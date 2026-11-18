La Selección de Costa Rica sufrió una contundente derrota de 7-0 contra Argentina, durante el amistoso disputado este 17 de noviembre de 2026 en Córdoba REUTERS/Ivana Maritano

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La Selección Nacional de Costa Rica sufrió una contundente derrota de 7-0 ante Argentina, este martes 17 de noviembre de 2026, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un encuentro amistoso que dejó en evidencia las dificultades del equipo dirigido por Bryan Ruiz para competir frente a una de las principales potencias del fútbol mundial.

La Tricolor, que buscaba cerrar el año con una presentación competitiva después de perder 2-0 contra Ecuador, terminó siendo superada ampliamente por la selección de Lionel Scaloni, que dominó el compromiso desde los primeros minutos.

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Los goles argentinos fueron anotados por Nicolás Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono, quienes consiguieron dos tantos cada uno, mientras que Alexis Mac Allister completó la goleada.

El resultado representa un duro golpe para el nuevo proceso de la Selección Nacional, que todavía intenta consolidar una identidad futbolística bajo la dirección del exjugador costarricense.

Argentina necesitó pocos minutos para imponer condiciones

Desde el inicio, los argentinos dominaron la posesión del balón y aprovecharon los espacios que dejó la defensa costarricense.

Apenas al minuto 7, Nicolás Paz abrió el marcador mediante una jugada colectiva que terminó con un remate imposible de detener para el guardameta Patrick Sequeira.

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Costa Rica tuvo dificultades para recuperar el balón y construir oportunidades ofensivas, mientras Argentina mantuvo una presión constante sobre la salida del conjunto nacional.

Al minuto 35, Julián Álvarez amplió la ventaja con una definición dentro del área.

Tres minutos después, Paz volvió a marcar, dejando en evidencia los problemas de organización de la defensa costarricense.

Antes del descanso, Álvarez anotó nuevamente al minuto 42, estableciendo un contundente 4-0 que prácticamente sentenció el resultado.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Costa Rica - Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba, Argentina - November 17, 2026 Argentina's Nico Paz celebrates scoring their third goal with teammates REUTERS/Ivana Maritano

La goleada continuó durante el segundo tiempo

Aunque Bryan Ruiz intentó modificar el funcionamiento del equipo mediante ajustes durante la segunda mitad, Costa Rica no consiguió contener los ataques del conjunto sudamericano.

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Franco Mastantuono apareció en dos ocasiones para ampliar la diferencia, mientras que Alexis Mac Allister completó las siete anotaciones del cuadro argentino.

La Tricolor mostró dificultades en las tres zonas del terreno de juego: una defensa vulnerable, problemas para disputar el mediocampo y escasa generación de peligro frente al arco rival.

A pesar de algunas aproximaciones costarricenses, el guardameta argentino Emiliano Martínez consiguió mantener su portería sin anotaciones.

Bryan Ruiz enfrenta sus primeros grandes cuestionamientos

El compromiso significó el cuarto partido de Bryan Ruiz al frente de la Selección Nacional, considerando sus encuentros iniciales como técnico interino y su posterior nombramiento permanente.

Antes de enfrentar a Argentina, Ruiz había asegurado que su intención era observar el comportamiento del equipo ante selecciones de alto nivel y desarrollar una propuesta valiente, sin limitarse a defender cerca de su propia portería.

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Sin embargo, los resultados de la gira sudamericana dejaron un balance de dos derrotas, nueve goles recibidos y ninguno anotado.

La situación también estuvo condicionada por bajas como la de Alexis Gamboa, lesionado ante Ecuador, y la suspensión de Diego Mesén.

El cuerpo técnico tendrá ahora la tarea de revisar el funcionamiento colectivo y determinar cuáles futbolistas pueden consolidarse dentro del proyecto nacional.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Costa Rica - Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba, Argentina - November 17, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni and Costa Rica coach Bryan Ruiz before the match REUTERS/Ivana Maritano

La Selección deberá pensar en el 2027

La derrota frente a Argentina cerró el calendario internacional de Costa Rica en 2026, un año en el que la Selección busca sentar las bases de una nueva etapa.

Entre sus próximos desafíos se encuentra el repechaje de clasificación a la Copa Oro 2027, previsto para marzo, donde la Tricolor necesitará mostrar una mejor versión.

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Más allá de tratarse de un amistoso ante un rival de mayor jerarquía, el 7-0 deja señales de alerta sobre la capacidad defensiva y ofensiva del equipo.

Para Bryan Ruiz, el principal desafío será transformar las lecciones de esta gira en mejoras concretas antes del regreso a la competencia oficial.