Costa Rica

Dos nuevos sismos de hasta magnitud 6,9 sacuden Panamá y vuelven a sentirse en Costa Rica este viernes

Los movimientos se registraron con apenas cinco minutos de diferencia durante la tarde. Habitantes de la Zona Sur y la Gran Área Metropolitana reportaron nuevas sacudidas, mientras los especialistas advierten que las réplicas podrían continuar durante semanas.

Costa Rica volvió a experimentar movimientos sísmicos durante la tarde de este viernes 9 de octubre, después del fuerte terremoto registrado horas antes en Panamá.
Costa Rica volvió a experimentar movimientos sísmicos durante la tarde de este viernes 9 de octubre, después del fuerte terremoto registrado horas antes en Panamá.
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Costa Rica volvió a experimentar movimientos sísmicos durante la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026, luego de que dos nuevos temblores de magnitudes 5,5 y 6,9 fueran registrados en Panamá, como parte de la intensa actividad tectónica que afecta a la región tras el poderoso terremoto ocurrido antes del mediodía.

Los movimientos se produjeron con una diferencia aproximada de cinco minutos y fueron seguidos por reportes de personas que sintieron nuevas sacudidas en la Zona Sur y diferentes sectores de la Gran Área Metropolitana (GAM).

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De acuerdo con el catálogo del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el primero de estos eventos ocurrió a las 3:20:25 p. m., hora panameña, equivalentes a las 2:20:25 p. m. en Costa Rica.

Este sismo alcanzó una magnitud preliminar de 5,5, con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro localizado a 37 kilómetros al sureste de Soná, en territorio panameño.

Apenas cinco minutos después, a las 2:25:37 p. m., hora costarricense, se registró otro movimiento considerable, cuya magnitud revisada fue de 6,9, con una profundidad de 5 kilómetros.

El organismo científico ubicó este segundo epicentro a 25 kilómetros al este de la isla de Coiba, Panamá, una región del Pacífico que experimentó una importante secuencia de movimientos sísmicos durante la jornada.

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La situación ocurrió menos de tres horas después del terremoto principal, que sacudió Panamá a las 11:56 de la mañana, hora de Costa Rica, y fue sentido en gran parte del territorio nacional.

Red Sismológica Nacional advierte que las réplicas podrían continuar

La Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (RSN-UCR) explicó que los terremotos de gran magnitud pueden producir una cantidad considerable de réplicas durante periodos prolongados.

El sismólogo Leopold Linkimer señaló tras el terremoto principal ocurrido en Panamá, la institución había identificado aproximadamente 10 réplicas importantes durante las primeras horas.

El especialista explicó que podrían continuar registrándose movimientos durante las próximas horas, días, semanas e incluso meses, una posibilidad relacionada con los reajustes tectónicos posteriores a la liberación de energía del evento principal.

También indicó que algunas de las réplicas de mayor magnitud podrían volver a sentirse en territorio costarricense.

El especialista también mencionó la posibilidad de que un terremoto fuerte provoque cambios de tensión capaces de favorecer actividad en otras fallas de la región.

Usuarios en redes sociales comentaron la intensidad de los dos nuevos temblores
Usuarios en redes sociales comentaron la intensidad de los dos nuevos temblores

¿Por qué se siguen sintiendo movimientos originados en Panamá?

La secuencia sísmica de este viernes está relacionada con una región geológica caracterizada por la interacción de diferentes placas tectónicas.

Según explicó Leopold Linkimer, el terremoto principal se produjo cerca del límite entre la placa de Nazca y la microplaca de Panamá, donde ocurren procesos tectónicos que pueden involucrar tanto subducción como desplazamientos laterales.

El sismólogo Walter Brenes, del OVSICORI, también señaló que el evento principal podría estar relacionado con la interacción de estas estructuras.

“De forma preliminar, puede estar asociado al proceso de subducción de la placa Nazca que está debajo de la placa de Panamá”, manifestó el especialista durante una entrevista con Noticias Repretel.

En los terremotos de gran magnitud, la ruptura de una falla provoca modificaciones en la distribución de esfuerzos de las rocas cercanas, lo que puede generar nuevos movimientos sísmicos.

Estos eventos posteriores se conocen como réplicas cuando están vinculados con el reajuste producido por el terremoto principal.

La secuencia puede incluir movimientos pequeños, prácticamente imperceptibles para la población, así como otros suficientemente fuertes para sentirse a cientos de kilómetros.

En este caso, la proximidad geográfica entre Panamá y Costa Rica permite que algunos de los movimientos más importantes sean percibidos en comunidades costarricenses.

Afectaciones en la ciudad de Penonomé de Panamá tras fuerte terremoto
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró dos nuevos sismos a las 2:20 y 2:25 p. m., hora costarricense, con magnitudes de 5,5 y 6,9, respectivamente.

Autoridades mantienen vigilancia tras una jornada de fuertes temblores

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó, tras el terremoto principal, que no se habían identificado daños severos en Costa Rica, aunque la institución se mantenía atenta ante posibles réplicas.

La emergencia también provocó afectaciones materiales en Panamá, principalmente en localidades cercanas a los epicentros, donde las autoridades reportaron daños en edificaciones y realizaron evacuaciones preventivas.

En Costa Rica, la preocupación se concentra en la posibilidad de que continúen produciéndose movimientos perceptibles, particularmente en la Zona Sur, una de las regiones más cercanas a la actividad registrada en territorio panameño.

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