Una cámara de seguridad captó el momento en que dos sicarios en motocicleta atacaron al periodista Camilo Rodríguez en la ruta 32.

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Un video de seguridad reveló los últimos segundos del ataque armado que acabó con la vida del periodista costarricense Camilo Rodríguez Chaverri, asesinado el lunes 16 de noviembre mientras conducía por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Las imágenes muestran cómo dos hombres a bordo de una motocicleta blanca aprovecharon el congestionamiento vehicular para acercarse al pick-up rojo en el que viajaba el comunicador y disparar en repetidas ocasiones.

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La grabación permite observar que los atacantes no escaparon inmediatamente después de abrir fuego. Por el contrario, rodearon el vehículo y efectuaron una segunda descarga desde el costado contrario, una maniobra que llamó la atención de los investigadores.

El subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vladimir Muñoz, explicó que, por la forma en que actuaron, los responsables aparentemente buscaban asegurarse de que Rodríguez muriera.

Así ocurrió el ataque captado por las cámaras

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, los sospechosos se aproximaron al vehículo del periodista por el lado del conductor, mientras este permanecía detenido debido a las presas.

Una vez junto a la ventana, comenzaron a disparar hacia el interior del automóvil.

Posteriormente, los agresores avanzaron por el frente del pick-up y se ubicaron del lado del acompañante, desde donde realizaron nuevas detonaciones antes de escapar.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta del homicidio a las 3:21 p. m. y, al llegar al lugar, encontró al comunicador sin signos vitales.

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Los agentes judiciales localizaron aproximadamente 10 casquillos fuera del vehículo y reportaron que el cuerpo presentaba alrededor de seis heridas provocadas por proyectiles.

Según las autoridades, Rodríguez viajaba solo en el automóvil, propiedad de su madre.

Una grabación de cámara de seguridad muestra el momento en que los sicarios disparan contra el periodista costarricense Camilo Rodríguez, además giran alrededor del vehículo para asegurarse haber acabado con la vida del hombre.

Motocicleta utilizada había sido robada

Una nueva pista surgió este martes 17 de noviembre, después de que se conociera que la motocicleta utilizada por los presuntos responsables había sido robada en Alajuela el pasado 2 de noviembre.

Según informó La Nación, el vehículo tenía una denuncia por robo presentada aproximadamente 14 días antes del asesinato.

Se trata de una motocicleta blanca tipo montañera. Los reportes señalan que el conductor llevaba una chaqueta verde fosforescente y casco negro, mientras que el acompañante, quien presuntamente disparó, vestía ropa oscura.

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OIJ investiga participación de posibles cómplices

Las autoridades judiciales tampoco descartan que el homicidio haya involucrado a más personas.

Vladimir Muñoz confirmó que los investigadores analizan la posibilidad de que otros individuos siguieran los movimientos del periodista y proporcionaran información a los atacantes.

“Probablemente tenemos otras personas involucradas”, manifestó el funcionario, al explicar que pudo existir apoyo de otra motocicleta o vehículo encargado de vigilar a la víctima.

Esta línea de investigación busca determinar desde qué punto comenzó el seguimiento y si los responsables recibieron instrucciones antes de ejecutar el crimen.

Los agentes también recopilan grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de llegada y escape de los sospechosos.

El OIJ investiga la posible participación de una tercera persona u otros cómplices que habrían seguido los movimientos del periodista antes de su asesinato.

Periodista había denunciado amenazas

Antes de su asesinato, Camilo Rodríguez había denunciado públicamente amenazas de muerte relacionadas, según sus propias declaraciones, con sus señalamientos contra el narcotráfico.

Sin embargo, el OIJ todavía no ha confirmado si el homicidio estuvo relacionado con esas denuncias ni ha identificado públicamente a los responsables.

Las autoridades solicitaron colaboración ciudadana para obtener información sobre los sospechosos, mediante la línea confidencial 800-8000-645.