Costa Rica

Costarricense murió ahogado en poza del Río Cuarto, tras no poder salir del agua por sus propios medios

Los socorristas de la Cruz Roja llegaron a un cauce del cantón de Río Cuarto y aplicaron maniobras durante casi tres cuartos de hora. El OIJ asumió la escena para determinar cómo ocurrió la tragedia.

Un hombre desapareció en un río y fue hallado sin vida, informa la Cruz Roja Costarricense. Video cortesía.
Guardar

Un hombre murió este domingo tras sufrir un accidente acuático en una poza del río Cuarto, en el sector de Santa Rita y Santa Isabel, en el cantón de Río Cuarto, provincia de Alajuela. La Cruz Roja Costarricense (CRC), institución de atención de emergencias, efectuó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante unos 40 minutos, pero no logró restablecer sus signos vitales.

El vocero de la institución, Marvin Portuguez, informó que dos recursos fueron enviados al sitio después de recibir el aviso sobre una persona que había ingresado al agua y no logró salir por sus propios medios.

PUBLICIDAD

A la llegada de las unidades, los socorristas iniciaron la extracción del paciente y aplicaron maniobras de reanimación. Portuguez indicó que el equipo mantuvo la atención durante cerca de 40 minutos, sin resultados favorables. El hombre fue declarado fallecido en el lugar.

La poza de Meño Rojas, en Santa Isabel, como escenario del hecho

Información preliminar publicada por medios locales ubicó el hecho en un punto del cauce conocido como la poza de Meño Rojas, en Santa Isabel de Río Cuarto. Según esos reportes, el hombre se sumergió en una zona profunda y no volvió a la superficie.

El hecho ocurrió el domingo en una poza ubicada, según reportes locales, entre los sectores de Santa Rita y Santa Isabel; el OIJ asumirá la inspección y las diligencias para determinar las circunstancias (Foto referencia, archivo CRC)
El hecho ocurrió el domingo en una poza ubicada, según reportes locales, entre los sectores de Santa Rita y Santa Isabel; el OIJ asumirá la inspección y las diligencias para determinar las circunstancias (Foto referencia, archivo CRC)

Personas que estaban cerca lograron sacarlo del agua minutos después. Tras la llegada de los equipos de emergencia, el paciente recibió atención avanzada porque se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

PUBLICIDAD

La identidad de la víctima no había sido divulgada de forma oficial al cierre de esta nota. CR Hoy indicó que se trataba de un hombre de 45 años, dato que todavía requiere confirmación por parte de las autoridades judiciales.

Discrepancias en el horario de la alerta y en la denominación del sitio

Los reportes divulgados durante la tarde situaron la primera alerta a las 12:36, mientras que la declaración del vocero de la Cruz Roja señaló que la institución fue despachada a las 14:45. Tampoco hay coincidencia plena sobre la denominación exacta del sitio, ya que algunas versiones lo ubican en Santa Rita y otras en Santa Isabel de Río Cuarto.

Ambas localidades pertenecen al cantón de Río Cuarto, en Alajuela. La información preliminar coincide en que el hombre fue localizado dentro del río y que los esfuerzos de los socorristas no lograron salvarle la vida.

La escena quedó bajo custodia policial. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumirá la inspección, tal como indicaron los medios locales, el levantamiento del cuerpo y las diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Las pesquisas deberán precisar si la víctima ingresó sola al agua, cuánto tiempo permaneció sumergida y si existieron otros factores que incidieron en su muerte.

Otra tragedia ocasiona la muerte de un menor

Pintura en acuarela de un caballo marrón en un corral con cercas de madera, cabras pequeñas, un tronco de árbol y vegetación abundante.
Niño de apenas ocho años falleció por un golpe en la cabeza que le dio su caballo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este viernes, los medios costarricenses anunciaron que un niño de solo ocho años murió tras recibir una patada de un caballo. El impacto lo recibió directamente en la cabeza y esto habría ocurrido, según la versión preliminar, luego de haber estado cabalgando.

El hecho ocurrió en la comunidad de Roca Quemada, ubicada en el territorio indígena cabécar de Chirripó, en Turrialba.

