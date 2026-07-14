Nicaragua

Esta es la advertencia de EE. UU. a sus ciudadanos en Nicaragua en el marco del aniversario sandinista y final del Mundial 2026

El comunicado apunta a quienes podrían quedar expuestos en protestas, incluso con pasaporte estadounidense-nicaragüense. También recuerda una limitación que complicaría la asistencia consular si hay una detención

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Estados Unidos emite una advertencia a sus ciudadanos a tomar medidas de seguridad en el marco del domingo 19 de julio en que será el aniversario sandinista en Nicaragua y habrá altas concentraciones, además, la fecha coincide con la final del Mundial de Fútbol (Imagen ilustrativa)
Estados Unidos emite una advertencia a sus ciudadanos a tomar medidas de seguridad en el marco del domingo 19 de julio en que será el aniversario sandinista en Nicaragua y habrá altas concentraciones, además, la fecha coincide con la final del Mundial de Fútbol (Imagen ilustrativa)

La Embajada de Estados Unidos en Managua advirtió sobre la posibilidad de interrupciones y riesgos para los ciudadanos estadounidenses durante las celebraciones del feriado nacional del 19 de julio en Nicaragua. Esta fecha, reconocida como día festivo gubernamental, suele estar acompañada de marchas y concentraciones masivas en Managua y otras ciudades del país, lo que podría aumentar la probabilidad de incidentes entre civiles y fuerzas de seguridad.

Según informó la Embajada de Estados Unidos, se prevé que la semana del 19 de julio registre una alta presencia de manifestaciones y bloqueos en las principales vías de la capital y otros puntos del territorio nicaragüense. El organismo diplomático señaló que, aunque se espera que las actividades sean pacíficas, recomienda actuar con prudencia, evitar grandes aglomeraciones y mantener un estado de alerta permanente. “No fotografíe ni grabe en video a la policía, personal militar, marchas o manifestaciones. Hacerlo puede atraer la atención no deseada de las autoridades y anteriormente ha resultado en la detención o confiscación de dispositivos”, advirtió la sede diplomática.

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Las recomendaciones incluyen evitar cualquier tipo de participación en manifestaciones, ya que los extranjeros, incluidos los ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense-nicaragüense, pueden enfrentar arrestos o expulsiones si son identificados en protestas. La Embajada de Estados Unidos recordó que el gobierno de Nicaragua puede tratar a quienes tengan doble nacionalidad solo como nicaragüenses, lo que limitaría el acceso consular ante una detención.

El aviso subraya la importancia de no intentar cruzar grupos masivos o barricadas, así como de contar con suministros suficientes de alimentos y agua ante posibles interrupciones. Además, se recomienda revisar la vigencia del pasaporte, que debe tener al menos seis meses antes de expirar, y mantenerse informado a través de los medios locales.

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Comunicado oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua dirigido a la comunidad estadounidense en el país.
Comunicado oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua dirigido a la comunidad estadounidense en el país.

La alerta también menciona que condiciones similares podrían repetirse en Managua entre el 1 y el 10 de agosto, durante las festividades de Santo Domingo, el santo patrono de la ciudad. En ese periodo se esperan eventos religiosos y civiles, con la consecuente presencia de multitudes y operativos de seguridad.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, Nicaragua mantiene un Aviso de Viaje de Nivel 3, que aconseja reconsiderar los viajes al país debido a la posibilidad de aplicación arbitraria de las leyes, limitaciones en la atención médica y el riesgo de confiscaciones o detenciones injustas. “Aconsejamos a todos los ciudadanos estadounidenses reconsiderar viajar a Nicaragua”, reiteró la representación diplomática.

Vale recordar que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo limitó las actividades deportivas masivas de esa fecha, o sea la final del Mundial de Fútbol 2026, para evitar aglomeraciones durante la celebración del aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. Mientras, el sector de bares y restaurantes permanece en vilo.

Una ilustración muestra un balón de fútbol enjaulado y con candado. Daniel Ortega y Rosario Murillo observan desde una tribuna sandinista, mientras una multitud mira una pantalla de televisión apagada.
Un balón de fútbol con un candado está enjaulado, vigilado por Daniel Ortega y Rosario Murillo desde una tribuna decorada con banderas sandinistas, mientras una multitud anónima observa una pantalla de televisión apagada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener más información, la Embajada recomienda a los ciudadanos estadounidenses utilizar su navegador de servicios consulares, comunicarse telefónicamente en caso de emergencia y suscribirse al Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés). Los canales oficiales en WhatsApp, Facebook y X también ofrecen actualizaciones constantes sobre la situación en el país.

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