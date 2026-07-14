República Dominicana

15 años de prisión a dominicano por explotar a dos colombianas con falsas ofertas de trabajo

El tribunal de Santiago sentenció a Alexander Antonio Rodríguez por captar y explotar a dos mujeres colombianas con falsas promesas de trabajo

Guardar
Google icon
Un juez, un hombre esposado, dos mujeres sentadas, otra mujer de pie con portapapeles y una mujer con laptop en un tribunal con banderas dominicanas.
Una ilustración muestra a un juez dominicano presidiendo un tribunal donde un hombre esposado comparece ante dos mujeres y funcionarios judiciales en un caso de trata de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago impuso una condena de 15 años de prisión a Alexander Antonio Rodríguez, conocido como “Mello Cotorra”, por su responsabilidad en un caso de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en perjuicio de dos ciudadanas colombianas. La sentencia se dictó tras comprobarse que Rodríguez, mediante engaños y manipulación, facilitó el ingreso de las víctimas a República Dominicana bajo la promesa falsa de empleos.

Proceso de captación y traslado

Según la investigación del Ministerio Público, los hechos se remontan a septiembre de 2023, cuando una de las víctimas estableció contacto telefónico con Rodríguez, quien le aseguró que podía ofrecerle un puesto de trabajo como camarera en territorio dominicano. Con este argumento, Rodríguez asumió los gastos del traslado desde Medellín, Colombia, y gestionó los trámites para el ingreso de la mujer al país. Posteriormente, el procesado realizó un ofrecimiento similar a otra ciudadana colombiana, a la que también convenció con falsas promesas laborales.

PUBLICIDAD

El traslado de ambas víctimas se concretó el 14 de enero de 2024, cuando ingresaron junto a Rodríguez por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en Santo Domingo.

Mazo de madera sobre base, balanza dorada, bandera de República Dominicana, escudo nacional, mobiliario de sala de audiencias, ventanas.
Un mazo judicial reposa sobre una mesa en una sala de audiencias de República Dominicana, indicando el entorno legal del país y sus símbolos de justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explotación, amenazas y abuso

Al arribar a República Dominicana, las víctimas se encontraron en una situación de vulnerabilidad, agravada por su condición de extranjería y desconocimiento de las verdaderas condiciones que les aguardaban. Rodríguez les informó que habían contraído una supuesta deuda de 4 mil dólares, monto que debían pagar mediante transferencias semanales de 500 dólares y pagos adicionales para la renta del alojamiento.

Para saldar esa deuda, Rodríguez obligó a las mujeres a ofrecer servicios sexuales a clientes que él gestionaba. Además, ejerció control y dominio sobre ellas a través de amenazas, insultos, maltratos físicos y verbales, así como intimidaciones constantes. El Ministerio Público también demostró durante el juicio que el acusado cometió violación sexual contra una de las víctimas.

PUBLICIDAD

Intervención y detención

La situación fue descubierta en enero de 2024, cuando un oficial del Ejército de República Dominicana, alertado por la denuncia de un transeúnte, sorprendió a Rodríguez agrediendo a las víctimas en las inmediaciones de un centro nocturno en el municipio Puñal. En ese momento, el hombre fue arrestado y puesto a disposición de la justicia, detalla el reporte del Ministerio Público.

El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago dictó condena contra Alexander Antonio Rodríguez. La investigación reconstruyó el contacto telefónico, el viaje por Las Américas y el mecanismo que terminó sometiendo a dos colombianas (Foto cortesía Poder Judicial)
El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago dictó condena contra Alexander Antonio Rodríguez. La investigación reconstruyó el contacto telefónico, el viaje por Las Américas y el mecanismo que terminó sometiendo a dos colombianas (Foto cortesía Poder Judicial)

Acusación y pruebas

El caso fue instrumentado por el fiscal investigador y director del Departamento de Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes, Juan Osvaldo García, quien presentó ante el tribunal las pruebas recopiladas durante la investigación. En la etapa de juicio, la fiscal Aida Medrano Gonell expuso los elementos que permitieron comprobar los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en violación a los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03.

