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Honduras y Guatemala buscan pasar de los acuerdos a la acción con agenda conjunta en seguridad, comercio y migración

Las delegaciones destacaron el acercamiento que han sostenido en los últimos meses las máximas autoridades de ambos gobiernos

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Honduras y Guatemala ratificaron el papel del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia, GANSEJ, para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional.
Pamela Handal Rivera y Mónica Bolaños Pérez copresidieron la reunión en la que ambas cancillerías revisaron avances para convertir los acuerdos bilaterales en medidas concretas.

Honduras y Guatemala acordaron en la III Reunión de la Comisión Binacional sostener encuentros periódicos de seguimiento para evaluar los compromisos asumidos y preparar una cuarta cita en territorio hondureño. La agenda incluyó comercio, migración, seguridad, ambiente e integración regional.

El encuentro también dejó establecido que ambos países mantendrán el acompañamiento de sus cancillerías y embajadas en la revisión de avances para convertir los acuerdos bilaterales en medidas concretas. La próxima reunión se realizará en Honduras.

La cita fue copresidida por la subsecretaria de Política Exterior de Honduras Pamela Handal Rivera y la viceministra de Relaciones Exteriores de Guatemala Mónica Bolaños Pérez. Ambas funcionarias repasaron los avances de la agenda común.

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Seguridad, comercio y movilidad laboral

Las delegaciones destacaron los contactos recientes entre las máximas autoridades de ambos gobiernos, incluido el diálogo entre el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo y el presidente de Honduras Nasry Asfura, así como entre sus cancilleres. Esos acercamientos fueron presentados como una señal del interés mutuo por reforzar el vínculo bilateral.

Durante la reunión, Honduras y Guatemala coincidieron en profundizar el trabajo conjunto en cooperación política, económica, migratoria, ambiental, cultural y de integración regional.

En ese marco, subrayaron el papel del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia, como mecanismo de coordinación para enfrentar amenazas del crimen organizado transnacional.

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Honduras y Guatemala ratificaron el papel del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia, GANSEJ, para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional.
Honduras y Guatemala ratificaron el papel del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia, GANSEJ, para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional.

En el plano económico, ambos gobiernos evaluaron el proceso de Integración Profunda y la Unión Aduanera como una de las iniciativas de integración más avanzadas de Centroamérica. Las aduanas integradas de Agua Caliente, El Florido y Corinto fueron señaladas como puntos que facilitan el tránsito de personas y mercancías, fortalecen la competitividad regional y reducen costos logísticos para el comercio.

Los dos países coincidieron además en que ese proceso todavía debe perfeccionarse para eliminar barreras que limitan la libre circulación de mercancías y seguir reduciendo tiempos y costos comerciales.

Las delegaciones resaltaron el dinamismo del intercambio bilateral y el peso de Honduras como uno de los principales destinos de las exportaciones guatemaltecas. Guatemala expuso su experiencia con las consejerías comerciales instaladas en sus representaciones diplomáticas para promover exportaciones, turismo e inversión extranjera.

La parte hondureña expresó interés en conocer ese modelo para fortalecer la dimensión económica de su servicio exterior. El intercambio incluyó además nuevas opciones de cooperación orientadas al fortalecimiento institucional, entre ellas el trabajo entre academias diplomáticas para la formación de funcionarios de carrera.

Ambiente, migración y coordinación regional

En materia ambiental, las vicecancilleres reafirmaron la importancia de la gestión integral de la Cuenca del Río Motagua como ejemplo de cooperación efectiva. En ese punto destacaron los esfuerzos coordinados para la gestión sostenible de los recursos hídricos y la protección del ecosistema marino, con respaldo de organismos de cooperación internacional.

La agenda también incluyó un intercambio sobre diplomacia cultural y la coincidencia en impulsar una mayor conectividad aérea. Ambos países consideran que esa herramienta puede incentivar comercio, turismo e inversión.

Honduras y Guatemala ratificaron el papel del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia, GANSEJ, para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional.
La Comisión Binacional de Honduras y Guatemala incluyó en su agenda comercio, migración, seguridad, ambiente e integración regional.

En el frente migratorio, Honduras y Guatemala reiteraron su compromiso de avanzar hacia la creación de la Mesa Bilateral de Movilidad Laboral Temporal. También plantearon fortalecer los mecanismos de protección de los derechos de sus connacionales y promover esquemas de migración segura, ordenada y regular.

Panorama migrante

Durante la reunión, Guatemala presentó los resultados del programa Plan Retorno al Hogar, centrado en brindar atención integral a los guatemaltecos residentes en el exterior y facilitar la reintegración de quienes regresan al país. Ese punto fue incorporado al diálogo bilateral sobre movilidad y protección consular.

A nivel regional, hemisférico y multilateral, ambos países remarcaron su participación en espacios de concertación política y cooperación vinculados con seguridad, desarrollo sostenible, cambio climático, transición energética y transformación digital.

También reafirmaron la necesidad de coordinar posiciones y promover agendas comunes para obtener resultados frente a desafíos globales.

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