Migrantes al volante: la llegada de conductores salvadoreños, la escasez de personal y el plan piloto que transforma Costa Rica

La llegada de conductores salvadoreños a Costa Rica comenzó a marcar una diferencia en el servicio de transporte público. Empresas costarricenses, como La Tapachula, contrataron a estos trabajadores a partir de septiembre de 2025, en un contexto donde el país enfrentaba una escasez de personal para cubrir rutas clave entre ciudades como Escazú y San José.
El plan piloto surgió de la colaboración entre los Gobiernos de Costa Rica y El Salvador, con el respaldo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El objetivo era suplir las 1,500 vacantes identificadas por la Cámara Nacional de Transportes, recurriendo a un proceso de reclutamiento ético que incluyó participación del sector privado, coordinación entre ministerios y supervisión de autoridades migratorias.
Contratación formal y condiciones para migrantes
El gerente de La Tapachula, Rodrigo Castro, explicó que las empresas asumieron los costes del proceso, incluyendo alojamiento y trámites para la homologación de licencias.
Los conductores salvadoreños recibieron contratos laborales formales por 12 meses, con posibilidad de renovación, salarios superiores y mayor estabilidad respecto a su país de origen. “Es gente que tiene muy buen trato y muy buen servicio al usuario, que es lo que nos interesa”, afirmó Castro a EFE.
El programa ha impulsado la integración de los migrantes, quienes además de un entorno laboral favorable, han contado con apoyos para su adaptación. Los usuarios de los autobuses han enviado valoraciones positivas sobre la atención y el desempeño de los nuevos conductores.
Una experiencia personal y perspectivas de futuro
Irving Ayala, de 32 años y procedente de Sonsonate, es uno de los beneficiarios del proyecto. “Me he sentido bastante acogido, el recibimiento por parte de la empresa ha sido bastante bueno, nos han apoyado para que aprendamos y nos han integrado como una familia”, relató antes de iniciar su jornada laboral.
Ayala comenzó a manejar vehículos a los 12 años en El Salvador y, aunque en Costa Rica debutó como conductor de autobús, ya acumulaba experiencia con camiones de carga.
Ahora, vislumbra la posibilidad de establecerse en el país: “Estoy viendo a largo plazo y, hasta donde he visto y como me he sentido, mi idea es quedarme, radicarme aquí”.
Cooperación y ejemplo regional
El proceso de contratación fue posible gracias a la identificación de un mercado de conductores desempleados en El Salvador, lo que permitió a las empresas costarricenses cubrir parte de la demanda urgente.
El gerente de La Tapachula señaló que la intención es continuar incorporando más conductores extranjeros, dada la buena formación recibida en su país natal.
La iniciativa busca consolidarse como un modelo de migración laboral ordenada en la región, garantizando los derechos de los trabajadores y facilitando tanto la integración social como la cobertura de servicios públicos esenciales.
El acuerdo bilateral y el plan piloto de 2025 han demostrado resultados concretos, generando beneficios tanto para las empresas de transporte como para los migrantes salvadoreños que encuentran mejores condiciones laborales y personales lejos de su país de origen.