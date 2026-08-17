Panamá
Agregar Infobae enGoogle

El Servicio Nacional de Migración de Panamá impide el ingreso de un canadiense por presuntos vínculos con Hamás

La decisión se tomó tras controles en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde se aplicó un cruce de alertas y un análisis de riesgo, y el pasajero fue retornado a Canadá sin identificarlo

Manos sobre escáner de documentos con luz azul. Pasaportes de diferentes países en una mesa. Pantalla con escudo del Servicio Nacional de Migración de Panamá.
Manos manipulan pasaportes de diversas nacionalidades sobre un escáner de documentos en una mesa de control migratorio, junto a una pantalla con el escudo del Servicio Nacional de Migración de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Servicio Nacional de Migración de Panamá rechazó el ingreso de un ciudadano canadiense al país tras detectar, durante los controles del Aeropuerto Internacional de Tocumen, presuntos vínculos con Hamás y otras organizaciones consideradas una amenaza para la seguridad internacional, según informó la agencia de noticias EFE.

El hombre fue devuelto a Canadá sin que las autoridades revelaran su identidad.

La decisión, comunicada este domingo 17 de agosto, se basó en el cruce de información y el análisis de riesgo que el organismo aplica a cada pasajero que intenta ingresar por Tocumen, el principal hub aéreo de América Central y el Caribe, detalló EFE.

PUBLICIDAD

Qué detectaron los controles migratorios

El procedimiento que derivó en la inadmisión siguió el protocolo estándar del SNM: verificación de antecedentes, cruce de alertas internacionales y evaluación de riesgo.

De acuerdo con EFE, al confirmar la alerta, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de inadmisión al país centroamericano.

El organismo no precisó la naturaleza exacta de los vínculos detectados ni los mecanismos específicos de inteligencia utilizados, señala la nota del medio citado.

Dos agentes uniformados revisan documentos de un viajero en un mostrador de control migratorio. Se ve el logo del Servicio Nacional de Migración de Panamá.
Agentes del Servicio Nacional de Migración de Panamá examinan pasaportes y otros documentos de un viajero en un mostrador del Aeropuerto Internacional de Tocumen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco se conoció reacción oficial alguna por parte del gobierno canadiense. “Quien represente un riesgo para la seguridad o mantenga vínculos con grupos que promuevan la violencia hallará en nuestros puestos de control una respuesta inmediata y contundente por parte de las unidades migratorias”, advirtió el SNM en su comunicado.

PUBLICIDAD

Un patrón de inadmisiones en Tocumen

El caso del ciudadano canadiense se inscribe en una serie de intercepciones recientes en el mismo aeropuerto.

A principios de agosto, el SNM rechazó el tránsito de un ciudadano de Trinidad y Tobago condenado por un delito sexual contra un menor. Días después, tres venezolanos fueron devueltos a su país tras ser hallados con 76 barras de oro sin declarar y presuntos vínculos con redes de contrabando y lavado de activos.

Según datos publicados por Infobae Panamá, entre enero y junio de 2026 el país ejecutó 588 medidas migratorias: 330 deportaciones y 258 expulsiones contra ciudadanos de once nacionalidades involucrados en investigaciones por narcotráfico, trata de personas y otros delitos.

El contexto de seguridad en Panamá

El endurecimiento del control migratorio coincide con una política de seguridad más amplia impulsada por el presidente José Raúl Mulino.

En julio anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad para líderes de bandas criminales, en respuesta a un repunte de la violencia y a una fuga masiva de la prisión de La Joyita, cerca de Ciudad de Panamá.

Un hall de aeropuerto con multitudes de pasajeros caminando, agentes uniformados de migración, y varios carteles azules del Servicio Nacional de Migración de Panamá.
Pasajeros transitan por el hall de llegadas internacionales del Aeropuerto de Tocumen en Panamá, donde agentes de migración supervisan el control bajo carteles de señalización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El país también opera en un entorno geopolítico más tenso. En agosto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó Panamá y anunció acuerdos con Colombia, Guatemala y Honduras para operaciones militares conjuntas contra grupos criminales designados como organizaciones terroristas.

