Honduras activa una alerta verde en Gracias a Dios y en cinco municipios de Olancho

Declararon alerta verde por 72 horas en Honduras por lluvias y chubascos (Foto cortesía COPECO)

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) de Honduras emitió este 13 de julio una alerta verde para el departamento de Gracias a Dios y los municipios de Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, en el departamento de Olancho, ante la persistencia de un sistema atmosférico que mantiene condiciones de lluvias y chubascos en gran parte del territorio nacional. El organismo determinó que la medida tendrá una vigencia de 72 horas contadas a partir de las 20:00 horas del mismo lunes, según consta en el comunicado oficial.

De acuerdo con la información difundida por COPECO, la decisión responde a la influencia de una vaguada en altura y los remanentes de una onda tropical, factores que favorecen la continuidad de precipitaciones durante la semana. El fenómeno afecta principalmente a las regiones Centro, Occidente y Oriente, donde se prevén los mayores acumulados de lluvia.

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Según los datos ofrecidos en el boletín, las condiciones meteorológicas actuales podrían ocasionar inundaciones urbanas, crecidas de ríos y quebradas, así como deslizamientos, especialmente en sectores vulnerables de laderas y zonas expuestas. Este escenario incrementa el riesgo para comunidades ubicadas en áreas bajas y cercanas a cauces, como también para quienes residen en pendientes inestables.

El comunicado oficial advierte sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas. COPECO recomienda evitar el cruce de ríos, quebradas o vados durante crecidas, mantener vigilancia constante en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, asegurar techos y objetos susceptibles al viento y consultar los canales oficiales para recibir actualizaciones, además de seguir las instrucciones de las autoridades locales.

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COPECO informó que la medida comenzó a las 20:00 por una vaguada en altura y los remanentes de una onda tropical (Foto cortesía COPECO)

La institución recuerda que la alerta verde implica vigilancia y preparación, no evacuación obligatoria, y tiene como objetivo reducir el impacto de posibles emergencias. La medida se mantendrá revisada conforme evolucionen las condiciones climatológicas.

El boletín de COPECO subraya que la persistencia de la lluvia se debe a la interacción de sistemas atmosféricos propios de la temporada y remanentes de ondas tropicales, lo que mantiene un nivel de riesgo elevado para amplias zonas del país.

Las autoridades piden especial atención a la población de Gracias a Dios y los municipios de Olancho incluidos en la alerta, así como a quienes transiten o realicen actividades cerca de cuerpos de agua. El monitoreo de la situación se mantendrá activo, y cualquier variación en el pronóstico será comunicada por los canales oficiales.

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Varias afectaciones por lluvias

Este lunes, el subcomisionado de Copeco advirtió que la destrucción de las cosechas podría desencadenar una crisis alimentaria en la región si las condiciones climáticas no mejoran en los próximos días.

La medida estará vigente 72 horas en Gracias a Dios y varios municipios de Olancho por precipitaciones asociadas a una vaguada y remanentes tropicales, con seguimiento oficial durante toda la semana (Foto cortesía COPECO)

Las autoridades municipales de Wampusirpi ya iniciaron el procedimiento para declarar el estado de emergencia, con el objetivo de agilizar la llegada de ayuda humanitaria y gestionar recursos para atender a las familias afectadas. La declaratoria busca facilitar la distribución de alimentos, agua potable, materiales para reparación de viviendas y otros insumos básicos.

Aunque en algunos sectores el nivel del agua ha comenzado a descender lentamente, Copeco mantiene vigilancia sobre el comportamiento del río Patuca porque el volumen de agua podría desplazarse hacia otros municipios.

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