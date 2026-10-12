Costarricense murió ahogado en poza del Río Cuarto, tras no poder salir del agua por sus propios medios

Un hombre desapareció en un río y fue hallado sin vida, informa la Cruz Roja Costarricense. Video cortesía.

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Un hombre murió este domingo tras sufrir un accidente acuático en una poza del río Cuarto, en el sector de Santa Rita y Santa Isabel, en el cantón de Río Cuarto, provincia de Alajuela. La Cruz Roja Costarricense (CRC), institución de atención de emergencias, efectuó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante unos 40 minutos, pero no logró restablecer sus signos vitales.

El vocero de la institución, Marvin Portuguez, informó que dos recursos fueron enviados al sitio después de recibir el aviso sobre una persona que había ingresado al agua y no logró salir por sus propios medios.

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A la llegada de las unidades, los socorristas iniciaron la extracción del paciente y aplicaron maniobras de reanimación. Portuguez indicó que el equipo mantuvo la atención durante cerca de 40 minutos, sin resultados favorables. El hombre fue declarado fallecido en el lugar.

La poza de Meño Rojas, en Santa Isabel, como escenario del hecho

Información preliminar publicada por medios locales ubicó el hecho en un punto del cauce conocido como la poza de Meño Rojas, en Santa Isabel de Río Cuarto. Según esos reportes, el hombre se sumergió en una zona profunda y no volvió a la superficie.

El hecho ocurrió el domingo en una poza ubicada, según reportes locales, entre los sectores de Santa Rita y Santa Isabel; el OIJ asumirá la inspección y las diligencias para determinar las circunstancias (Foto referencia, archivo CRC)

Personas que estaban cerca lograron sacarlo del agua minutos después. Tras la llegada de los equipos de emergencia, el paciente recibió atención avanzada porque se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

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La identidad de la víctima no había sido divulgada de forma oficial al cierre de esta nota. CR Hoy indicó que se trataba de un hombre de 45 años, dato que todavía requiere confirmación por parte de las autoridades judiciales.

Discrepancias en el horario de la alerta y en la denominación del sitio

Los reportes divulgados durante la tarde situaron la primera alerta a las 12:36, mientras que la declaración del vocero de la Cruz Roja señaló que la institución fue despachada a las 14:45. Tampoco hay coincidencia plena sobre la denominación exacta del sitio, ya que algunas versiones lo ubican en Santa Rita y otras en Santa Isabel de Río Cuarto.

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Ambas localidades pertenecen al cantón de Río Cuarto, en Alajuela. La información preliminar coincide en que el hombre fue localizado dentro del río y que los esfuerzos de los socorristas no lograron salvarle la vida.

La escena quedó bajo custodia policial. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumirá la inspección, tal como indicaron los medios locales, el levantamiento del cuerpo y las diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Las pesquisas deberán precisar si la víctima ingresó sola al agua, cuánto tiempo permaneció sumergida y si existieron otros factores que incidieron en su muerte.

Otra tragedia ocasiona la muerte de un menor

Niño de apenas ocho años falleció por un golpe en la cabeza que le dio su caballo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este viernes, los medios costarricenses anunciaron que un niño de solo ocho años murió tras recibir una patada de un caballo. El impacto lo recibió directamente en la cabeza y esto habría ocurrido, según la versión preliminar, luego de haber estado cabalgando.

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El hecho ocurrió en la comunidad de Roca Quemada, ubicada en el territorio indígena cabécar de Chirripó, en Turrialba.