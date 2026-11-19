La hija mayor del periodista protagonizó uno de los momentos más conmovedores del funeral al caminar junto al ataúd mientras sostenía una fotografía de su padre.

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Entre lágrimas, abrazos y prolongados aplausos, familiares, amigos, colegas y ciudadanos dieron el último adiós al periodista costarricense Camilo Rodríguez Chaverri, asesinado el pasado lunes en un ataque armado que conmocionó al país y provocó nuevas preocupaciones sobre la violencia y la libertad de expresión.

La despedida se realizó este miércoles 18 de noviembre de 2026, en la Catedral Nuestra Señora del Carmen, en Cartago, donde cientos de personas acudieron para acompañar a la familia del comunicador, de 50 años.

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El ingreso del féretro estuvo acompañado por aplausos y gritos de justicia. La cantidad de personas que se acercaron para expresar sus condolencias provocó que el recorrido hasta el interior del templo se prolongara durante más de 25 minutos.

Familiares, amigos, colegas y ciudadanos dieron el último adiós al periodista costarricense Camilo Rodríguez Chaverri, asesinado el pasado 16 de noviembre de 2026.

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando la hija mayor del periodista caminó junto al ataúd, llevando una fotografía de su padre. Visiblemente afectada, permaneció cerca del féretro durante la ceremonia.

La madre del comunicador, Sara Chaverri, y sus hermanos, entre ellos Andrés Rodríguez, también encabezaron el cortejo fúnebre, recibiendo abrazos y palabras de solidaridad.

Cientos de personas llegaron al cementerio de Cartago para despedir al comunicador costarricense. Crédito: Cartago Informa

“El país pierde un héroe, pero nosotros perdemos mucho más”

La ceremonia religiosa comenzó a las 2:00 p. m. y estuvo marcada por mensajes de fe, recuerdos personales y llamados a enfrentar la violencia que afecta al país.

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Durante la despedida, David Rodríguez, hermano del periodista, recordó la energía, la pasión y las distintas etapas de la vida de Camilo, desde sus experiencias familiares hasta su trayectoria como escritor y comunicador.

“El país pierde un héroe, pero nosotros perdemos mucho más: un hermano, un hijo, un padre”, expresó ante los asistentes.

El asesinato de Camilo Rodríguez, ocurrido en Santo Domingo de Heredia, continúa bajo investigación de un equipo especializado del Ministerio Público.

Sus palabras reflejaron el dolor de una familia que, además de enfrentar una pérdida repentina, ha tenido que vivir su duelo en medio de la atención nacional que provocó el asesinato.

En la homilía, monseñor Mario Quirós pidió consuelo para los familiares y llamó a construir una sociedad más justa y solidaria.

“Nos duelen profundamente los acontecimientos sucedidos”, manifestó el religioso, quien también recordó la cercanía del periodista con la fe y las celebraciones religiosas.

Entre aplausos y llamados de justicia, Costa Rica despidió a Camilo Rodríguez Chaverri, mientras su familia espera respuestas sobre el crimen que conmocionó al país.

Una madre que pide justicia

Desde la noche del martes, cuando comenzó la vela en la funeraria La Última Joya, familiares y allegados habían expresado su dolor por la muerte del comunicador.

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Su madre, Sara Chaverri, pidió que el asesinato de su hijo no quede impune y que el país tome medidas para enfrentar la criminalidad.

“Que se haga justicia y que el legado que Camilo está dejando sea para el bienestar de Costa Rica”, manifestó durante declaraciones brindadas a la prensa.

Por su parte, Andrés Rodríguez agradeció la solidaridad recibida de personas procedentes de distintas comunidades, incluso de quienes no conocieron personalmente al periodista.

El hermano también insistió en que las respuestas institucionales deben ir más allá de capturar a los responsables materiales y traducirse en cambios para combatir la violencia.

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Entre lágrimas, abrazos y aplausos, cientos de personas se reunieron en la Catedral Nuestra Señora del Carmen, en Cartago, para despedir al comunicador.

Cartago, el lugar elegido para su descanso

La familia decidió despedir a Rodríguez en Cartago, provincia de la que era originario y donde había expresado su deseo de recibir sepultura.

El traslado de sus restos al Cementerio General de Cartago estaba previsto después de la ceremonia religiosa, en un espacio familiar donde también descansa su abuela.

La despedida ocurrió apenas dos días después del asesinato, registrado el lunes 16 de noviembre sobre la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Según las investigaciones preliminares, dos hombres que viajaban en motocicleta se acercaron al vehículo del periodista y dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

Durante las honras fúnebres, familiares del comunicador reiteraron su llamado para que las autoridades identifiquen y lleven ante la justicia a los responsables del homicidio.

Rodríguez había denunciado públicamente presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado y posibles vínculos con figuras políticas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del asesinato.

Ante la gravedad del caso, el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, ordenó conformar un equipo especializado de fiscales para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

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La ceremonia dejó una imagen que trascendió el ámbito familiar: una multitud reunida para despedir a un periodista asesinado y reclamar que su muerte no se convierta en una estadística más de la violencia en Costa Rica.