Honduras

Honduras activa una alerta verde en Gracias a Dios y en cinco municipios de Olancho

La medida, vigente por 72 horas desde las 20:00 del 13 de julio, responde a lluvias vinculadas a una vaguada en altura y a remanentes de una onda tropical durante la semana

Guardar
Google icon
Declararon alerta verde por 72 horas en Honduras por lluvias y chubascos (Foto cortesía COPECO)
Declararon alerta verde por 72 horas en Honduras por lluvias y chubascos (Foto cortesía COPECO)

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) de Honduras emitió este 13 de julio una alerta verde para el departamento de Gracias a Dios y los municipios de Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, en el departamento de Olancho, ante la persistencia de un sistema atmosférico que mantiene condiciones de lluvias y chubascos en gran parte del territorio nacional. El organismo determinó que la medida tendrá una vigencia de 72 horas contadas a partir de las 20:00 horas del mismo lunes, según consta en el comunicado oficial.

De acuerdo con la información difundida por COPECO, la decisión responde a la influencia de una vaguada en altura y los remanentes de una onda tropical, factores que favorecen la continuidad de precipitaciones durante la semana. El fenómeno afecta principalmente a las regiones Centro, Occidente y Oriente, donde se prevén los mayores acumulados de lluvia.

PUBLICIDAD

Según los datos ofrecidos en el boletín, las condiciones meteorológicas actuales podrían ocasionar inundaciones urbanas, crecidas de ríos y quebradas, así como deslizamientos, especialmente en sectores vulnerables de laderas y zonas expuestas. Este escenario incrementa el riesgo para comunidades ubicadas en áreas bajas y cercanas a cauces, como también para quienes residen en pendientes inestables.

El comunicado oficial advierte sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas. COPECO recomienda evitar el cruce de ríos, quebradas o vados durante crecidas, mantener vigilancia constante en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, asegurar techos y objetos susceptibles al viento y consultar los canales oficiales para recibir actualizaciones, además de seguir las instrucciones de las autoridades locales.

PUBLICIDAD

COPECO informó que la medida comenzó a las 20:00 por una vaguada en altura y los remanentes de una onda tropical (Foto cortesía COPECO)
COPECO informó que la medida comenzó a las 20:00 por una vaguada en altura y los remanentes de una onda tropical (Foto cortesía COPECO)

La institución recuerda que la alerta verde implica vigilancia y preparación, no evacuación obligatoria, y tiene como objetivo reducir el impacto de posibles emergencias. La medida se mantendrá revisada conforme evolucionen las condiciones climatológicas.

El boletín de COPECO subraya que la persistencia de la lluvia se debe a la interacción de sistemas atmosféricos propios de la temporada y remanentes de ondas tropicales, lo que mantiene un nivel de riesgo elevado para amplias zonas del país.

Las autoridades piden especial atención a la población de Gracias a Dios y los municipios de Olancho incluidos en la alerta, así como a quienes transiten o realicen actividades cerca de cuerpos de agua. El monitoreo de la situación se mantendrá activo, y cualquier variación en el pronóstico será comunicada por los canales oficiales.

Varias afectaciones por lluvias

Este lunes, el subcomisionado de Copeco advirtió que la destrucción de las cosechas podría desencadenar una crisis alimentaria en la región si las condiciones climáticas no mejoran en los próximos días.

La medida estará vigente 72 horas en Gracias a Dios y varios municipios de Olancho por precipitaciones asociadas a una vaguada y remanentes tropicales, con seguimiento oficial durante toda la semana (Foto cortesía COPECO)
La medida estará vigente 72 horas en Gracias a Dios y varios municipios de Olancho por precipitaciones asociadas a una vaguada y remanentes tropicales, con seguimiento oficial durante toda la semana (Foto cortesía COPECO)

Las autoridades municipales de Wampusirpi ya iniciaron el procedimiento para declarar el estado de emergencia, con el objetivo de agilizar la llegada de ayuda humanitaria y gestionar recursos para atender a las familias afectadas. La declaratoria busca facilitar la distribución de alimentos, agua potable, materiales para reparación de viviendas y otros insumos básicos.

