Costa Rica

Autoridades costarricenses decomisan 10 pistolas y 400 municiones a dos nicaragüenses que viajaban en autobús en la frontera norte

Los sospechosos, de 18 y 21 años, transportaban las armas y proyectiles dentro de bolsos colocados sobre sus piernas cuando fueron detectados durante un control policial cerca de Nicaragua

Los sospechosos son dos ciudadanos nicaragüenses de apellidos Echeverría, de 21 años, y Rocha, de 18, quienes se encontraban en condición migratoria irregular. Crédito: MSP
Los sospechosos son dos ciudadanos nicaragüenses de apellidos Echeverría, de 21 años, y Rocha, de 18, quienes se encontraban en condición migratoria irregular. Crédito: MSP
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Un operativo de la Policía de Fronteras de Costa Rica terminó con el decomiso de un arsenal compuesto por 10 pistolas calibre 9 milímetros, 10 cargadores y 400 proyectiles que era transportado por dos ciudadanos nicaragüenses a bordo de un autobús que se desplazaba entre San Carlos y Los Chiles, en la frontera norte del país.

La intervención se produjo en la comunidad de El Corozo de Los Chiles, cuando oficiales fronterizos abordaron la unidad de transporte público como parte de los controles que realizan en poblados cercanos a la línea limítrofe con Nicaragua.

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Durante la inspección, los policías ubicaron a una mujer de apellido Echeverría, de 21 años, y a un hombre de apellido Rocha, de 18 años. De acuerdo con las autoridades, ambos se encontraban en condición migratoria irregular en Costa Rica.

Lo que llamó la atención de los oficiales fueron los bolsos que los dos pasajeros mantenían sobre sus piernas.

Al revisar el equipaje, la Policía encontró armas de fuego y cientos de municiones de diferentes calibres, según detalló el director de la Policía de Fronteras, comisionado Gerald Camacho.

Las autoridades localizaron cuatro pistolas en el bolso de la mujer y otras seis armas entre las pertenencias de su acompañante. Crédito: MSP
Las autoridades localizaron cuatro pistolas en el bolso de la mujer y otras seis armas entre las pertenencias de su acompañante. Crédito: MSP

Diez pistolas escondidas en dos bolsos

La mujer transportaba dentro de su bolso cuatro pistolas calibre 9 milímetros, cada una con su respectivo cargador, además de 200 proyectiles del mismo calibre.

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El joven que la acompañaba llevaba otro bolso en el que las autoridades localizaron seis pistolas calibre 9 milímetros, también acompañadas por sus respectivos cargadores.

En su equipaje también fueron encontradas 100 municiones calibre .38 y otras 100 calibre 6,35 milímetros.

En total, el decomiso ascendió a 10 armas de fuego, 10 cargadores y 400 municiones.

Esos elementos formarán parte de las diligencias judiciales posteriores a la detención.

La Policía de Fronteras indicó que ambos extranjeros fueron aprehendidos durante el operativo y quedaron posteriormente a disposición de las autoridades judiciales.

El arsenal incluía 200 proyectiles calibre 9 milímetros, 100 calibre .38 y 100 calibre 6,35 milímetros. Crédito: MSP
El arsenal incluía 200 proyectiles calibre 9 milímetros, 100 calibre .38 y 100 calibre 6,35 milímetros. Crédito: MSP

Fiscalía asumió el caso

Tras localizar las armas, los oficiales coordinaron las actuaciones con el fiscal de turno de Los Chiles.

Bajo la dirección funcional del Ministerio Público, las 10 pistolas, los cargadores y las 400 municiones fueron formalmente decomisados para incorporarlos a la investigación.

Los dos sospechosos fueron remitidos posteriormente a la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos, donde continuarán las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica.

El caso deberá determinar, entre otros aspectos, la procedencia del arsenal, quién entregó las armas a los sospechosos y cuál era el punto al que pretendían trasladarlas.

La intervención se produjo en uno de los sectores de la zona norte donde la Policía de Fronteras mantiene controles en carreteras y comunidades cercanas al límite internacional.

Según explicó el Ministerio de Seguridad Pública, este tipo de revisiones comprende vehículos y medios de transporte que circulan por sectores fronterizos con el objetivo de detectar posibles irregularidades.

Los detenidos permanecen bajo el principio de presunción de inocencia mientras el Ministerio Público desarrolla el procedimiento judicial y define los cargos que eventualmente podrían ser presentados en su contra.

El armamento, mientras tanto, quedó bajo custodia de las autoridades como evidencia del caso.

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