Ministerio de Hacienda deposita aumento salarial a empleados públicos en Costa Rica, pero algunos deberán esperar

El Ministerio de Hacienda inició este lunes el depósito del aumento salarial para los empleados públicos registrados en el Sistema Integra I. Cortesía

Miles de empleados públicos en Costa Rica comenzaron a recibir este lunes el aumento salarial aprobado por el Gobierno; sin embargo, no todos verán reflejado el ajuste completo en sus cuentas bancarias. El Ministerio de Hacienda confirmó que un incidente en el Sistema Integra I impidió incorporar el pago de anualidades a un grupo de funcionarios, mientras que los trabajadores del Ministerio de Educación Pública (MEP) deberán esperar varios meses más para recibir el incremento.

La cartera explicó que el depósito realizado este 13 de julio beneficia a las personas funcionarias registradas en el Sistema Integra I, plataforma que administra la planilla de la mayoría de ministerios, además de instituciones como la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

PUBLICIDAD

No obstante, Hacienda detalló que quienes experimentaron un ascenso, descenso o recalificación entre diciembre de 2018 y marzo de 2023 no recibirán en esta quincena el monto correspondiente a sus anualidades debido a un inconveniente técnico detectado en el sistema de pagos.

Según informó la institución, esos recursos serán depositados el próximo 28 de julio, fecha que coincide con el calendario oficial de pagos de la Tesorería Nacional.

El viceministro de Egresos, Luis Antonio Molina Chacón, aseguró a Delfino.cr que el retraso no implicará una pérdida económica para los trabajadores afectados.

“Garantizamos a las y los funcionarios que no recibirán el monto de estas anualidades en esta quincena, que les serán depositadas el 28 de julio, según lo establece el calendario de pagos de la Tesorería Nacional. Ninguna persona perderá los montos que legítimamente le corresponden”, afirmó el jerarca.

PUBLICIDAD

Los funcionarios que tuvieron ascensos, descensos o recalificaciones entre 2018 y 2023 recibirán sus anualidades el próximo 28 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes reciben el aumento?

El incremento salarial aprobado establece un ajuste general de ₡10,000 (USD 21.8) para las personas servidoras públicas que laboran bajo el esquema de salario compuesto.

Asimismo, los funcionarios con salarios base de entre ₡287,000 (USD 608) y ₡514.600 (USD 1,126) mensuales recibirán un aumento adicional de ₡10,000 (USD 21.8)

En tanto, quienes devengan salarios base de entre ₡514,601 (USD 1,126) y ₡534,050 (USD 1,168) obtendrán un incremento gradual, conforme a la escala definida en el Decreto Ejecutivo N.° 45515-H-PLAN, emitido por el Gobierno para regular el ajuste salarial del sector público.

Hacienda recordó que, debido a que el pago corresponde a un ajuste retroactivo, los depósitos estarán sujetos a las deducciones legales por concepto de cargas sociales y, cuando aplique, al impuesto sobre la renta.

PUBLICIDAD

El incremento general aprobado asciende a ₡10.000 para los servidores públicos con salario compuesto, además de ajustes adicionales para algunos rangos salariales. (Cortesía: universidad de Costa Rica)

Educadores deberán esperar hasta el cuarto trimestre

El panorama será distinto para los trabajadores del Ministerio de Educación Pública.

Hacienda confirmó que el aumento salarial para los funcionarios del MEP no podrá aplicarse en julio debido a que esa institución opera mediante el Sistema Integra II, plataforma que aún requiere ajustes tecnológicos para incorporar correctamente los nuevos montos.

Las autoridades estiman que las modificaciones estarán listas durante el cuarto trimestre de 2026, momento en el que se realizará el pago correspondiente a los educadores.

Aunque el desembolso será posterior al del resto del sector público, el Ministerio aseguró que el incremento se reconocerá con carácter retroactivo, por lo que los funcionarios recibirán las diferencias salariales acumuladas una vez concluya el proceso técnico.

PUBLICIDAD

Los trabajadores del Ministerio de Educación Pública deberán esperar hasta el cuarto trimestre de 2026 para recibir el ajuste salarial debido a cambios pendientes en el Sistema Integra II. Fuente: MEP

El anuncio pone fin a varios días de expectativa entre miles de empleados públicos que aguardaban la aplicación del ajuste salarial aprobado para este año, aunque deja pendientes a dos grupos importantes: quienes presentan movimientos laborales registrados entre 2018 y 2023 y los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, quienes deberán esperar algunos meses más para ver reflejado el incremento en sus salarios.