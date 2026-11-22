El EH216-S recorrió 380 metros por una ruta preprogramada frente al monte Fuji, bajo supervisión desde tierra, en una demostración pública sobre la movilidad eléctrica (Captura de video)

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Con el monte Fuji alzándose en el horizonte, un taxi aéreo eléctrico sin piloto transportó a un pasajero en la Prefectura de Yamanashi, Japón. La aeronave, impulsada por 16 rotores, recorrió 380 metros sobre la pista de la Academia de Aviación de Japón siguiendo una ruta preprogramada, sin nadie más a bordo que el propio ocupante.

Según informó Euronews, el vuelo fue protagonizado por el EH216-S, un modelo de dos plazas que opera sin asiento de piloto. La prueba buscó acercar al público japonés al concepto de movilidad aérea urbana y evaluar el potencial de los desplazamientos cortos como alternativa a las carreteras congestionadas de las grandes ciudades.

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Tras el vuelo con pasajero, la aeronave recorrió 1.800 metros sin tripulación sobre el río Kamanashi

Completada la primera demostración, el EH216-S realizó un segundo trayecto completamente autónomo que se extendió 1.800 metros sobre el río Kamanashi, casi cinco veces la distancia inicial. Este vuelo, sin ocupantes, mostró la capacidad del aparato para cubrir rutas reales sobre distintos tipos de terreno, más allá de un circuito controlado.

La aeronave no requiere pistas convencionales: despega y aterriza de forma vertical gracias a sus 16 rotores distribuidos en ocho brazos. Alcanza velocidades de hasta 120 km/h (74,5 mph) y puede cubrir unos 30 kilómetros con una sola carga de batería. Ambos trayectos fueron monitoreados desde un centro de control en tierra que supervisa cada vuelo en tiempo real, con capacidad para intervenir si las condiciones cambian.

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El segundo recorrido multiplicó casi por cinco la distancia inicial y llevó la aeronave sobre un terreno distinto, para mostrar cómo cubriría trayectos urbanos (Captura de video)

El aparato tiene capacidad para dos pasajeros, un peso máximo de despegue de 620 kilogramos y una altitud de servicio de hasta 3.000 metros. La ruta se programa antes de cada vuelo y la aeronave la sigue de forma autónoma, sin intervención humana desde la cabina.

La prefectura organizó los vuelos para que los ciudadanos evalúen la seguridad del sistema por sí mismos

La demostración tuvo lugar en la pista de la Academia de Aviación, en la ciudad de Kai, y fue organizada por las autoridades de Yamanashi. La emisora local UTY TV Yamanashi informó que el objetivo es que los ciudadanos observen el funcionamiento de estas aeronaves de cerca y se formen una opinión propia sobre su seguridad antes de cualquier despliegue comercial.

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Un funcionario de la prefectura señaló ante el medio que prevén realizar más vuelos de demostración para que la población juzgue la comodidad y la fiabilidad del sistema. La aeronave también estaba programada para volar durante el festival de aviación de la academia los días 21 y 22 de noviembre.

El vehículo eléctrico asciende y desciende verticalmente mediante ocho brazos, una configuración pensada para operar en espacios reducidos (Captura de video)

La aeronave tiene presencia en Japón desde julio de 2022, cuando completó el primer vuelo de punto a punto de un eVTOL en el país, en la ciudad de Oita. En febrero de 2023, el mismo modelo realizó el primer vuelo con dos pasajeros y sin piloto a lo largo de la costa de la playa de Tanoura, también en Oita, bajo autorización del Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón.

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Japón no certifica aún ningún diseño de auto volador y las reglas de operación siguen sin definirse

A pesar de lo que representa la prueba, el camino hacia el servicio comercial en Japón enfrenta obstáculos regulatorios, de seguridad e infraestructura que frenan su despliegue. Hasta la fecha, ningún vehículo volador cuenta con certificación de seguridad en el país, y las normas sobre niveles de ruido y requisitos para operadores aún no están definidas.

La hoja de ruta nacional apunta a que estos vehículos comiencen a operar comercialmente en algunas zonas en los próximos años, sin una fecha concreta establecida. La prueba de Yamanashi no implicó ningún servicio de pago ni venta de pasajes: fue estrictamente una demostración pública orientada a generar confianza en la tecnología.

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Según Euronews, la iniciativa deja en evidencia tanto el potencial de este medio de transporte como los desafíos pendientes antes de que los taxis aéreos autónomos se integren al tráfico cotidiano de las ciudades japonesas.