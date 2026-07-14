Producción nacional de Costa Rica creció 3.5% en mayo impulsada por servicios y construcción

La construcción fue uno de los principales motores del crecimiento económico en mayo, impulsada por proyectos residenciales y obras de infraestructura pública ejecutadas en distintas regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo de 2026, la economía costarricense registró un crecimiento interanual del 3.5% según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), impulsada principalmente por el dinamismo de los servicios profesionales y administrativos, la construcción, la educación, la salud y los servicios financieros y de seguros. Los datos del Banco Central de Costa Rica revelan que, aunque el ritmo fue inferior al observado en meses anteriores, sectores clave mantuvieron una tendencia positiva.

La actividad económica en el régimen definitivo alcanzó una variación interanual de 2.9%, mientras que los regímenes especiales crecieron 3.8%. Este desempeño permitió que la producción nacional acumulara un crecimiento promedio de 4.1% en los primeros cinco meses del año.

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Los servicios y la construcción, principales motores del crecimiento

En mayo, los servicios profesionales y administrativos aportaron el 17.3% al incremento total de la producción, seguidos por la construcción (16.1%) y los servicios de enseñanza y salud (12.6%). Así lo detalla el cuadro elaborado por el Banco Central, donde también destacan las actividades financieras y de seguros (9.5%), el comercio (7.8%) y la información y comunicación (6.2%).

El sector construcción, en particular, creció 7.7% respecto al mismo mes del año anterior, impulsado tanto por proyectos residenciales —especialmente edificios de apartamentos y viviendas para familias de ingresos medios y altos— como por obras de infraestructura pública. El aumento en la ejecución de proyectos del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura y las inversiones en carreteras, caminos y puentes también fueron determinantes.

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Desaceleración en regímenes especiales y manufactura

A pesar de los resultados positivos, el informe señala una desaceleración en el crecimiento de los regímenes especiales, relacionados con la menor producción de implementos médicos, componentes electrónicos y servicios profesionales y administrativos. La tasa de expansión de la manufactura en regímenes especiales se redujo a 1.3%, mientras que la fabricación de productos médicos descendió a 2.7%, frente al 37.4% registrado en mayo de 2025.

En el régimen definitivo, la manufactura cayó 0.9% interanual, con contracciones en la mayoría de los rubros, aunque la fabricación de productos alimenticios, especialmente panadería, arroz, frutas en conserva y aceites, mostró un crecimiento de 4.7%. El segmento de productos metálicos destacó con una expansión de 7.4% debido a la demanda internacional de conductores eléctricos de cobre.

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Aunque la economía costarricense creció un 3,5% interanual en mayo, el Banco Central reportó una desaceleración en la manufactura de implementos médicos y componentes electrónicos bajo regímenes especiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agro y comercio: desempeño moderado

La actividad agropecuaria creció 0.4% interanual, impulsada por la producción de raíces, tubérculos y banano para exportación, aunque el sector enfrentó una baja en la producción de café, caña de azúcar, sandía y naranja. Esta desaceleración se explica por el aumento sostenido en el precio de los insumos y la propagación de enfermedades vegetales.

El comercio registró una variación de 3.0%, con aceleración en la venta de alimentos, productos eléctricos, ferretería y farmacéuticos. El Banco Central subraya que la comercialización de estos productos contribuyó significativamente al crecimiento del sector, mientras que los materiales de construcción y los productos químicos y farmacéuticos también mantuvieron un ritmo estable.

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Servicios: liderazgo en la recuperación económica

El sector servicios se consolidó como el principal motor del crecimiento en mayo, con un avance del 3.8% interanual. Dentro de este grupo, los servicios financieros y de seguros aumentaron 5.6%, impulsados por la captación de depósitos y la colocación de crédito, y los servicios de enseñanza y salud crecieron 3.7% debido al desempeño de la salud privada, especialmente en servicios hospitalarios y dentales.

El desarrollo de servicios digitales y de consultoría informática también favoreció el crecimiento de la información y comunicación (4.0%). Hoteles y restaurantes crecieron 4.2% gracias al aumento en la llegada de visitantes internacionales y la mayor demanda en restaurantes de comida rápida.

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Por otra parte, los servicios inmobiliarios avanzaron 2.4%, mientras que “otros servicios” —incluidos servicios de peluquería, reparación de vehículos, actividades deportivas y de esparcimiento— aumentaron 3.1% respecto al año anterior.