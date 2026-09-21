Niña costarricense de 12 años murió tras una descarga eléctrica

Aserrí, San José: una niña de 12 años toca un cable eléctrico, se activa la alerta a las 12:08 y la Cruz Roja moviliza tres unidades (Imagen ilustrativa Infobae)

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Una niña de 12 años quedó sin signos vitales después de sufrir una descarga eléctrica en el cantón de Aserrí, en San José, este domingo 20 de septiembre, informó la Cruz Roja Costarricense (CRC).

El aviso de emergencia ingresó a las 12:08, según el reporte de la institución. La menor habría entrado en contacto con un cable de electricidad y sufrió un paro cardíaco. La Cruz Roja movilizó tres unidades, entre recursos básicos y avanzados, para atender a la niña. El personal de emergencias aplicó maniobras básicas de reanimación y luego procedimientos avanzados.

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Pese a las intervenciones, la paciente no respondió a las maniobras de reanimación. Los equipos médicos la declararon sin signos vitales en el sitio.

Karla Vega, paramédica de la Cruz Roja Costarricense, indicó que la atención se desplegó poco después del mediodía en el sector de Aserrí.

“Abordamos a la paciente con tres unidades de soporte avanzado de vida y se realizan reanimaciones cardiopulmonares avanzadas, pero lamentablemente no tenemos resultados positivos”, explicó Vega.

Se movilizaron recursos básicos y avanzados, y también se evaluó a un hombre de 32 años que no necesitó traslado, pero la institución no precisó qué ocurrió alrededor del tendido (Foto referencia, cortesía CRC)

Mientas, el medio La Nación indicó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) habría anunciado que la tragedia ocurrió cuando la niña aparentemente caminaba por una propiedad privada y habría tocado un cable eléctrico.

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En la misma emergencia fue valorado un hombre de 32 años. De acuerdo con la Cruz Roja, no requirió traslado a un centro médico. El reporte no precisó las circunstancias en las que se produjo el contacto con el cable eléctrico ni la relación del adulto atendido con la menor.

De acuerdo con CR Hoy y Teletica, medios de comunicación locales, en un principio la Cruz Roja informó que la descarga de la que sufrió la menor fue producto de la caída de un rayo, tras un segundo comunicado aclararon que el accidente ocurrió producto del contacto con un cable.

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Se comunicó además que, el perímetro permanece cerrado mientras el OIJ realiza el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.

Los equipos aplicaron maniobras cardiopulmonares y luego soporte avanzado, pero la paciente no respondió. Karla Vega relató el despliegue. La institución también valoró a otra persona en la escena (Foto referencia, cortesía CRC)

Joven Alvarado muere al ser aplastado por su automóvil en Palmichal de Acosta

Un hombre de 27 años, identificado preliminarmente con el apellido Alvarado, murió el sábado tras ser aplastado por su propio vehículo en Palmichal de Acosta, ciudad de San José, 500 metros hacia Tabarcia, en una recta. El automóvil habría sufrido una falla mecánica y retrocedió por una pendiente cuando el joven intentaba ingresar a un supermercado.

El Organismo de Investigación Judicial levantó el cuerpo y lo trasladó a la Morgue Judicial para la autopsia, detallaron medios locales como Teletica. La investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias del accidente. De acuerdo con la versión preliminar del organismo, Alvarado se bajó del carro y trató de detenerlo con las manos. El vehículo volcó y lo aplastó en una cuneta.

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La víctima se habría bajado del vehículo, de tipo 4x4, cuando este comenzó a moverse. El carro lo habría golpeado y posteriormente terminó volcado a un lado de la cuneta, detallaron las autoridades costarricenses. Fueron el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja quienes asistieron con el propósito de asistir al afectado.