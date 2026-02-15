Actas internas del Seguro Social de Costa Rica revelan suspensión de cirugías por crisis de insumos

Imagen destacada

La revelación de actas internas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) contradice la versión pública sostenida por la institución durante semanas: el sistema informático ERP-SAP sí obligó a suspender cirugías en hospitales de Costa Rica, afectando la atención programada y generando una crisis de desabastecimiento de insumos médicos, reveló este sábado el medio CRHoy.com.

De acuerdo a la publicación, directores médicos y gerentes advirtieron, desde mediados de julio, sobre la imposibilidad de operar casos ordinarios y la dependencia absoluta de la reposición por parte de proveedores que no recibían pago, situación que, según los documentos, obligó a priorizar únicamente emergencias y generó riesgos inmediatos para los pacientes y la propia operación hospitalaria.

Las propias gerencias admiten, en documentos oficiales, que la “parálisis” llegó a tal punto que solo pudieron garantizar intervenciones críticas, mientras las cirugías electivas debieron suspenderse en centros como Alajuela, Escalante Pradilla y Heredia. La directora del Hospital de Alajuela, Karen Rodríguez, informó en sesión ejecutiva que “no tenían material para operar a los pacientes” debido a la falta de pago y reposición de insumos esenciales. “Ahí es donde estamos nosotros ante el riesgo inminente”, quedó registrado en las actas, según la revelación periodística.

El bloqueo financiero y el colapso del modelo de consignación

Asimismo, CRHoy.com apunta que la situación no se originó por ausencia de productos en el país, sino por la incapacidad del nuevo sistema ERP-SAP de procesar los pagos a tiempo en el modelo de compra por consignación. En este esquema, utilizado especialmente en Ortopedia y Hemodinamia, los hospitales no adquieren insumos como clavos, tornillos o catéteres por adelantado, sino que los proveedores los reponen luego de cada cirugía, tras recibir el pago correspondiente.

Al producirse el bloqueo financiero, los proveedores suspendieron la reposición, dejando a los hospitales sin materiales básicos para operar. El Dr. Alexander Sánchez, gerente médico, había advertido desde el 16 de julio que “las unidades hospitalarias reportaban tener insumos para cirugías de trauma y ortopedia únicamente hasta el día siguiente”, lo que culminó en la suspensión de la programación ordinaria y el manejo exclusivo de emergencias.

Dependencia crítica de proveedores y afectación al sector salud

Biotec, principal proveedor de insumos para artroscopia y trauma tras la salida de otras empresas como Eurociencia, se vio imposibilitado de mantener el inventario de seguridad, reduciéndolo de cuatro meses a apenas uno. La empresa, que tenía facturas cedidas a bancos, enfrentó además una crisis de flujo de caja, en la que resultó afectado no solo el sistema público, sino también el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el sector privado, todos dependientes de los mismos artículos quirúrgicos, dice el medio.

El Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, más conocido como Hospital Max Peralta, es un centro médico estatal perteneciente a la Caja Costarricense del Seguro Social. La cantidad de pacientes diarios también disminuyó significativamente, debido a los fallos. (Foto: Caja Costarricense de Seguro Social)

La Gerencia Financiera de la CCSS debió intervenir mediante procesos manuales para liberar pagos de 1,350 facturas pendientes. Muchas correspondían a montos pequeños, pero resultaban fundamentales para restablecer la continuidad del servicio.

Desmentidos institucionales frente a evidencia documental

A pesar del testimonio directo de los responsables hospitalarios y del registro escrito de reuniones ejecutivas, la CCSS ha insistido públicamente en que “ni una sola cirugía se suspendió por fallas del sistema” y que la atención directa a los asegurados se mantuvo sin afectaciones. Esta versión ha sido reiterada por medio de comunicados oficiales, sesiones de Junta Directiva y comisiones legislativas.

No obstante, el acta de la sesión del 21 de julio de 2025 recoge la exposición del Dr. Esteban Vega de la O, gerente de Logística, quien detalló: “Me reportaban en los hospitales de Alajuela, Escalante Pradilla y Heredia que pararon la programación de cirugías ordinarias y solo quedaron con urgencias y me imagino que va a ser un efecto escalada en el resto.”

Las actas documentan que fue necesario priorizar cirugías de urgencia por la imposibilidad de reponer insumos y que los hospitales agotaron lo que se les había asignado. La falta de pago, consecuencia directa del mal funcionamiento del sistema, desató una crisis que no solo interrumpió servicios, sino que expuso a los pacientes y al personal sanitario a riesgos operativos inmediatos.