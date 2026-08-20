Criminalidad china en el sudeste asiático: redes ilícitas y el engranaje de United Front que inquieta a la región

Un mapa conceptual del sudeste asiático ilustra la estrategia geopolítica de China en la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La criminalidad transnacional y la expansión de intereses estatales chinos en el sudeste asiático configuran un fenómeno de alto impacto para la seguridad y estabilidad regional. La consolidación de una geocriminalidad sistémica vinculada al Estado-Partido chino en países como Tailandia, Filipinas, Malasia e Indonesia representa una amenaza regional poco reconocida y subestimada por autoridades y organismos internacionales.

Esta dinámica no responde a un control centralizado, sino a la interacción estratégica entre redes criminales y distintos componentes del aparato estatal chino, especialmente a través del sistema conocido como United Front, según información del documento “Beyond boundaries: The Chinese party-state and geocriminality in South-East Asia” del Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

PUBLICIDAD

El sudeste asiático ha sido identificado como una zona de influencia prioritaria para la República Popular China. La estrategia de expansión de actores chinos incluye inversiones, proyectos de infraestructura, presencia diplomática y mecanismos menos visibles, como la articulación de redes criminales que colaboran, de manera directa o tolerada, con el Estado-Partido.

El informe detalla que esta relación se caracteriza por la tolerancia o el apoyo condicional a las actividades ilícitas siempre que resulten alineadas con los intereses de Beijing.

El sistema de United Front, dirigido por el Partido Comunista Chino (PCC), actúa como interfaz entre el régimen, la sociedad civil, el sector privado y la diáspora, tanto en China como en el extranjero. Bajo el mandato de Xi Jinping, United Front incrementó recursos y alcance, facilitando la interacción con redes criminales internacionales.

PUBLICIDAD

Según el informe, el sistema opera como un mecanismo de influencia y alineamiento de actores externos al PCC, abarcando desde asociaciones empresariales hasta organizaciones de la diáspora y estructuras criminales.

En Tailandia, la superposición entre asociaciones económicas chinas y redes criminales se manifiesta con claridad. El informe menciona el caso de Hongmen, una organización históricamente vinculada a la diáspora china, que actualmente participa en actividades de ciberestafas y juegos ilegales. Estas prácticas, toleradas mientras favorecen los intereses del Estado-Partido, pueden ser reprimidas cuando generan costos reputacionales o se desalinean de los objetivos estratégicos de Beijing.

PUBLICIDAD

Filipinas ilustra una tendencia similar a través de la figura de Michael Yang, empresario cercano al expresidente Rodrigo Duterte y vinculado a la United Front. Yang ha sido señalado en investigaciones por su relación con redes de narcotráfico y corrupción, al tiempo que promovía proyectos de inversión chinos. Las autoridades filipinas han mostrado permisividad ante sus operaciones, siempre que contribuyeran a fortalecer la presencia e influencia china en el país.

Un conserje limpia una pared de vidrio con vista al perfil urbano del centro de la ciudad, envuelto en la neblina provocada por los incendios forestales en Indonesia, en Kuala Lumpur, Malasia, el 12 de agosto de 2026 (Reuters)

El caso de Malasia, por su parte, evidencia el uso de redes criminales en operaciones de alto perfil. El escándalo financiero 1MDB, que involucró al empresario Jho Low, muestra una dinámica en la que actores criminales pueden ser utilizados para avanzar proyectos estratégicos de la Franja y la Ruta, como el desarrollo de infraestructura financiada por capital chino. El informe destaca que los vínculos entre Low y el aparato estatal chino permitieron canalizar fondos y facilitar operaciones que no habrían sido posibles sin un grado de tolerancia institucional.

PUBLICIDAD

En Indonesia, la penetración de redes criminales chinas ha sido más limitada, aunque existen ejemplos de colaboración con élites locales en sectores como la minería. Las denuncias de corrupción, extracción ilegal de recursos y daños ambientales acompañan la expansión de inversiones chinas en el sector minero indonesio. El informe señala que la capacidad de las redes chinas de adaptarse a las condiciones políticas y económicas locales determina el grado de éxito de su inserción.

