Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica llevará servicios de identificación y registro civil casa por casa a comunidades indígenas

Cerca de 1,295 personas podrán realizar trámites sin necesidad de desplazarse hasta una oficina regional del TSE. Crédito: TSE

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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica desplegó a 13 funcionarios en distintas comunidades indígenas de los cantones de Talamanca, Limón y Turrialba, donde ofrecerá servicios de registro civil e identificación directamente en los lugares de residencia de sus habitantes.

La jornada comenzó el 5 de octubre y se extenderá hasta el jueves 8 de octubre de 2026, con visitas programadas entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

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De acuerdo con la institución, alrededor de 1,295 costarricenses podrán beneficiarse de esta iniciativa, que combina atención en puntos fijos con recorridos casa por casa por comunidades donde el acceso a oficinas institucionales puede representar largos desplazamientos y mayores costos para las familias.

Entre los trámites disponibles se encuentran reconocimientos, declaraciones de nacimiento, solicitudes de cédula de identidad por primera vez o reposición, procesos de paternidad responsable y ocursos, que corresponden a correcciones en asientos de inscripción.

Los habitantes también podrán solicitar certificados de nacimiento, defunción y estado civil, además de recibir información y asesoría relacionada con trámites de naturalización.

La iniciativa abarcará diferentes poblados indígenas, principalmente en territorios ubicados en zonas de difícil acceso de Talamanca, Limón y TurriEl Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) desplegó a 13 funcionarios en distintas comunidades indígenas de los cantones de Talamanca, Limón y Turrialba, donde ofrecerá servicios de registro civil e identificación directamente en los lugares de residencia de sus habitantes.

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La jornada comenzó el 5 de octubre y se extenderá hasta el jueves 8 de octubre de 2026, con visitas programadas entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones recorrerán comunidades indígenas de Talamanca, Limón y Turrialba para ofrecer servicios de registro civil e identificación. / (TSE)

De acuerdo con la institución, alrededor de 1.295 costarricenses podrán beneficiarse de esta iniciativa, que combina atención en puntos fijos con recorridos casa por casa por comunidades donde el acceso a oficinas institucionales puede representar largos desplazamientos y mayores costos para las familias.

Entre los trámites disponibles se encuentran reconocimientos, declaraciones de nacimiento, solicitudes de cédula de identidad por primera vez o reposición, procesos de paternidad responsable y ocursos, que corresponden a correcciones en asientos de inscripción.

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Los habitantes también podrán solicitar certificados de nacimiento, defunción y estado civil, además de recibir información y asesoría relacionada con trámites de naturalización.

Entre las comunidades contempladas aparecen Bajo Bley, Pjuju, Rangalle, Tquey, Alto Bley, Broy, Cerro Águila y Dyesqira, así como otros poblados ubicados en los sectores de Bajo Telire y Alto Telire, en el cantón de Talamanca.

También se visitarán localidades como Alto Piedra Mesa, Arco Iris, Becbta, Bekbata, Cocotsa, Datziribata, Mureribata, Sipiri y Xiqey.

En el cantón central de Limón, las visitas incluyen poblados como Bayey, Shinabla, Shordy y Tamiju, ubicados en el distrito administrativo de Valle La Estrella.

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En tanto, en el cantón de Turrialba, provincia de Cartago, el TSE atenderá a residentes de comunidades como Bambú, Duchiitawasi y Sucuri, localizadas en la zona de El Chirripó.

Jóvenes podrán tramitar la Tarjeta de Identidad de Menores

La jornada también incluye un componente dirigido especialmente a personas de entre 12 y 17 años, quienes podrán solicitar la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM).

Para este servicio, tres funcionarios electorales atenderán en la Escuela Bajo Bley norte, en el distrito administrativo de Telire, cantón de Talamanca, entre el 6 y el 8 de octubre, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

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En caso de que la TIM sea solicitada por primera vez, el menor deberá presentarse acompañado de un testigo que sea familiar directo, como padres, abuelos, hermanos o tíos por consanguinidad.

Ese acompañante deberá presentar su cédula de identidad.

Si el familiar es extranjero, podrá identificarse mediante pasaporte ordinario o provisional, cédula de residencia, documento emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería o un documento oficial de identidad de su país de origen que se encuentre en buen estado.

La institución explicó que no solamente los habitantes de Bajo Bley podrán aprovechar la presencia de los funcionarios electorales, sino también personas provenientes de comunidades cercanas.

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Además de tramitar la TIM, los usuarios podrán solicitar los demás servicios de registración civil e identificación habilitados durante la jornada.

Jóvenes de entre 12 y 17 años podrán solicitar la Tarjeta de Identidad de Menores durante la visita de funcionarios electorales. Fuente: TSE

Una alternativa para reducir largos desplazamientos

Uno de los principales objetivos del operativo es acercar los servicios públicos a poblaciones que enfrentan mayores dificultades geográficas para trasladarse.

El TSE destacó que en determinados territorios indígenas, llegar hasta una oficina regional puede implicar varias horas de viaje, mayores gastos en transporte e incluso costos adicionales de alimentación durante el desplazamiento.

La institución señaló que estas jornadas buscan garantizar un acceso más equitativo a los servicios del Estado.

Según el TSE, las visitas “se traducen en un ahorro significativo en traslados, alimentación y tiempo de viaje para todos sus pobladores”.

La estrategia también pretende ofrecer una atención “más inclusiva, eficiente y oportuna”, especialmente para ciudadanos que viven en comunidades alejadas de los principales centros urbanos.

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La atención casa por casa permite además llegar a personas que, por razones de movilidad, distancia o condiciones geográficas, podrían tener mayores obstáculos para realizar trámites indispensables relacionados con su identidad o estado civil.

El desplazamiento institucional adquiere especial importancia en zonas como Telire y Chirripó, donde varias comunidades se encuentran distantes de los principales centros de servicios y algunas requieren recorridos prolongados para acceder a trámites públicos.