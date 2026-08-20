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El protagonista de ‘Cómo conocí a vuestra madre’ admite que ya no tiene relación con el resto del reparto: “Ni siquiera un poco”

La serie concluyó en 2014, pero uno de sus intérpretes asegura que no han mantenido mucho el contacto desde entonces

Imagen de 'Cómo conocí a vuestra madre'
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Josh Radnor, actor principal de la exitosa serie Cómo conocí a vuestra madre, ha reconocido públicamente que no mantiene relación alguna con sus excompañeros de reparto tras el final de la producción. Durante una reciente entrevista en el pódcast “Half the Picture”, el intérprete fue consultado sobre el estado actual de su vínculo con el elenco y respondió con claridad: “No. Ni siquiera un poco”. La declaración de Radnor sobre el distanciamiento no estuvo acompañada de polémica ni resentimiento. El actor explicó que, tras compartir la filmación de 208 episodios a lo largo de nueve temporadas, es natural que los caminos se separen. “No lo digo de forma dramática. Es solo que…”, puntualizó, dejando claro que la falta de contacto no obedece a conflictos personales sino a la evolución natural de sus vidas tras el cierre de la serie.

A lo largo de la conversación, Radnor detalló que el contacto con sus antiguos compañeros de Cómo conocí a vuestra madre es esporádico y superficial. Mencionó que, con Jason Segel, sus interacciones se limitan a mensajes de texto ocasionales y admitió: “Hace mucho que no lo veo”. En cuanto a Cobie Smulders, destacó que sus encuentros han sido principalmente virtuales, a través de videollamadas para el pódcast que conduce. Sobre Alyson Hannigan, Radnor recordó que la última vez que la vio fue en su propia boda, celebrada en 2024. Fuera de esos episodios puntuales, no se ha producido ningún tipo de reunión, ni encuentros informales ni actividades conjuntas. El actor fue enfático al señalar que, a pesar del cariño y la historia compartida, la cotidianidad ha hecho que cada uno tome su propio rumbo.

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Durante la entrevista, Radnor profundizó en la naturaleza de los vínculos que se forjan en un entorno laboral tan intenso como el de una serie televisiva de larga duración. Comparó la experiencia a la de una etapa universitaria donde la convivencia diaria es intensa, pero finalmente temporal. “Es como la universidad, cuando tienes un periodo muy intenso junto a otras personas y crees que vas a seguir viéndolas todos los días, pero luego cada uno sigue su vida”, expresó.

Imagen de 'Cómo conocí a vuestra madre'
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Proyectos actuales y espacio para el reencuentro

El actor también matizó que, aunque existe un afecto profundo por quienes compartieron el set durante casi una década, ese cariño no se traduce en una relación activa. “Tengo amor por todos ellos. Es probablemente un amor duradero, pero no es un amor activo”, afirmó. Para Radnor, el lazo que une a los miembros del reparto se parece más al de una familia que al de una amistad elegida, ya que ninguno eligió a los demás: todos fueron seleccionados para trabajar juntos y, con el paso del tiempo, las dinámicas familiares propias de un grupo forzado a convivir emergen.

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Aunque la relación personal se ha enfriado, Radnor mantiene cierta conexión profesional con el universo de Cómo conocí a vuestra madre. Actualmente es anfitrión de un pódcast de repaso de la serie junto al cocreador Craig Thomas. En este espacio, algunos antiguos compañeros han sido invitados, como Neil Patrick Harris, quien participó en un episodio a comienzos de 2026. Durante la grabación con Harris, ambos abordaron algunas tensiones que surgieron durante el rodaje original. Radnor describió esa conversación como “interesante y sanadora”, aunque no implicó una reanudación de la amistad fuera del contexto profesional. El pódcast ha servido como lugar de reencuentro puntual, pero no ha propiciado una reactivación de los vínculos personales entre los miembros del reparto.

El testimonio de Radnor resalta cómo, tras el cierre de una etapa profesional tan intensa como la de Cómo conocí a vuestra madre, la vida de cada actor siguió caminos separados. La serie, que se emitió durante nueve temporadas y alcanzó gran popularidad internacional, fue para sus protagonistas una experiencia comparable a la de una familia temporal. Sin embargo, una vez finalizada la producción, la dinámica diaria y el contacto habitual se disiparon. Radnor resumió su visión afirmando que el trabajo actoral puede ser “como un romance: tienes un amor intenso mientras dura el proyecto, pero luego sigues adelante”. Así, para los seguidores de Cómo conocí a vuestra madre que esperaban una amistad duradera fuera de la pantalla, el propio protagonista aclara que la realidad es distinta y que, aunque persiste el cariño, la relación ya no existe en la vida cotidiana.

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