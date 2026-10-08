Costa Rica vuelve a ubicarse entre los mejores países del mundo para jubilarse en 2026

Costa Rica ocupa el cuarto lugar entre 46 programas evaluados por el 2026 Global Retirement Report and Index. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica ocupa el cuarto lugar entre los mejores destinos del mundo para retirarse en 2026, de acuerdo con el 2026 Global Retirement Report and Index, un estudio que comparó 46 programas de residencia para jubilados a partir de factores relacionados con calidad de vida, movilidad, impuestos, trámites y costos.

El país aparece únicamente por debajo de Uruguay, Mauricio y España, y supera en la clasificación a destinos europeos tradicionalmente asociados con el retiro de extranjeros como Portugal, Letonia, Andorra, Italia y Grecia.

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La clasificación coloca a Costa Rica además como uno de los tres países de América que consiguieron ingresar al top 10, junto con Uruguay, que encabeza el índice, y Paraguay, ubicado en la sexta posición.

Una de las particularidades del resultado es la poca distancia entre los países mejor posicionados: menos de cuatro puntos separan al primer lugar del décimo, por lo que el propio reporte señala que el grupo debe interpretarse como destinos con niveles comparables, aunque cada uno presenta ventajas y desventajas diferentes.

Impuestos y bajo requisito económico impulsan a Costa Rica

Costa Rica obtiene algunos de sus mejores resultados en optimización fiscal, donde alcanza una puntuación de 88 puntos, que la coloca en el sexto puesto entre los 46 programas evaluados.

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El reporte destaca el sistema de tributación territorial del país, bajo el cual las pensiones provenientes del extranjero no son gravadas en Costa Rica. También señala como ventajas la ausencia de impuestos sobre el patrimonio y la herencia dentro de los parámetros utilizados por el estudio.

El segundo elemento que favorece considerablemente al país es el costo para acceder a su categoría migratoria de pensionado.

El programa costarricense obtiene 95 puntos en el apartado de Costos e Inversión.

Para optar por la residencia bajo esta modalidad, el solicitante debe demostrar una pensión vitalicia de al menos USD 1,000 mensuales, el requisito económico más bajo entre los 10 países mejor posicionados en el índice.

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Además, ese monto permite incluir al cónyuge y a hijos menores de 25 años sin que el requisito mensual aumente por cada dependiente, una condición que el reporte considera particularmente favorable para familias.

Existe, sin embargo, una condición importante: los USD 1,000 deben provenir de una pensión vitalicia, ya sea de la seguridad social o de una fuente pública o privada. Por ello, la categoría no está diseñada para personas que únicamente reciben ingresos de inversiones o alquileres.

El programa de pensionados de Costa Rica exige demostrar una pensión vitalicia de al menos USD 1.000 mensuales, el requisito más bajo entre los diez primeros lugares. REUTERS/Willy Kurniawan

Costa Rica obtiene 95 puntos en movilidad y ciudadanía

Otro de los resultados destacados corresponde a Movilidad y Ciudadanía, apartado en el que Costa Rica obtiene 95 puntos.

El reporte señala que una persona extranjera puede acceder a la naturalización después de siete años y que el país permite la doble ciudadanía.

En cuanto a Calidad de Vida, Costa Rica obtiene una calificación de 78 puntos.

Esta categoría toma en consideración aspectos como nivel de vida, seguridad personal, utilización cotidiana del inglés y calidad ambiental.

El índice utiliza para esta dimensión información procedente de referencias internacionales como el Global Peace Index y el Environmental Performance Index, mientras que los requisitos específicos de cada programa son contrastados con fuentes legales y gubernamentales correspondientes al año evaluado.

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Los trámites son el principal punto débil

El resultado cambia considerablemente cuando se analiza la facilidad y rapidez del procedimiento migratorio.

Costa Rica obtiene apenas 64 puntos en Calidad del Procedimiento, resultado que la coloca en el puesto 40 entre los 46 programas estudiados.

De acuerdo con el reporte, los procedimientos ante la Dirección General de Migración y Extranjería normalmente requieren entre 12 y 18 meses.

El estudio añade que muchos solicitantes presupuestan entre USD 1,000 y USD 2,000 para contratar los servicios de un abogado especializado en inmigración.

Ese desempeño contrasta con otros países del top 10. Letonia, por ejemplo, ofrece un procedimiento de aproximadamente dos meses, mientras que Paraguay presenta plazos estimados de entre tres y seis meses.

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Los tiempos de los trámites migratorios aparecen como la principal debilidad del país: el reporte estima procesos de entre 12 y 18 meses.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Uruguay encabeza el ranking mundial

El primer puesto del 2026 Global Retirement Report and Index corresponde a Uruguay, que sobresale especialmente en movilidad y ciudadanía, con 97 puntos, y en costos e inversión, con 96.

Le sigue Mauricio, que registra uno de los mejores desempeños fiscales del estudio y obtiene 91 puntos en materia tributaria.

España ocupa la tercera posición, inmediatamente antes de Costa Rica. El país europeo consigue 94 puntos en Calidad de Vida y 98 en Movilidad y Ciudadanía, aunque presenta una importante desventaja fiscal: obtiene solamente 50 puntos, la calificación más baja entre los 46 programas evaluados.

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Después de Costa Rica aparecen Portugal, Paraguay, Letonia, Andorra, Italia y Grecia, que completan los primeros diez lugares.

Europa domina numéricamente el grupo con seis países, mientras América aporta tres y África aparece representada por Mauricio.

No existe un único destino perfecto para retirarse

El estudio construye su clasificación a partir de cinco pilares ponderados: Calidad de Vida, Movilidad y Ciudadanía, Optimización Fiscal, Calidad del Procedimiento y Costos e Inversión.

Cada indicador es llevado a una escala común para permitir la comparación de variables tan diferentes como tasas impositivas, tiempos de procesamiento y requisitos financieros.

El informe advierte, además, que los resultados son comparativos y no deben interpretarse como una recomendación individual para todas las personas que buscan jubilarse en otro país.

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Precisamente, los resultados muestran perfiles muy diferentes. Países latinoamericanos como Uruguay, Costa Rica y Paraguay destacan por requisitos financieros relativamente bajos y un tratamiento favorable de los ingresos provenientes del extranjero, mientras varios destinos europeos sobresalen por calidad de vida, movilidad y acceso a pasaportes de la Unión Europea, pero enfrentan cargas tributarias superiores.

Para Costa Rica, la combinación resulta suficiente para alcanzar el cuarto lugar mundial: un programa accesible, con ventajas fiscales y posibilidades de naturalización, cuyo principal desafío, según el índice, sigue siendo el tiempo necesario para completar los trámites migratorios.

Costa Rica repite entre los destinos preferidos para el retiro

Costa Rica ya había destacado en otros estudios internacionales recientes sobre jubilación. El Annual Global Retirement Index 2026 de International Living ubicó al país en el tercer puesto mundial, únicamente detrás de Grecia y Panamá, con una puntuación de 87,6 y resultados particularmente altos en clima, atención médica e infraestructura.A esto se suma el Global Relocation Index 2026, elaborado por la firma Rumavi, que colocó a Costa Rica en el quinto lugar mundial entre los mejores países para jubilados y en el puesto 20 de 192 países y territorios en su clasificación general. Los resultados refuerzan una tendencia que se repite en distintas mediciones internacionales, aunque cada índice utiliza metodologías y variables diferentes para evaluar los destinos.

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