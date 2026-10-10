Costa Rica supera el millón de casos por infecciones respiratorias : la alta demanda supera las camas del Hospital de Niños

Un mapa de Costa Rica señala con puntos rojos la densidad de contagios junto a un estetoscopio, frascos de muestras y una mascarilla sobre una mesa médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades de salud de Costa Rica notifica un aumento sostenido en la presión sobre el sistema hospitalario debido al comportamiento de los patógenos respiratorios que afectan al país.

De acuerdo con los datos recopilados por la Dirección de Vigilancia de la Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el territorio costarricense superó 1,023,605 casos de Infecciones Respiratorias Agudas Superiores hasta la semana epidemiológica 38 de 2026, lo que generó un incremento en las atenciones médicas y un nivel de saturación en centros clave de atención pediátrica.

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El balance oficial del Ministerio de Salud confirma además que el registro acumulado incluye 5,829 diagnósticos de neumonía y 7,100 atenciones por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG).

La evaluación semanal efectuada por las instituciones sanitarias demuestra que la circulación viral impacta de manera directa a los grupos poblacionales de menor y mayor edad, con un comportamiento dinámico en la demanda de internamientos.

En relación con la vigilancia específica del COVID-19, el informe de la Dirección de Vigilancia de la Salud contabilizó 64 contagios confirmados durante la semana epidemiológica 38. Los datos hospitalarios de la CCSS con corte al 6 de octubre muestran que 16 personas contagiadas permanecen en salón de aislamiento y tres reciben soporte especializado en unidades de cuidados intensivos.

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El Ministerio de Salud de Costa Rica registró un acumulado de 1.023.605 casos de Infecciones Respiratorias Agudas Superiores (IRAS) hasta la semana epidemiológica 38 de 2026 (Foto: Dirección de Vigilancia de la Salud).

Adicionalmente, el reporte oficial de la semana epidemiológica 40 confirmó dos fallecimientos asociados al virus en el ámbito hospitalario. El Ministerio de Salud reitera el llamado a mantener los protocolos de higiene, completar los esquemas de vacunación y acudir a las unidades médicas ante el agravamiento de los síntomas respiratorios.

La población infantil y los adultos mayores concentran la mayor cantidad de hospitalizaciones

El monitoreo epidemiológico establece que la población de 75 años y más encabeza los registros de mayor gravedad entre los adultos. Este grupo de edad acumula 1,744 casos de IRAG y 1,442 diagnósticos de neumonía en lo que va del año.

La fragilidad inmunológica de los adultos mayores frente a la circulación de agentes infecciosos mantiene a esta población bajo vigilancia constante en los establecimientos de salud de la CCSS.

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En el ámbito pediátrico, los menores de cinco años presentan una vulnerabilidad elevada. Las estadísticas del Ministerio de Salud detallan que la niñez entre uno y cuatro años registra 1,233 atenciones por IRAG y 815 casos de neumonía. Asimismo, este grupo de edad sostiene la mayor carga acumulada de infecciones superiores en todo el país, con un total de 114,688 atenciones registradas en los servicios sanitarios.

Una profesional sanitaria atiende a un paciente pediátrico recostado en una cuna dentro de una habitación de hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, los lactantes menores de un año contabilizan 1,222 cuadros de IRAG y 730 diagnósticos de neumonía. Las autoridades médicas enfatizan la necesidad de reforzar las medidas de prevención y la consulta temprana ante signos de alarma respiratoria en lactantes y niños pequeños.

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El Hospital Nacional de Niños opera por encima de su capacidad habitual

La situación asistencial muestra un punto crítico en el Hospital Nacional de Niños (HNN), centro de referencia nacional ubicado en San José. El informe operativo institucional emitido al 6 de octubre de 2026 indica que el centro hospitalario atiende a 98 pacientes por causas respiratorias, de los cuales 82 permanecen en camas de hospitalización y 16 reciben atención en el servicio de Emergencias.

El informe oficial de la Dirección de Vigilancia de la Salud muestra que Costa Rica sumó 23.834 casos de IRAS solo en la semana epidemiológica 38 de 2026 (Foto: Ministerio de Salud de Costa Rica).

Esta cifra representa un 122% de ocupación respecto a su dotación habitual de camas destinadas a problemas respiratorios, aunque la cifra desciende al 91% al evaluar la capacidad bajo la modalidad de dotación expandida. La alta demanda asistencial obligó a reestructurar áreas internas para garantizar la atención de los pacientes pediátricos procedentes de diversas regiones del país.

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El área de atención crítica registra el nivel de saturación más alto. El HNN reporta el 100% de la capacidad de su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ocupada, con 27 pacientes en condición delicada.

La vigilancia de laboratorio en este centro médico determinó que los virus predominantes son el Rinovirus, con 744 detecciones acumuladas, y el Virus Sincitial Respiratorio (VRS), con 364 detecciones, acompañados por una menor presencia de Parainfluenza y Adenovirus.