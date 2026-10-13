Costa Rica

Costa Rica enviará misión médica de emergencia a Panamá para atender a madres y recién nacidos tras devastador terremoto

La presidenta Laura Fernández anunció el traslado de personal sanitario, dos módulos asistenciales y equipos especializados para recuperar los servicios de dos hospitales panameños afectados por el terremoto del pasado viernes.

La presidenta Laura Fernández anunció que Costa Rica enviará una misión médica de emergencia a Panamá este martes 13 de octubre, tras el terremoto que afectó al país vecino.
La presidenta Laura Fernández anunció que Costa Rica enviará una misión médica de emergencia a Panamá este martes 13 de octubre, tras el terremoto que afectó al país vecino.
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El Gobierno de Costa Rica anunció el envío de una misión médica de emergencia a Panamá, con el propósito de apoyar la recuperación de los servicios de atención para mujeres en período de posparto y bebés recién nacidos en dos hospitales afectados por el poderoso terremoto que sacudió al país vecino el pasado viernes.

La decisión fue comunicada por la presidenta Laura Fernández Delgado, quien explicó que el contingente costarricense viajará este martes 13 de octubre, en respuesta a una solicitud oficial de asistencia formulada por las autoridades panameñas.

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La operación contará con el respaldo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e incluirá el traslado de dos módulos asistenciales, plantas eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, así como profesionales de medicina, enfermería y especialistas en logística.

El objetivo principal será colaborar con el restablecimiento de la capacidad hospitalaria para atender a mujeres que acaban de dar a luz y a sus hijos recién nacidos, una población que requiere cuidados especializados y continuidad en los servicios médicos.

“Querido pueblo panameño, quiero que sepan que Costa Rica está con ustedes en este difícil momento que están atravesando después del terremoto del viernes”, expresó la mandataria al iniciar su mensaje dirigido a la población del país vecino.

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Fernández recordó los vínculos históricos entre ambas naciones y manifestó que la respuesta costarricense busca acompañar a Panamá durante las labores de recuperación posteriores a la emergencia.

“Nuestros países comparten mucho más que una frontera. Compartimos historia, amistad y, sobre todo, la certeza de que cuando uno de nuestros pueblos necesita ayuda, el otro está dispuesto a tenderle la mano”, señaló.

El contingente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) incluirá médicos, personal de enfermería y especialistas en logística para apoyar la atención hospitalaria en Panamá. Créditos: Luis Madrigal/Delfino.cr (CC BY-SA)
El contingente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) incluirá médicos, personal de enfermería y especialistas en logística para apoyar la atención hospitalaria en Panamá. Créditos: Luis Madrigal/Delfino.cr (CC BY-SA)

Los módulos asistenciales permitirán reforzar temporalmente la infraestructura disponible para brindar atención sanitaria mientras las autoridades panameñas avanzan en la evaluación y recuperación de los establecimientos afectados.

La misión también llevará plantas eléctricas y sistemas de agua y saneamiento, recursos fundamentales para sostener el funcionamiento de instalaciones médicas en situaciones de desastre.

Estos equipos resultan especialmente relevantes en un contexto donde algunas instalaciones hospitalarias han sufrido interrupciones en servicios básicos y han tenido que trasladar temporalmente a sus pacientes.

Uno de los principales aspectos destacados por la presidenta fue la participación de la Caja Costarricense de Seguro Social, institución que aportará recursos humanos y equipo para ejecutar la misión.

La mandataria explicó que el operativo será organizado de acuerdo con los estándares internacionales establecidos para equipos médicos de emergencia por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este tipo de despliegues requiere una coordinación que permita proporcionar atención sanitaria en escenarios donde la infraestructura local ha resultado dañada o no dispone de todos los recursos necesarios para responder a la emergencia.

En el caso de Panamá, los equipos costarricenses tendrán como prioridad apoyar el restablecimiento de servicios hospitalarios esenciales y complementar los esfuerzos del personal sanitario local.

Fernández también abordó el posible impacto del traslado de profesionales y equipos sobre la prestación de servicios de salud dentro de Costa Rica.

En ese sentido, aseguró que la movilización de personal y recursos no provocará afectaciones en la atención de los asegurados costarricenses.

“La atención y colaboración que vamos a brindar no afectará en absolutamente nada los servicios propios de la Caja Costarricense de Seguro Social en el territorio nacional”, sostuvo la presidenta.

Terremoto dejó hospitales afectados y cientos de viviendas dañadas

La misión costarricense se anuncia apenas tres días después del terremoto de magnitud 7,7 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, cuyo epicentro se ubicó en las cercanías de la península de Azuero, en el centro-sur del país.

El movimiento provocó daños en viviendas, centros educativos, hospitales, carreteras, puentes y otros edificios, especialmente en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

De acuerdo con balances difundidos por las autoridades panameñas durante el fin de semana, el terremoto dejó al menos 27 personas heridas y afectaciones en aproximadamente 900 viviendas, cifras sujetas a actualización conforme avanzan las evaluaciones.

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino declaró el estado de emergencia para facilitar la movilización de recursos y la atención de las comunidades afectadas.

Los daños alcanzaron también instalaciones sanitarias, lo que obligó a establecer mecanismos temporales para garantizar la continuidad de los servicios.

Según una actualización del Ministerio de Salud de Panamá, divulgada este 12 de octubre, las autoridades evaluaron 842 instalaciones sanitarias y detectaron 66 estructuras con afectaciones leves, que no comprometían su integridad.

No obstante, algunos centros médicos continuaban atendiendo a sus pacientes mediante espacios temporales o áreas adaptadas.

Entre ellos figuraban el Hospital Cecilio A. Castillero, el Hospital Aquilino Tejeira, el Minsa-CAPSI de Macaracas, el Centro de Salud de Los Pozos y el Hospital de San Félix.

Por otra parte, el Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc) confirmó que más de 40 pacientes fueron evacuados de la antigua sala de maternidad del Hospital Santo Tomás, como medida preventiva ante los daños estructurales detectados.

Estos antecedentes reflejan la presión que enfrenta el sistema sanitario panameño para mantener operativos sus servicios durante la emergencia.

Las noches en Panamá: Frías, largas y con incertidumbre tras el terremoto
Costa Rica enviará dos módulos asistenciales, plantas eléctricas y sistemas de agua y saneamiento para recuperar los servicios médicos destinados a madres y recién nacidos. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Más de 6,000 pacientes atendidos tras el terremoto

La magnitud de la respuesta sanitaria también quedó reflejada en los reportes oficiales divulgados por el Ministerio de Salud de Panamá.

Según las autoridades, durante las primeras 72 horas posteriores al terremoto se brindó atención a más de 6,000 pacientes, mediante diferentes establecimientos del sistema público de salud.

La institución también reportó la instalación de 16 hospitales de campaña y la coordinación de más de 140 traslados de emergencia, tanto por vía terrestre como aérea.

En su mensaje, la presidenta Laura Fernández destacó que la cooperación responde a los vínculos históricos y de amistad entre ambas naciones.

“Panamá, reciban nuestro abrazo fraterno. Hoy necesitan apoyo solidario y Costa Rica responderá, como siempre, con capacidad y con el corazón”, concluyó la mandataria.

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