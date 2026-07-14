El Salvador

El Salvador: suben los precios de alojamiento, servicios y restaurantes en 2026

Las familias salvadoreñas destinan una mayor parte de su presupuesto a cubrir gastos básicos, mientras la inflación marca nuevos desafíos para el consumo diario

Guardar
Google icon
Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
El costo de vida en El Salvador aumenta en 2026 y obliga a muchas familias a ajustar sus presupuestos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El costo de vida en El Salvador ha seguido en aumento durante este año, afectando de forma distinta a cada sector y obligando a muchas familias a ajustar sus presupuestos. Entre los rubros que más han presionado el gasto familiar destacan el alojamiento, los servicios básicos y los restaurantes.

Según los datos más recientes del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicados por el Banco Central de Reserva, los precios de alojamiento, agua, electricidad, gas y combustibles han mantenido una tendencia de crecimiento durante el primer semestre del año.

Esto ha llevado a que muchas familias destinen una mayor parte de sus ingresos para cubrir estos servicios, mientras que el precio de las comidas fuera de casa y de las actividades de recreación también se ha incrementado en comparación con años anteriores.

PUBLICIDAD

Estos aumentos han sido más notorios que en periodos previos. Por ejemplo, al cierre de 2024 el índice de precios para alojamiento y servicios básicos era de 147.04 puntos; al terminar 2025 subió a 148.46. Desde enero de 2026, con 148.87 puntos, los precios han seguido creciendo cada mes hasta llegar a 151.42 en junio.

Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
El IPC del Banco Central de Reserva mostró alzas en alojamiento, agua, electricidad, gas y combustibles durante el primer semestre de 2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El área de recreación y cultura también ha experimentado subidas. En mayo de 2026, el índice era de 95.49 puntos y en junio llegó a 97.67. Si se observa el comportamiento de años anteriores, en diciembre de 2024 el valor estaba en 93.45, bajó levemente a 93.23 en diciembre de 2025, pero desde inicios de 2026 la tendencia se ha mantenido al alza.

PUBLICIDAD

En restaurantes y hoteles, la dinámica es similar. El índice pasó de 167.93 en mayo a 169.28 en junio. Si se compara con diciembre de 2024 (158.78 puntos) y con diciembre de 2025 (165.03), el crecimiento es claro. Incluso, en junio del año pasado, este sector tenía un valor de 161.67 puntos, lo que confirma que los precios siguen en aumento.

Cómo se mide el Índice de Precios al Consumidor en El Salvador

El IPC se construye a partir de la recolección de precios en los principales departamentos y municipios del país, con foco en Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz y San Miguel. Estas zonas representan el 80% del gasto de consumo, según la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares.

Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
El índice de alojamiento y servicios básicos subió de 148.87 puntos en enero de 2026 a 151.42 en junio. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La medición parte de una canasta de mercado que incluye 436 variedades de productos y servicios. Se monitorean marcas, tamaños y presentaciones de mayor demanda para asegurar que el seguimiento de precios sea preciso. En productos como frutas y verduras, el Banco Central utiliza una tabla de pesos y medidas, aunque en la práctica suele influir el criterio de los comerciantes al definir tamaños y precios.

La recolección de precios se realiza mediante entrevistas personales, llamadas telefónicas y consultas en sitios web. Los investigadores visitan cada mes mercados, supermercados y otros establecimientos comerciales para registrar los precios. La frecuencia de la recolección varía: por ejemplo, los combustibles se monitorean semanalmente y el alquiler cada tres meses.

El impacto en los hogares salvadoreños

El aumento sostenido de precios, reflejado por el IPC, sobre todo en alojamiento, servicios básicos y alimentación fuera del hogar, ha complicado la economía de muchos hogares. Las familias han debido reorganizar sus gastos y buscar alternativas para enfrentar los nuevos desafíos, ya que el poder adquisitivo disminuye con la subida de precios.

Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
El IPC en El Salvador se calcula con precios recolectados en departamentos y municipios que concentran el 80% del gasto de consumo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Otros sectores influyen en el encarecimiento general, como la consulta médica especialista, que cuenta con 22 variedades en la canasta, y servicios esenciales como agua, luz y gas. Todos los precios incluyen el IVA y se consideran tanto los precios regulares como los de oferta, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

El monitoreo constante del Índice de Precios al Consumidor permite identificar en qué áreas el gasto familiar es más sensible a los aumentos. En 2026, la tendencia muestra que el alojamiento, los servicios básicos, la recreación y la gastronomía siguen siendo los principales motores del encarecimiento de la vida diaria en El Salvador.

Temas Relacionados

Banco Central de Reserva del PerúIPCInflaciónCosto de vidaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La justicia guatemalteca envía a juicio a más de 30 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha

La fiscalía expuso análisis de comunicaciones telefónicas, vigilancia de campo y seguimiento de transacciones financieras para vincular a los capturados con asociación ilícita, extorsión, narcomenudeo y ataques armados en la capital guatemalteca

La justicia guatemalteca envía a juicio a más de 30 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha

Controles de alcoholemia en Guatemala, la urgencia que Bernardo Arévalo pone sobre la mesa tras nuevas tragedias viales

El Ejecutivo apunta a la fiscalización en calles, no al aumento de castigos, mientras el Ministerio de Gobernación despliega filtros con nuevas herramientas para identificar a infractores en minutos

Controles de alcoholemia en Guatemala, la urgencia que Bernardo Arévalo pone sobre la mesa tras nuevas tragedias viales

Conexión aérea directa entre San Salvador y Ciudad de Guatemala se reactivó este lunes

La iniciativa del Inguat y TAG Airlines restablece un enlace entre ambas capitales con cuatro frecuencias semanales, orientado a ofrecer una alternativa a los trayectos por carretera usados hasta ahora

Conexión aérea directa entre San Salvador y Ciudad de Guatemala se reactivó este lunes

Ferias científicas reúnen a más de 22,000 estudiantes en todo Costa Rica

Los proyectos más sobresalientes avanzarán en agosto a la fase circuital de un programa nacional impulsado por el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y las universidades públicas

Ferias científicas reúnen a más de 22,000 estudiantes en todo Costa Rica

Bomberos de Panamá y Costa Rica atenderán emergencia en la zona fronteriza de Paso Canoas

Mantendrán canales de comunicación activos y constantes, protocolos conjuntos de respuesta de emergencias, así como entrenamientos en ambas zonas limítrofes

Bomberos de Panamá y Costa Rica atenderán emergencia en la zona fronteriza de Paso Canoas

TECNO

Steam regala hoy cuatro juegos que van desde el horror psicológico hasta la construcción de ciudades con zombis

Steam regala hoy cuatro juegos que van desde el horror psicológico hasta la construcción de ciudades con zombis

Meta recortó el 10% de su plantilla por la IA, pero 4 meses después su fundador admitió que la aceleración no llegó

WhatsApp tiene una papelera oculta que puede estar llenando la memoria de tu celular sin que lo sepas

Primero el enchufe, después el celular: el error de orden que millones cometen al cargar su teléfono

Qué significa la letra “D” en los autos automáticos y por qué los manuales no la tienen

ENTRETENIMIENTO

Christopher Nolan revela que los actores de ‘La Odisea’ vomitaron durante el rodaje y decidió incluirlo en el corte final

Christopher Nolan revela que los actores de ‘La Odisea’ vomitaron durante el rodaje y decidió incluirlo en el corte final

Lewis Hamilton aparece por primera vez en una foto familiar junto a uno de los hijos de Kim Kardashian

Dos hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt avanzan con sus solicitudes para usar solo el apellido Jolie

“No será olvidado”, la emocionante despedida de Steven Spielberg a Sam Neill

“Me quedé atónita”, Julianne Moore recordó el momento en que Pedro Almodóvar cambió su carrera

MUNDO

Infobae

Irán atacó dos petroleros en el estrecho de Ormuz: un tripulante muerto

Del primer ataque con un dron naval al primer desembarco robótico: cómo evolucionan las operaciones militares sin tripulación

Estados Unidos se sumó a la alarma internacional por el hackeo de routers: la NSA atribuye los ataques a Rusia

De capital vikinga a destino turístico imperdible: así es Bergen, la ciudad que enamora en el Atlántico Norte

La ONU y la Organización Marítima exigieron el paso libre en el estrecho de Ormuz