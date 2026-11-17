Camilo Rodríguez denunció amenazas de muerte en abril tras divulgar mensajes sobre el avance del narcotráfico en el país./ (Central Noticias CR)

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La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) condenó el asesinato del periodista costarricense Camilo Rodríguez Chaverri y suscribió el pronunciamiento del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper), que exigió una investigación rápida y exhaustiva para esclarecer el crimen.

Rodríguez fue asesinado a balazos durante la tarde del lunes 16 de noviembre, mientras conducía por la ruta 32, en el distrito de San Miguel, cantón de Santo Domingo de Heredia. Según la información preliminar divulgada por las autoridades, dos personas que viajaban en una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon contra el comunicador. Los investigadores localizaron entre nueve y diez casquillos en el lugar y revisan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el ataque e identificar la ruta de escape.

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El periodista difundía en sus redes sociales videos y mensajes sobre la presencia del narcotráfico, el avance del crimen organizado y supuestas actividades delictivas en Costa Rica. En abril, Rodríguez denunció públicamente que había recibido amenazas de muerte. Después del homicidio también trascendió que había presentado varias denuncias ante las autoridades y que había sido remitido a un programa de atención y protección para víctimas, aunque no llegó a incorporarse. Las autoridades deberán determinar si esas amenazas y sus publicaciones guardan relación con el asesinato.

El ataque ocurrió cerca de la zona donde asesinaron al periodista Parmenio Medina en julio del año 2001. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, indicó que las denuncias formuladas por Rodríguez forman parte de las líneas de investigación. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público deberán establecer la identidad de los autores materiales e intelectuales, así como el posible móvil del crimen. El Colegio de Periodistas solicitó que el caso reciba la máxima prioridad y que las autoridades entreguen respuestas claras a la ciudadanía.

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El asesinato ocurrió cerca del sitio donde fue atacado Parmenio Medina Pérez, director del programa radial La Patada, quien murió el 7 de julio de 2001 después de denunciar presuntas irregularidades y actos de corrupción vinculados con Radio María de Guadalupe. Medina fue interceptado cuando regresaba a su vivienda en Santo Domingo de Heredia. En 2007, un tribunal condenó a Omar Chaves como autor intelectual y a Luis Alberto Aguirre como autor material del homicidio. La coincidencia geográfica entre ambos casos volvió a colocar la violencia contra periodistas en el centro del debate público costarricense.

La RCP advirtió que las condiciones para ejercer el periodismo en Costa Rica se han deteriorado en paralelo con el aumento de la inseguridad y la violencia. En la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, el país pasó del octavo lugar en 2022 al puesto 38 en 2026. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha documentado discursos estigmatizantes de funcionarios públicos, agresiones contra periodistas y obstáculos para cubrir asuntos de interés público.

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Las autoridades judiciales recolectaron diez casquillos en la ruta 32 y revisan cámaras de seguridad para ubicar a los responsables./ (La Nación)

La organización expresó su solidaridad con la familia de Rodríguez y con el gremio periodístico costarricense. Además, pidió que el Ministerio Público y el OIJ investiguen el caso sin descartar la relación entre el homicidio y la labor informativa del comunicador. La RCP sostuvo que la identificación de los responsables y el esclarecimiento del móvil son necesarios para evitar que el asesinato quede impune y para proteger el ejercicio del periodismo en Centroamérica.