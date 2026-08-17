El Servicio Nacional de Migración de Panamá impide el ingreso de un canadiense por presuntos vínculos con Hamás

El Servicio Nacional de Migración de Panamá rechazó el ingreso de un ciudadano canadiense al país tras detectar, durante los controles del Aeropuerto Internacional de Tocumen, presuntos vínculos con Hamás y otras organizaciones consideradas una amenaza para la seguridad internacional, según informó la agencia de noticias EFE.
El hombre fue devuelto a Canadá sin que las autoridades revelaran su identidad.
La decisión, comunicada este domingo 17 de agosto, se basó en el cruce de información y el análisis de riesgo que el organismo aplica a cada pasajero que intenta ingresar por Tocumen, el principal hub aéreo de América Central y el Caribe, detalló EFE.
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Qué detectaron los controles migratorios
El procedimiento que derivó en la inadmisión siguió el protocolo estándar del SNM: verificación de antecedentes, cruce de alertas internacionales y evaluación de riesgo.
De acuerdo con EFE, al confirmar la alerta, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de inadmisión al país centroamericano.
El organismo no precisó la naturaleza exacta de los vínculos detectados ni los mecanismos específicos de inteligencia utilizados, señala la nota del medio citado.
Tampoco se conoció reacción oficial alguna por parte del gobierno canadiense. “Quien represente un riesgo para la seguridad o mantenga vínculos con grupos que promuevan la violencia hallará en nuestros puestos de control una respuesta inmediata y contundente por parte de las unidades migratorias”, advirtió el SNM en su comunicado.
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Un patrón de inadmisiones en Tocumen
El caso del ciudadano canadiense se inscribe en una serie de intercepciones recientes en el mismo aeropuerto.
A principios de agosto, el SNM rechazó el tránsito de un ciudadano de Trinidad y Tobago condenado por un delito sexual contra un menor. Días después, tres venezolanos fueron devueltos a su país tras ser hallados con 76 barras de oro sin declarar y presuntos vínculos con redes de contrabando y lavado de activos.
Según datos publicados por Infobae Panamá, entre enero y junio de 2026 el país ejecutó 588 medidas migratorias: 330 deportaciones y 258 expulsiones contra ciudadanos de once nacionalidades involucrados en investigaciones por narcotráfico, trata de personas y otros delitos.
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El contexto de seguridad en Panamá
El endurecimiento del control migratorio coincide con una política de seguridad más amplia impulsada por el presidente José Raúl Mulino.
En julio anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad para líderes de bandas criminales, en respuesta a un repunte de la violencia y a una fuga masiva de la prisión de La Joyita, cerca de Ciudad de Panamá.
El país también opera en un entorno geopolítico más tenso. En agosto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó Panamá y anunció acuerdos con Colombia, Guatemala y Honduras para operaciones militares conjuntas contra grupos criminales designados como organizaciones terroristas.
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La administración Trump ha catalogado a 20 organizaciones criminales latinoamericanas bajo esa figura legal. En ese marco, la inadmisión del canadiense por presuntas simpatías con Hamás refleja la convergencia entre los controles migratorios de Panamá y una agenda regional de seguridad que ha ganado intensidad en los últimos meses.
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