La sentencia condenatoria se fundamentó en la gravedad de los hechos, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público ante las juezas Deyanira Méndez, Kimberly Tatis e Ingrid Liberato, así señala el reporte judicial divulgado este lunes por el Ministerio Público.

Temas Relacionados

República DominicanaSanto DomingoTrata de personasTráfico de migrantesTrata de mujeres

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La justicia guatemalteca envía a juicio a más de 30 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha

La fiscalía expuso análisis de comunicaciones telefónicas, vigilancia de campo y seguimiento de transacciones financieras para vincular a los capturados con asociación ilícita, extorsión, narcomenudeo y ataques armados en la capital guatemalteca

La justicia guatemalteca envía a juicio a más de 30 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha

Controles de alcoholemia en Guatemala, la urgencia que Bernardo Arévalo pone sobre la mesa tras nuevas tragedias viales

El Ejecutivo apunta a la fiscalización en calles, no al aumento de castigos, mientras el Ministerio de Gobernación despliega filtros con nuevas herramientas para identificar a infractores en minutos

Controles de alcoholemia en Guatemala, la urgencia que Bernardo Arévalo pone sobre la mesa tras nuevas tragedias viales

Conexión aérea directa entre San Salvador y Ciudad de Guatemala se reactivó este lunes

La iniciativa del Inguat y TAG Airlines restablece un enlace entre ambas capitales con cuatro frecuencias semanales, orientado a ofrecer una alternativa a los trayectos por carretera usados hasta ahora

Conexión aérea directa entre San Salvador y Ciudad de Guatemala se reactivó este lunes

Ferias científicas reúnen a más de 22,000 estudiantes en todo Costa Rica

Los proyectos más sobresalientes avanzarán en agosto a la fase circuital de un programa nacional impulsado por el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y las universidades públicas

Ferias científicas reúnen a más de 22,000 estudiantes en todo Costa Rica

Bomberos de Panamá y Costa Rica atenderán emergencia en la zona fronteriza de Paso Canoas

Mantendrán canales de comunicación activos y constantes, protocolos conjuntos de respuesta de emergencias, así como entrenamientos en ambas zonas limítrofes

Bomberos de Panamá y Costa Rica atenderán emergencia en la zona fronteriza de Paso Canoas

TECNO

Steam regala hoy cuatro juegos que van desde el horror psicológico hasta la construcción de ciudades con zombis

Steam regala hoy cuatro juegos que van desde el horror psicológico hasta la construcción de ciudades con zombis

Meta recortó el 10% de su plantilla por la IA, pero 4 meses después su fundador admitió que la aceleración no llegó

WhatsApp tiene una papelera oculta que puede estar llenando la memoria de tu celular sin que lo sepas

Primero el enchufe, después el celular: el error de orden que millones cometen al cargar su teléfono

Qué significa la letra “D” en los autos automáticos y por qué los manuales no la tienen

ENTRETENIMIENTO

Christopher Nolan revela que los actores de ‘La Odisea’ vomitaron durante el rodaje y decidió incluirlo en el corte final

Christopher Nolan revela que los actores de ‘La Odisea’ vomitaron durante el rodaje y decidió incluirlo en el corte final

Lewis Hamilton aparece por primera vez en una foto familiar junto a uno de los hijos de Kim Kardashian

Dos hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt avanzan con sus solicitudes para usar solo el apellido Jolie

“No será olvidado”, la emocionante despedida de Steven Spielberg a Sam Neill

“Me quedé atónita”, Julianne Moore recordó el momento en que Pedro Almodóvar cambió su carrera

MUNDO

Infobae

Irán atacó dos petroleros en el estrecho de Ormuz: un tripulante muerto

Del primer ataque con un dron naval al primer desembarco robótico: cómo evolucionan las operaciones militares sin tripulación

Estados Unidos se sumó a la alarma internacional por el hackeo de routers: la NSA atribuye los ataques a Rusia

De capital vikinga a destino turístico imperdible: así es Bergen, la ciudad que enamora en el Atlántico Norte

La ONU y la Organización Marítima exigieron el paso libre en el estrecho de Ormuz