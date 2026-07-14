El Salvador: suben los precios de alojamiento, servicios y restaurantes en 2026

El costo de vida en El Salvador aumenta en 2026 y obliga a muchas familias a ajustar sus presupuestos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El costo de vida en El Salvador ha seguido en aumento durante este año, afectando de forma distinta a cada sector y obligando a muchas familias a ajustar sus presupuestos. Entre los rubros que más han presionado el gasto familiar destacan el alojamiento, los servicios básicos y los restaurantes.

Según los datos más recientes del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicados por el Banco Central de Reserva, los precios de alojamiento, agua, electricidad, gas y combustibles han mantenido una tendencia de crecimiento durante el primer semestre del año.

Esto ha llevado a que muchas familias destinen una mayor parte de sus ingresos para cubrir estos servicios, mientras que el precio de las comidas fuera de casa y de las actividades de recreación también se ha incrementado en comparación con años anteriores.

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Estos aumentos han sido más notorios que en periodos previos. Por ejemplo, al cierre de 2024 el índice de precios para alojamiento y servicios básicos era de 147.04 puntos; al terminar 2025 subió a 148.46. Desde enero de 2026, con 148.87 puntos, los precios han seguido creciendo cada mes hasta llegar a 151.42 en junio.

El IPC del Banco Central de Reserva mostró alzas en alojamiento, agua, electricidad, gas y combustibles durante el primer semestre de 2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El área de recreación y cultura también ha experimentado subidas. En mayo de 2026, el índice era de 95.49 puntos y en junio llegó a 97.67. Si se observa el comportamiento de años anteriores, en diciembre de 2024 el valor estaba en 93.45, bajó levemente a 93.23 en diciembre de 2025, pero desde inicios de 2026 la tendencia se ha mantenido al alza.

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En restaurantes y hoteles, la dinámica es similar. El índice pasó de 167.93 en mayo a 169.28 en junio. Si se compara con diciembre de 2024 (158.78 puntos) y con diciembre de 2025 (165.03), el crecimiento es claro. Incluso, en junio del año pasado, este sector tenía un valor de 161.67 puntos, lo que confirma que los precios siguen en aumento.

Cómo se mide el Índice de Precios al Consumidor en El Salvador

El IPC se construye a partir de la recolección de precios en los principales departamentos y municipios del país, con foco en Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz y San Miguel. Estas zonas representan el 80% del gasto de consumo, según la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares.

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El índice de alojamiento y servicios básicos subió de 148.87 puntos en enero de 2026 a 151.42 en junio. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La medición parte de una canasta de mercado que incluye 436 variedades de productos y servicios. Se monitorean marcas, tamaños y presentaciones de mayor demanda para asegurar que el seguimiento de precios sea preciso. En productos como frutas y verduras, el Banco Central utiliza una tabla de pesos y medidas, aunque en la práctica suele influir el criterio de los comerciantes al definir tamaños y precios.

La recolección de precios se realiza mediante entrevistas personales, llamadas telefónicas y consultas en sitios web. Los investigadores visitan cada mes mercados, supermercados y otros establecimientos comerciales para registrar los precios. La frecuencia de la recolección varía: por ejemplo, los combustibles se monitorean semanalmente y el alquiler cada tres meses.

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El impacto en los hogares salvadoreños

El aumento sostenido de precios, reflejado por el IPC, sobre todo en alojamiento, servicios básicos y alimentación fuera del hogar, ha complicado la economía de muchos hogares. Las familias han debido reorganizar sus gastos y buscar alternativas para enfrentar los nuevos desafíos, ya que el poder adquisitivo disminuye con la subida de precios.

El IPC en El Salvador se calcula con precios recolectados en departamentos y municipios que concentran el 80% del gasto de consumo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Otros sectores influyen en el encarecimiento general, como la consulta médica especialista, que cuenta con 22 variedades en la canasta, y servicios esenciales como agua, luz y gas. Todos los precios incluyen el IVA y se consideran tanto los precios regulares como los de oferta, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

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El monitoreo constante del Índice de Precios al Consumidor permite identificar en qué áreas el gasto familiar es más sensible a los aumentos. En 2026, la tendencia muestra que el alojamiento, los servicios básicos, la recreación y la gastronomía siguen siendo los principales motores del encarecimiento de la vida diaria en El Salvador.