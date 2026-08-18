Rusia amenazó a Reino Unido con “consecuencias” por el uso de drones británicos en ataques ucranianos contra territorio ruso (REUTERS)

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Rusia amenazó el lunes a Reino Unido con “consecuencias” después de informes que señalan que Ucrania utilizó drones de fabricación británica para atacar objetivos militares e industriales dentro del territorio ruso.

La advertencia llegó después de que el diario Sunday Times informara que Kiev empleó aparatos producidos por dos empresas británicas en ataques contra instalaciones dentro de Rusia.

En un comunicado, la embajada rusa en Londres acusó a Reino Unido de ser “cómplice y coautor” de esos ataques y de “optar deliberadamente por una escalada” del conflicto. “Las acciones de Londres tendrán, inevitablemente, consecuencias de las que tendrá que rendir cuentas”, afirmó la representación diplomática rusa.

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La embajada agregó: “Cuanto más profunda sea su implicación en el conflicto y mayor su apoyo a la maquinaria terrorista de Kiev, más alto será el precio que tendrá que pagar”.

Según el Sunday Times, una de las empresas involucradas es una filial del gigante británico de defensa BAE Systems, mientras que el periódico no identificó a la segunda compañía por motivos de seguridad.

El Ministerio de Defensa británico no respondió de inmediato a una petición de comentarios sobre la información.

Según el Sunday Times, una de las empresas involucradas es una filial del gigante británico de defensa BAE Systems, mientras que el periódico no identificó a la segunda compañía por motivos de seguridad (REUTERS)

Reino Unido figura entre los principales aliados de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022. Londres comprometió alrededor de 25.000 millones de libras (33.000 millones de dólares) en ayuda para Kiev, de los cuales 16.000 millones de libras corresponden a asistencia militar.

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La advertencia rusa se produce mientras continúan los ataques contra instalaciones energéticas de Ucrania.

La empresa estatal ucraniana Naftogaz informó el lunes que instalaciones del grupo fueron atacadas por Rusia 13 veces durante la última semana y que sus instalaciones recibieron casi 300 ataques en lo que va del año.

Según Naftogaz, drones y misiles rusos impactaron instalaciones en varias regiones del país. Uno de sus activos recibió varios impactos durante la semana, con graves daños en equipos y en la capacidad de producción.

La empresa indicó que ningún empleado resultó herido en los ataques.

Rusia atacó de forma reiterada la red eléctrica ucraniana desde su invasión a gran escala, según el texto. Moscú espera afectar la voluntad de lucha de Ucrania al privar a los civiles de luz, calefacción y agua corriente durante los meses de invierno.

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Bomberos trabajan en una instalación de producción de gas natural en Poltava, tras un ataque ruso, en el marco de una campaña que ya golpeó a Naftogaz casi 300 veces en lo que va del año (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/REUTERS)

Funcionarios ucranianos, que afirman que Rusia está “utilizando el invierno como arma”, temen que Moscú también mantenga su campaña durante el próximo invierno.

El Grupo DTEK, una empresa de minería de carbón y producción de energía que afirma ser el mayor inversor privado en el sector energético de Ucrania, también informó de un ataque ruso contra una de sus minas.

La compañía señaló que un ataque ruso provocó un incendio en una de sus minas, que causó la muerte de un hombre de 52 años.

Los ataques contra las instalaciones de Naftogaz se produjeron en varias regiones de Ucrania y provocaron daños en equipos y en la capacidad de producción, mientras que la empresa informó que ninguno de sus empleados resultó herido.

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(Con información de AFP)