Coopelesca R.L. obtuvo por quinta vez consecutiva el Premio Oro CIER de Calidad y Satisfacción de Clientes, reconocimiento otorgado a empresas eléctricas de América Latina y el Caribe. Crédito: Coopelesca

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La Cooperativa de Electrificación de la Zona Norte (Coopelesca R.L.) obtuvo por quinto año consecutivo el Premio Oro CIER de Calidad y Satisfacción de Clientes 2026, un reconocimiento internacional que destaca la calidad del servicio eléctrico que reciben más de 304,000 habitantes de distintas comunidades de Costa Rica.

El galardón es otorgado por la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) y posiciona a la cooperativa costarricense en el primer lugar de su categoría entre empresas distribuidoras de electricidad evaluadas en América Latina y el Caribe.

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Según informó la organización, es la primera vez que una empresa distribuidora de electricidad costarricense alcanza este reconocimiento durante cinco ediciones consecutivas.

El premio corresponde al Grupo 2, integrado por compañías eléctricas que atienden hasta 500,000 usuarios, y se fundamenta en los resultados de una encuesta regional de satisfacción aplicada durante mayo de este año.

Costa Rica destacó entre empresas de 11 países

La evaluación incluyó usuarios de 26 empresas eléctricas de 11 países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Uruguay, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Bolivia.

Los participantes calificaron diferentes aspectos del servicio, como la continuidad del suministro, atención al cliente, facturación, facilidad de contacto, alumbrado público e inversión en modernización e innovación.

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Coopelesca obtuvo las mejores evaluaciones dentro de su categoría, lo que le permitió alcanzar nuevamente el máximo reconocimiento regional.

Omar Miranda, gerente general de la cooperativa, aseguró que los resultados reflejan una estrategia enfocada en las necesidades de sus asociados.

“En Coopelesca, el principal indicador de éxito es la satisfacción de los asociados”, afirmó.

El gerente explicó que la calidad del servicio no depende únicamente del suministro de electricidad, sino también de la atención que reciben los usuarios y de la respuesta ante sus necesidades.

Más de 304,000 habitantes de la Zona Norte de Costa Rica se benefician del servicio eléctrico que brinda la cooperativa en comunidades como San Carlos, Río Cuarto y Sarapiquí. Crédito: Coopelesca

Menos interrupciones que el promedio nacional

Uno de los datos destacados corresponde a la continuidad del servicio eléctrico.

Según el último Informe de Calidad del Suministro de Electricidad de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), cada abonado de Coopelesca experimentó, en promedio, 7 horas y 3 minutos sin electricidad durante el último año.

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La cifra se ubicó por debajo del promedio nacional, que alcanzó 8 horas y 6 minutos, lo que representa una hora y tres minutos menos de interrupciones.

El servicio beneficia a comunidades de San Carlos, Río Cuarto, Sarapiquí, Peñas Blancas y San Ramón, entre otras localidades de la Zona Norte.

Para productores como Jeanneth Cháves, vecina de La Tabla de Río Cuarto, la continuidad eléctrica resulta fundamental para mantener refrigerada la leche y garantizar el funcionamiento de equipos utilizados en sus actividades ganaderas.

Los abonados de Coopelesca registraron un promedio de 7 horas y 3 minutos sin electricidad durante el último año, por debajo de las 8 horas y 6 minutos del promedio nacional, según ARESEP. Crédito: Coopelesca

También recibe reconocimiento ambiental

Además del Premio Oro, Coopelesca obtuvo una Mención Especial por la Mejor Evaluación en Responsabilidad Socioambiental, debido a sus programas de conservación y contribución al desarrollo de las comunidades.

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La cooperativa informó que su programa de compra de tierras ha permitido proteger 1,600 hectáreas de bosque nuboso, contribuyendo a la conservación de fuentes de agua y biodiversidad.

Actualmente dispone de seis centrales hidroeléctricas y un parque solar, mientras proyecta incorporar generación eólica.

La cooperativa protege 1.600 hectáreas de bosque nuboso y produce más del 87% de la electricidad que distribuye, mediante fuentes de generación principalmente hidroeléctrica y solar. Crédito: Coopelesca

Según la empresa, estas instalaciones le permiten producir más del 87% de la electricidad que distribuye, favoreciendo la estabilidad de sus tarifas.

También obtuvo el segundo lugar del Premio CIER Innovación 2026, en la categoría de Descentralización.

La entrega de los reconocimientos internacionales se realizará en Medellín, Colombia, durante diciembre de 2026, donde se reunirán representantes del sector eléctrico latinoamericano.