La administración Trump ha catalogado a 20 organizaciones criminales latinoamericanas bajo esa figura legal. En ese marco, la inadmisión del canadiense por presuntas simpatías con Hamás refleja la convergencia entre los controles migratorios de Panamá y una agenda regional de seguridad que ha ganado intensidad en los últimos meses.

Temas Relacionados

panama migracionPanamáHamásMigración

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras reporta más de 10,000 cirugías en hospitales públicos durante el primer semestre

La Secretaría de Salud de Honduras informó que durante los primeros seis meses de la actual administración se han practicado más de 10,000 cirugías en los quirófanos de la red pública

Honduras reporta más de 10,000 cirugías en hospitales públicos durante el primer semestre

Excarcelan en España al excoronel salvadoreño Montano condenado por la matanza de jesuitas

La decisión se apoyó en informes médicos y en un criterio de dignidad personal, pero deja una pregunta abierta sobre el calendario judicial en San Salvador y una comparecencia que no llegó

Excarcelan en España al excoronel salvadoreño Montano condenado por la matanza de jesuitas

El escenario del horror: Esta es la “casa loca” donde habrían torturado a cuatro primos en Honduras

Las autoridades inspeccionaron una vivienda en la colonia Las Mercedes que estaría vinculada al asesinato de cuatro jóvenes reportados como desaparecidos en La Ceiba.

El escenario del horror: Esta es la “casa loca” donde habrían torturado a cuatro primos en Honduras

Ministerio de Salud de El Salvador detectó 67 casos de VIH en embarazadas durante el último año

El hallazgo surgió del tamizaje aplicado a 46,775 gestantes entre junio de 2025 y mayo de 2026, con pruebas para el virus y la sífilis, según la memoria de labores institucional

Ministerio de Salud de El Salvador detectó 67 casos de VIH en embarazadas durante el último año

Deuda por tarjetas de crédito en República Dominicana llega a USD 2,250 millones millones en el último año

Un informe indica que la deuda por tarjetas de crédito en República Dominicana creció más de 200% desde 2016, cuando el saldo total era de USD 740 millones

Deuda por tarjetas de crédito en República Dominicana llega a USD 2,250 millones millones en el último año

TECNO

Ingenieros de IA y analistas de datos, las profesiones que más se necesitan hoy en la industria tech global

Ingenieros de IA y analistas de datos, las profesiones que más se necesitan hoy en la industria tech global

Lista de marcas que lideran el mercado global de smartphones: Samsung y Xiaomi encabezan el consumo

Buscar una película o serie en Netflix o Prime Video hace perder hasta 26 minutos de tiempo al día

Bitcoin: cómo se ha movido en el mercado este lunes

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este lunes

ENTRETENIMIENTO

Lo que Hayden Panettiere confesó en sus memorias antes de morir: abuso, adicción y la custodia de su hija

Lo que Hayden Panettiere confesó en sus memorias antes de morir: abuso, adicción y la custodia de su hija

Esta fue la última publicación de Hayden Panettiere en redes sociales

Viola Davis, Selma Blair y más estrellas de Hollywood despiden a Hayden Panettiere: “Esto no puede ser real”

La policía revela los primeros detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere, actriz de “Héroes”

Así luce Robert De Niro a los 83 años

MUNDO

Trump le exigió a Irán que se rinda y advirtió a Omán que será atacado si teje una alianza con el régimen de Teherán

Trump le exigió a Irán que se rinda y advirtió a Omán que será atacado si teje una alianza con el régimen de Teherán

Rusia condenó a 11 años de cárcel al vicepresidente del único partido antiguerra que sigue activo en el país

El tránsito por el estrecho de Ormuz cayó casi 20% mientras vence sin acuerdo el plazo de 60 días de Trump a Irán

En un inusual discurso, Xi Jinping admitió la crisis en China y recordó la represión a las protestas de Tiananmen

Un estudio reveló que las áreas marinas protegidas no cubrirían a la mayoría de tiburones y rayas