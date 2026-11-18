Las autoridades colombianas identificaron 18 perfiles vinculados a una red de abuso sexual infantil en siete países. (Foto: cortesía)

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Costa Rica y El Salvador figuraron entre los siete países donde las autoridades colombianas identificaron usuarios vinculados con una red internacional investigada por distribuir y comercializar material digital con contenido de abuso sexual infantil.

La identificación inicial alcanzó a 18 perfiles: seis en España, tres en Bolivia, tres en Costa Rica, dos en Argentina, dos en Colombia y uno en cada uno de los otros dos países. La Policía Nacional de Colombia informó que el rastreo derivó en la captura de dos hombres en Villavicencio, Meta, y Yumbo, Valle del Cauca.

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La operación Boa reunió a organismos de 17 países y permitió avanzar sobre una estructura que utilizaba grupos cerrados de la aplicación Viber para intercambiar archivos. Los investigadores establecieron que los espacios imponían una regla de permanencia: quienes no aportaban nuevo contenido quedaban fuera.

Dos hombres fueron detenidos en Meta y Valle del Cauca

Los detenidos tienen 40 y 60 años y se dedicaban a la mecánica automotriz y al comercio. Según la información oficial, ambos cumplían funciones activas en la descarga, distribución y comercialización de Material de Abuso Sexual Infantil.

La investigación estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), su Centro Cibernético Policial y la Unidad Nacional Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía General de la Nación.

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El operativo contó además con la coordinación del Centro contra el Cibercrimen de la Comunidad de Policías de América (Ameripol) y de Homeland Security Investigations (HSI), la agencia de Estados Unidos.

La Policía Nacional de Colombia capturó a dos hombres de 40 y 60 años en los municipios de Villavicencio y Yumbo. (Foto: cortesía)

Uno de los investigados habría conseguido imágenes de menores de edad en ámbitos escolares y residenciales. Ese hallazgo forma parte de los elementos reunidos durante las tareas de informática forense.

La coordinación internacional se definió en Buenos Aires

Una reunión realizada en Buenos Aires, Argentina, en junio de 2026 estableció las líneas operativas para enfrentar a la organización. El encuentro permitió articular el intercambio de información entre los países involucrados.

La operación también incorporó alertas y conexiones investigativas en Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

El despliegue internacional dejó un saldo de 22 allanamientos y 18 capturas. Además, las autoridades incautaron 194 elementos materiales que serán examinados dentro de las investigaciones en curso.

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La Policía señaló que el trabajo conjunto permitió seguir la actividad digital de los usuarios y ubicar los puntos de conexión de la red en distintos países del continente y Europa.

La red operaba en grupos cerrados de la aplicación Viber con la regla de expulsar a quienes no aportaban nuevo contenido. (Foto: cortesía)

Los peritos extrajeron 668 videos y 586 imágenes

Los análisis técnicos recuperaron 668 videos y 586 imágenes con contenido de explotación sexual infantil. El material mostraba la victimización de niños, niñas y adolescentes de entre cinco y 15 años.

Los investigadores incorporaron el acervo digital a la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños, conocida como plataforma ICSE de INTERPOL. La carga de los archivos generó una alerta global dirigida a los países miembros del organismo.

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La herramienta permite contrastar los registros recuperados con otros casos y apoyar las tareas destinadas a identificar y proteger a las víctimas.

Los dispositivos incautados quedaron bajo cadena de custodia

El despliegue internacional dejó un saldo de 22 allanamientos, 18 personas capturadas y 194 elementos materiales incautados.

Durante los procedimientos en Colombia, los agentes incautaron un teléfono móvil y una unidad de almacenamiento. De acuerdo con la Policía, los elementos habrían sido usados para efectuar transacciones ilícitas y guardar los archivos.

Los peritos del Centro Cibernético Policial realizarán una extracción forense de la información. El análisis buscará determinar si existen posibles víctimas en territorio colombiano, establecer el funcionamiento de la red y detectar a otros involucrados.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

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