La interacción entre Estado y crimen no implica un control absoluto ni la subordinación de los actores criminales al aparato estatal. El esquema identificado por el Global Initiative Against Transnational Organized Crime describe una relación flexible, donde el apoyo o la tolerancia a las redes ilícitas depende de su utilidad para los intereses del Estado-Partido. Cuando las actividades dejan de ser funcionales o representan un riesgo reputacional, las autoridades chinas pueden intervenir y desarticular las operaciones.

PUBLICIDAD

El informe subraya que la falta de recursos y de conciencia entre funcionarios y fuerzas de seguridad de la región dificulta la respuesta institucional ante este fenómeno. La escasez de información, la opacidad de las operaciones y la complejidad de las relaciones entre actores estatales y criminales impiden la construcción de estrategias efectivas para contrarrestar la amenaza.

El carácter sistémico de la geocriminalidad asociada al Estado-Partido chino plantea riesgos inmediatos y a largo plazo para la región. Entre los peligros identificados se encuentran el debilitamiento de instituciones democráticas, el aumento de la corrupción, la expansión de actividades ilícitas transnacionales y la erosión de la soberanía estatal. El informe advierte que la permisividad y el apoyo condicional a las redes criminales pueden derivar en daños reputacionales para China si las actividades ilícitas son expuestas o generan crisis internacionales.

PUBLICIDAD

El jefe del régimen chino Xi Jinping durante una reunión en Beijing (Reuters)

La United Front no es una organización criminal en sí misma, sino una red de influencia y alineamiento que facilita la interacción de actores diversos con el aparato estatal chino. Su capacidad para operar en contextos internacionales, influir en élites políticas y económicas, y articular intereses estratégicos convierte al sistema en un actor central en la dinámica de expansión china en el sudeste asiático. El informe del Global Initiative Against Transnational Organized Crime señala que la United Front ha sido clave para la consolidación de la presencia china en sectores como el juego ilegal, la minería, el lavado de activos y la corrupción.

La variabilidad de la relación Estado-crimen depende en gran medida de las condiciones locales de cada país. En Tailandia, la debilidad institucional y la existencia de una diáspora china consolidada favorecen la integración de redes criminales en la economía local. En Filipinas, la cercanía de empresarios chinos a figuras políticas de alto nivel facilita la expansión de proyectos de inversión y actividades ilícitas. En Malasia, la capacidad de actores criminales para canalizar fondos y facilitar operaciones estratégicas ha sido determinante en el éxito de proyectos de infraestructura financiados por China. En Indonesia, la fortaleza de las élites locales y la vigilancia estatal han limitado, aunque no impedido, la penetración de redes criminales chinas.

PUBLICIDAD

El informe advierte sobre la existencia de riesgos operativos y daños reputacionales para el Estado-Partido chino. Las actividades criminales toleradas o apoyadas condicionalmente pueden volverse objeto de represión si dejan de alinearse con los intereses estratégicos de Beijing. Esta dinámica introduce un elemento de incertidumbre para las redes criminales y para los actores locales que colaboran con ellas, ya que la protección estatal no es absoluta ni garantizada.

La amenaza regional asociada a la geocriminalidad sistémica vinculada al Estado-Partido chino no se limita a la expansión de actividades ilícitas. El fenómeno tiene implicaciones profundas para la estabilidad política, la legitimidad institucional y la capacidad de los Estados del sudeste asiático para defender su soberanía frente a intereses externos.

PUBLICIDAD

El informe concluye que la falta de conciencia y recursos adecuados entre las autoridades regionales dificulta el desarrollo de respuestas efectivas y sostenibles.

Las recomendaciones de la investigación incluyen la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, mejorar los mecanismos de intercambio de información y desarrollar capacidades institucionales para identificar y contrarrestar la influencia de redes criminales asociadas al sistema United Front. La articulación de estrategias regionales y la colaboración con organismos multilaterales son presentadas como pasos necesarios para enfrentar una amenaza que trasciende las fronteras nacionales y desafía los enfoques tradicionales de seguridad.

El fenómeno descrito en el informe pone de relieve la importancia de comprender las nuevas formas de interacción entre actores estatales y criminales en contextos de competencia geopolítica. La experiencia del sudeste asiático con la expansión de intereses chinos y la consolidación de una geocriminalidad sistémica ofrece lecciones relevantes para otras regiones que enfrentan dinámicas similares.