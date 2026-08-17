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Honduras reporta más de 10,000 cirugías en hospitales públicos durante el primer semestre

La Secretaría de Salud de Honduras informó que durante los primeros seis meses de la actual administración se han practicado más de 10,000 cirugías en los quirófanos de la red pública

El Hospital Roberto Suazo Córdova atiende a pacientes de cinco departamentos, siendo clave para la atención médica en zonas rurales y de difícil acceso.
El Hospital Roberto Suazo Córdova atiende a pacientes de cinco departamentos, siendo clave para la atención médica en zonas rurales y de difícil acceso.
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La Secretaría de Salud (Sesal) de Honduras informó que el sistema público realizó más de 10.000 cirugías durante el primer semestre de la actual administración, en medio de los esfuerzos de las autoridades por reducir la mora quirúrgica, es decir, la acumulación de pacientes que permanecen a la espera de procedimientos médicos.

La institución divulgó los datos en un comunicado, en el que detalló las acciones emprendidas para recuperar la capacidad de atención de los hospitales públicos y ampliar el número de quirófanos disponibles para los pacientes.

Según la Sesal, uno de los principales esfuerzos se concentró en la recuperación de más de 101 quirófanos que presentaban condiciones que limitaban o impedían su funcionamiento regular.

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La rehabilitación de estos espacios busca incrementar la capacidad de los hospitales públicos para realizar intervenciones quirúrgicas y avanzar en la atención de pacientes que han permanecido en lista de espera.

Además de los quirófanos ya recuperados, la Secretaría de Salud señaló que trabaja en la habilitación de otros 33 quirófanos. La medida forma parte de la estrategia institucional para ampliar la capacidad quirúrgica de la red pública y mantener el ritmo de atención de pacientes que requieren una intervención.

Reducir mora hospitalaria

La dependencia no detalló en el comunicado el costo individual de las obras ni especificó la distribución de los nuevos quirófanos por hospital, pero sostuvo que la recuperación de la infraestructura constituye una de las acciones dirigidas a enfrentar la mora quirúrgica.

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La Sesal no detalló cuántos pacientes siguen en lista de espera ni los montos desembolsados, y advirtió que reducir la mora quirúrgica exige recursos, insumos y una programación estable.
La Sesal no detalló cuántos pacientes siguen en lista de espera ni los montos desembolsados, y advirtió que reducir la mora quirúrgica exige recursos, insumos y una programación estable.

Como parte de las medidas adoptadas para reducir la acumulación de cirugías pendientes, la Sesal puso en marcha un plan piloto de reducción de la mora quirúrgica.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría, mediante este esquema ya se han realizado 360 cirugías. Los procedimientos efectuados a través de esta modalidad son financiados con fondos públicos asignados a la Secretaría de Salud, según precisó la institución.

La utilización de recursos públicos para contratar servicios quirúrgicos en establecimientos privados ha generado cuestionamientos, ante lo cual la Secretaría de Salud aseguró que habilitó mecanismos para facilitar el acceso a la información.

La institución informó que puso a disposición de la ciudadanía un portal de consultas públicas en el que se presentan los avances relacionados con el decreto de emergencia utilizado como marco para las medidas adoptadas.

Además, aseguró que la información vinculada con la facturación de los hospitales privados que participan en el programa es incorporada periódicamente en su Portal de Transparencia.

Según la Sesal, esta información permitirá consultar los datos correspondientes a los servicios contratados y al avance de las acciones desarrolladas dentro del plan para enfrentar la mora quirúrgica.

Capacidad hospitalaria

La estrategia anunciada por las autoridades combina dos vías para intentar disminuir el número de pacientes pendientes de una cirugía: por un lado, recuperar y poner nuevamente en funcionamiento los quirófanos de los hospitales públicos; por otro, utilizar temporalmente servicios de establecimientos privados para determinados procedimientos.

La Sesal sostiene que la recuperación de más de 101 quirófanos permitirá fortalecer la capacidad instalada del sistema estatal, mientras que los 33 espacios que permanecen en proceso de habilitación ampliarían todavía más la posibilidad de realizar intervenciones dentro de la red pública.

La Sesal señaló que las cirugías realizadas en hospitales privados son financiadas con fondos públicos asignados a la Secretaría de Salud.
La Sesal señaló que las cirugías realizadas en hospitales privados son financiadas con fondos públicos asignados a la Secretaría de Salud.

La institución no proporcionó en el comunicado un desglose del número total de pacientes que todavía integran la mora quirúrgica ni precisó cuánto tiempo lleva esperando cada grupo de pacientes.

Tampoco detalló los montos desembolsados para financiar las cirugías efectuadas en hospitales privados, aunque la Secretaría afirmó que la información sobre la facturación será incorporada periódicamente a sus mecanismos oficiales de transparencia.

La reducción de la mora quirúrgica no depende únicamente del número de intervenciones realizadas, sino también de la capacidad de los hospitales para mantener una programación estable de procedimientos y garantizar los recursos humanos, medicamentos, insumos y equipos necesarios para las operaciones.

La Sesal afirmó que continuará comunicando los resultados de las medidas implementadas, tanto en la recuperación de la red pública como en las acciones destinadas a atender a los pacientes que permanecen a la espera de una cirugía.

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