Aunque en algunos sectores el nivel del agua ha comenzado a descender lentamente, Copeco mantiene vigilancia sobre el comportamiento del río Patuca porque el volumen de agua podría desplazarse hacia otros municipios.

Temas Relacionados

HondurasAlerta meteorológicaInundacionesemergencias por lluviasGracias a DiosAlerta VerdeAlerta Verde en Honduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La justicia guatemalteca envía a juicio a más de 30 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha

La fiscalía expuso análisis de comunicaciones telefónicas, vigilancia de campo y seguimiento de transacciones financieras para vincular a los capturados con asociación ilícita, extorsión, narcomenudeo y ataques armados en la capital guatemalteca

La justicia guatemalteca envía a juicio a más de 30 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha

Controles de alcoholemia en Guatemala, la urgencia que Bernardo Arévalo pone sobre la mesa tras nuevas tragedias viales

El Ejecutivo apunta a la fiscalización en calles, no al aumento de castigos, mientras el Ministerio de Gobernación despliega filtros con nuevas herramientas para identificar a infractores en minutos

Controles de alcoholemia en Guatemala, la urgencia que Bernardo Arévalo pone sobre la mesa tras nuevas tragedias viales

Conexión aérea directa entre San Salvador y Ciudad de Guatemala se reactivó este lunes

La iniciativa del Inguat y TAG Airlines restablece un enlace entre ambas capitales con cuatro frecuencias semanales, orientado a ofrecer una alternativa a los trayectos por carretera usados hasta ahora

Conexión aérea directa entre San Salvador y Ciudad de Guatemala se reactivó este lunes

Ferias científicas reúnen a más de 22,000 estudiantes en todo Costa Rica

Los proyectos más sobresalientes avanzarán en agosto a la fase circuital de un programa nacional impulsado por el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y las universidades públicas

Ferias científicas reúnen a más de 22,000 estudiantes en todo Costa Rica

Bomberos de Panamá y Costa Rica atenderán emergencia en la zona fronteriza de Paso Canoas

Mantendrán canales de comunicación activos y constantes, protocolos conjuntos de respuesta de emergencias, así como entrenamientos en ambas zonas limítrofes

Bomberos de Panamá y Costa Rica atenderán emergencia en la zona fronteriza de Paso Canoas

TECNO

Steam regala hoy cuatro juegos que van desde el horror psicológico hasta la construcción de ciudades con zombis

Steam regala hoy cuatro juegos que van desde el horror psicológico hasta la construcción de ciudades con zombis

Meta recortó el 10% de su plantilla por la IA, pero 4 meses después su fundador admitió que la aceleración no llegó

WhatsApp tiene una papelera oculta que puede estar llenando la memoria de tu celular sin que lo sepas

Primero el enchufe, después el celular: el error de orden que millones cometen al cargar su teléfono

Qué significa la letra “D” en los autos automáticos y por qué los manuales no la tienen

ENTRETENIMIENTO

Christopher Nolan revela que los actores de ‘La Odisea’ vomitaron durante el rodaje y decidió incluirlo en el corte final

Christopher Nolan revela que los actores de ‘La Odisea’ vomitaron durante el rodaje y decidió incluirlo en el corte final

Lewis Hamilton aparece por primera vez en una foto familiar junto a uno de los hijos de Kim Kardashian

Dos hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt avanzan con sus solicitudes para usar solo el apellido Jolie

“No será olvidado”, la emocionante despedida de Steven Spielberg a Sam Neill

“Me quedé atónita”, Julianne Moore recordó el momento en que Pedro Almodóvar cambió su carrera

MUNDO

La Coalición de los Voluntarios acordó reforzar el apoyo a Ucrania e imponer nuevas sanciones para aumentar la presión sobre Rusia

La Coalición de los Voluntarios acordó reforzar el apoyo a Ucrania e imponer nuevas sanciones para aumentar la presión sobre Rusia

Irán atacó dos petroleros en el estrecho de Ormuz: un tripulante muerto

Del primer ataque con un dron naval al primer desembarco robótico: cómo evolucionan las operaciones militares sin tripulación

Estados Unidos se sumó a la alarma internacional por el hackeo de routers: la NSA atribuye los ataques a Rusia

De capital vikinga a destino turístico imperdible: así es Bergen, la ciudad que enamora en el Atlántico Norte