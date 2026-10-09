Costa Rica

Autoridades de Costa Rica descartan amenaza de tsunami tras fuerte terremoto de magnitud 7.6 registrado en Panamá

El movimiento sísmico se registró este viernes a las 11:56 de la mañana y fue percibido en territorio costarricense. SINAMOT confirmó que no existe peligro para las costas del país, pese a las evaluaciones internacionales de amenaza emitidas tras el evento

Sismógrafo analógico con aguja de punta roja que dibuja ondas sísmicas en un papel cuadriculado sobre un tambor. Equipo técnico y papeles al fondo.
Un fuerte terremoto registrado en Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 fue percibido en Costa Rica y activó los mecanismos regionales de vigilancia sísmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT) confirmó este viernes 9 de octubre de 2026 que Costa Rica no enfrenta peligro de tsunami como consecuencia del fuerte terremoto registrado en Panamá, que fue percibido en territorio costarricense y generó preocupación por sus posibles efectos en las costas del Pacífico centroamericano.

La institución científica, adscrita a la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), emitió un comunicado oficial después de analizar la información disponible sobre el movimiento sísmico, ocurrido a las 11:56 de la mañana, hora costarricense.

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“Basándonos en la información disponible: NO HAY PELIGRO DE TSUNAMI PARA COSTA RICA por el sismo Mw 7.6 en Panamá, a las 11:56am hora de CR hoy 9 de octubre”, indicó el organismo mediante sus plataformas oficiales.

El pronunciamiento permitió aclarar la situación para las comunidades costeras después de que organismos internacionales emitieran evaluaciones de amenaza tras el movimiento de gran magnitud.

En su boletín informativo, SINAMOT reiteró que no existe amenaza de tsunami para el Pacífico de Costa Rica, por lo que el análisis técnico nacional no identificó condiciones que justificaran una advertencia de peligro por este fenómeno.

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Fuerte terremoto se sintió en Costa Rica

El terremoto se originó en territorio panameño poco antes del mediodía y fue reportado como percibido en regiones de Costa Rica, principalmente en el sur del país.

La cercanía geográfica entre ambos territorios y la magnitud del fenómeno favorecieron que las ondas sísmicas pudieran propagarse a una distancia considerable del epicentro.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ubicó el movimiento a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, una localidad situada en la península de Azuero.

Según el catálogo revisado del organismo panameño, el terremoto alcanzó una magnitud de 7,2, con una profundidad aproximada de 4 kilómetros.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) no reportó daños materiales o personas lesionadas en Costa Rica como consecuencia del terremoto.

Cámaras de video captaron la magnitud del movimiento en Costa Rica

¿Por qué se habló de una posible amenaza de tsunami?

La preocupación por la posibilidad de un tsunami surgió debido a la considerable magnitud del terremoto y a su localización en una región del Pacífico donde existen estructuras tectónicas capaces de producir movimientos sísmicos importantes.

Después de un terremoto de gran magnitud, los organismos internacionales especializados suelen realizar evaluaciones inmediatas para determinar si existe la posibilidad de desplazamientos significativos del agua del océano.

Estas evaluaciones consideran factores como la ubicación del epicentro, la profundidad del movimiento, el mecanismo de ruptura y las características del fondo marino.

En este caso, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) emitió una evaluación regional que incluyó diferentes países de Centroamérica y Sudamérica.

Entre los territorios contemplados en las estimaciones iniciales figuraban Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, El Salvador y México.

Para Costa Rica, la conclusión de SINAMOT fue que el terremoto de este viernes no representa peligro de tsunami.

¿Qué significa la confirmación de SINAMOT para las costas costarricenses?

El boletín de la institución establece que no existe amenaza de tsunami asociada con este terremoto para el litoral Pacífico del país.

La confirmación resulta especialmente relevante para comunidades costeras de Puntarenas, Guanacaste y la Zona Sur, así como para las personas que desarrollan actividades turísticas, pesqueras y comerciales vinculadas con el océano.

También brinda información a los habitantes de destinos como Golfito, Puerto Jiménez, Quepos, Puntarenas y el Pacífico Norte, donde la vigilancia del comportamiento del mar constituye una parte importante de los protocolos de prevención.

El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT) descartó que el terremoto de magnitud 7,2 represente una amenaza de tsunami para las costas costarricenses.
El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT) descartó que el terremoto de magnitud 7,2 represente una amenaza de tsunami para las costas costarricenses.

Costa Rica registró otro sismo durante la mañana

El fuerte terremoto ocurrido en Panamá se produjo durante una jornada en la que también se registró actividad sísmica en el norte de Centroamérica.

Horas antes, a las 6:33 de la mañana, la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (RSN-UCR)había informado sobre un movimiento de magnitud 4,9, localizado a 26 kilómetros al oeste de Rivas, Nicaragua.

El temblor tuvo una profundidad aproximada de 160 kilómetros y fue reportado como sentido en Guanacaste y la Zona Norte de Costa Rica.

Según los especialistas de la Universidad de Costa Rica, su origen estuvo relacionado con la deformación interna de la placa del Coco durante el proceso de subducción bajo Centroamérica.

Aunque ambos movimientos ocurrieron durante el mismo viernes, no existe información científica que permita establecer una relación directa entre ellos.

La coincidencia temporal tampoco significa que se esté produciendo una secuencia sísmica regional de mayor magnitud.

Los especialistas recuerdan que Centroamérica se encuentra sobre una región tectónicamente activa, donde la interacción de diferentes placas puede generar movimientos frecuentes.

Autoridades recomiendan mantenerse informados

Pese a que SINAMOT descartó el peligro de tsunami para Costa Rica, las autoridades de prevención recuerdan la importancia de mantener medidas básicas de preparación ante terremotos y otros fenómenos naturales.

Entre las recomendaciones generales figuran identificar zonas seguras, conocer los planes de evacuación de las comunidades costeras y utilizar fuentes oficiales para confirmar cualquier cambio en las condiciones de riesgo.

Los especialistas también insisten en evitar la difusión de mensajes alarmistas o información no verificada, especialmente después de terremotos de gran magnitud.

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