bonificaciones solo en octubre, según cálculos de Novaya Gazeta Europe. En Tartaristán, el incentivo regional pasó de 2,7 millones a 400.000 rublos; en Mari El, de 2,6 millones a 400.000; y en Chuvasia, de 2,1 millones a 400.000.

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En la región de Samara, un pago que había llegado a 3,6 millones de rublos a comienzos de 2025 cayó a 400.000 rublos en octubre. También se aplicaron recortes en las regiones de Nizhni Nóvgorod, Uliánovsk y Oremburgo, el distrito autónomo de Yamalo-Nénets, Baskortostán y otros territorios.