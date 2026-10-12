Costa Rica lidera el suministro regional de cables eléctricos con el 11.2% de su población graduada en educación superior

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo indica que el 11.2% de los costarricenses tiene educación superior, un factor ligado al crecimiento de sus exportaciones eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica se consolidó como uno de los principales proveedores de cables y componentes eléctricos dentro de la región centroamericana, un rol que coincide con su posición educativa: 11.2% de su población cuenta con estudios superiores completos.

Ese dato conecta dos hallazgos del informe “Exportaciones y sus cadenas de valor en México y Centroamérica, y la relevancia de la educación para su desarrollo” del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que analiza la transformación exportadora de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, agrupados bajo la sigla CAPARD.

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El documento sostiene que la región atraviesa un cambio estructural sin abandonar su base agropecuaria, que todavía concentra cerca de un tercio de las exportaciones totales.

Los instrumentos médicos y los componentes eléctricos lideran el cambio exportador

Entre 2011 y 2025, los instrumentos médicos, ópticos y afines pasaron de representar 4% a 14% de las exportaciones de CAPARD. Los cables, conductores y aparatos para circuitos eléctricos subieron de 2% a 5% en el mismo período.

En contraste, los textiles bajaron de 14% a 13% y los minerales y químicos cayeron de 20% a 10%. El informe del BID señala que la aceleración de los dos sectores en ascenso comenzó alrededor de 2019, coincidencia temporal con la pandemia y las disrupciones logísticas globales, aunque no establece una relación de causa directa.

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Entre 2019 y 2025, las exportaciones de instrumentos médicos y de productos eléctricos de la región casi se triplicaron. El estudio identifica a ambos rubros como los principales motores recientes de diversificación exportadora en Centroamérica y Panamá.

El sector de equipo de precisión y médico representó el 46 % de las exportaciones de bienes de Costa Rica a julio de 2026, con ventas acumuladas por USD 6.399 millones, según cifras de PROCOMER. Crédito: ForJ Medical CR

La ventaja comparativa de la región se duplicó en seis años

Para medir la especialización exportadora, el documento emplea el Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR), que compara la participación de un sector en las exportaciones regionales con su peso en el comercio mundial. Un valor por encima de 100 indica especialización superior al promedio global.

Históricamente, CAPARD mostró fuerte ventaja en productos agropecuarios y en textiles, sector que escaló su participación de 5.6% en 2003 a 14% en 2011 tras la entrada en vigor del CAFTA-DR.

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Sin embargo, los instrumentos médicos y los cables y conductores eléctricos son hoy los sectores con mayor ventaja exportadora internacional de la región: para 2025, sus índices casi duplicaron los niveles de 2019.

Estados Unidos, la Unión Europea y México compran distinto

El informe calcula también el Índice de Complementariedad Comercial, que cruza la oferta exportadora regional con la demanda de importación de sus socios.

Con Estados Unidos, la complementariedad es más alta en textiles y en cables y conductores eléctricos, con un crecimiento reciente notorio en instrumentos médicos.

Con la Unión Europea, los sectores más complementarios son los textiles y los productos agropecuarios. México, en cambio, concentra su afinidad comercial con la región en cables, conductores y aparatos para circuitos eléctricos, lo que sugiere una posible cadena productiva compartida entre ambos mercados.

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Costa Rica y Panamá abastecen la cadena regional, Nicaragua mira a México

El sector eléctrico muestra el mayor grado de integración productiva dentro de CAPARD. En 2025, el 38.5% de las exportaciones regionales de cables, conductores y aparatos eléctricos se dirigió al comercio intrarregional o a México.

En 2025, el 38.5% de las exportaciones regionales de cables, conductores y aparatos eléctricos se dirigió al comercio intrarregional o a México.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de ese esquema, Costa Rica y Panamá son los países que más abastecen al resto de la región, mientras que Nicaragua aparece más conectada con el mercado mexicano. En importaciones, todos los países de CAPARD —salvo Panamá— registran montos relativamente similares entre sí.

Los instrumentos médicos siguen un camino opuesto. Solo 0.5% de las exportaciones regionales del sector se destinó al comercio intrarregional y a México en 2025, lo que confirma una orientación casi exclusiva hacia mercados externos y una producción concentrada en pocos países.

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El Salvador enfrenta un déficit educativo que limita el salto tecnológico

El documento vincula la expansión de estas manufacturas con el nivel educativo de la fuerza laboral. Según sus modelos econométricos, un punto porcentual adicional de población con educación terciaria eleva en 1.2% el crecimiento de las exportaciones de instrumentos médicos, el sector de mayor complejidad analizado.

La educación secundaria básica, en cambio, se asocia con el crecimiento de cables y conductores (0,4%) y de textiles (0,8%). El acceso a internet y la calidad institucional también inciden positivamente en el desempeño de los instrumentos médicos, mientras que el tipo de cambio no resultó significativo en ningún sector.

La comparación entre países expone brechas marcadas. Además del 11.2% de población costarricense con estudios superiores completos, el 27.1% cuenta con preparatoria terminada y el 61.7% tiene escolaridad incompleta.

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Un operario de la maquila textil en El Salvador trabaja con destreza en una máquina de coser, contribuyendo a la producción de prendas de vestir en una fábrica concurrida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su manufactura, el 11.5% de los trabajadores posee educación superior, con una proporción menor de universitarios que en el resto de la economía.

El Salvador muestra una base de capital humano más estrecha: apenas 7.2% de su población tiene estudios superiores y 70.5% registra escolaridad incompleta, la proporción más alta entre los países comparados en el informe.

En su sector manufacturero, solo 6.3% de los trabajadores cuenta con educación superior y apenas 1.6% tiene formación técnica.

El informe concluye que Centroamérica y Panamá avanzan hacia exportaciones de mayor contenido tecnológico sin dejar atrás sus sectores tradicionales. El reto, advierte, es ampliar la educación secundaria y, sobre todo, terciaria para sostener ese avance, en particular en los países con mayores rezagos formativos.

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