Temas Relacionados

AhogamientoRío CuartoAlajuelaCruz RojaCruz Roja CostarricenseCRCCosta Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ministerio de Justicia de Costa Rica negó agresiones durante una requisa en La Reforma

Gabriel Aguilar, titular de Justicia, aseguró que las acusaciones difundidas en las últimas horas carecen de sustento y vinculó la tensión en el penal con la próxima apertura del CACCO

Ministerio de Justicia de Costa Rica negó agresiones durante una requisa en La Reforma

Retiran publicidad sobre salarios atrasados de enfermeros en Costa Rica y denuncian posible intervención del Gobierno

El Colegio de Enfermeras anunció acciones legales después de que dos anuncios de su campaña desaparecieran de espacios públicos en menos de 24 horas. La organización exige conocer quién ordenó retirarlos.

Retiran publicidad sobre salarios atrasados de enfermeros en Costa Rica y denuncian posible intervención del Gobierno

Costa Rica supera el millón de casos por infecciones respiratorias : la alta demanda supera las camas del Hospital de Niños

Los reportes oficiales del sistema de salud revelaron una ocupación del 122% en las camas respiratorias habituales de la principal red hospitalaria infantil del país

Costa Rica supera el millón de casos por infecciones respiratorias : la alta demanda supera las camas del Hospital de Niños

Nueva aerolínea de bajo costo llega a Costa Rica con vuelos directos desde Florida y tarifas desde USD 129

Breeze Airways comenzó sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con una conexión inédita desde Tampa. La ruta contará con dos frecuencias semanales y busca fortalecer la llegada de turistas estadounidenses.

Nueva aerolínea de bajo costo llega a Costa Rica con vuelos directos desde Florida y tarifas desde USD 129

Costa Rica registró la cifra más baja de muertes en carretera en casi un año: 34 fallecidos en septiembre

El país acumula 459 fallecimientos en los primeros nueve meses de 2026, mientras que el exceso de velocidad continúa siendo el principal factor de riesgo.

Costa Rica registró la cifra más baja de muertes en carretera en casi un año: 34 fallecidos en septiembre

TECNO

Google quiere garantizar el futuro de Gemini: invertirán USD 4.300 millones en 11 reactores nucleares

Google quiere garantizar el futuro de Gemini: invertirán USD 4.300 millones en 11 reactores nucleares

Steam regala 4 nuevos juegos para PC este fin de semana: de terror cooperativo a ajedrez con magia

Satya Nadella, CEO de Microsoft, impone la regla de oro en IA para las empresas: “Si no se puede observar, no se puede confiar”

Warren Buffett revela su rutina nocturna: así pasa las horas en YouTube tras dejar Berkshire Hathaway

Robots humanoides en los supermercados: Dinamarca avanza en la automatización nocturna para aliviar la carga de los empleados

ENTRETENIMIENTO

La hija de Diane Keaton comparte el doloroso recuerdo de su madre a un año de su partida: “Te extraño”

La hija de Diane Keaton comparte el doloroso recuerdo de su madre a un año de su partida: “Te extraño”

Kelly Osbourne revela que hizo un ritual en la tumba de su padre Ozzy Osbourne para pedirle ayuda

La fotografía de Tom Welling, estrella de ‘Smallville’, que desató sorpresa entre sus fans

Andrew Garfield recordó el encuentro inesperado con una fanática de Spider-Man que lloró al verlo

Iain Armitage se defiende de críticas por su comportamiento en 'Young Sheldon': "Los niños no son perfectos"

MUNDO

Francia, Reino Unido y Canadá respaldaron la iniciativa de Trump de un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania

Francia, Reino Unido y Canadá respaldaron la iniciativa de Trump de un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania

Descubren en Siberia un bovino extinto que era pariente lejano de los yaks

Las impactantes imágenes del ataque de los hutíes contra el aeropuerto de Riad que dejó 12 muertos y más de 300 heridos

El eurodiputado Raphaël Glucksmann será candidato presidencial por el Partido Socialista en las elecciones de Francia en 2027

El primer ministro británico Andy Burnham afirmó que Rusia interfirió en el referéndum del Brexit