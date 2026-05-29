El guion original de ‘Friends’ y más tesoros de Matthew Perry: así es la subasta de los objetos del fallecido actor

La subasta benéfica de objetos personales de Matthew Perry se realiza en Dallas y busca recaudar fondos para la Matthew Perry Foundation (Rachel Choffin/AP)

Una subasta programada para el 5 de junio de 2026 en la sede de Heritage Auctions en Dallas, Texas, pondrá a disposición del público una colección de objetos personales del actor Matthew Perry, fallecido en octubre de 2023 a los 54 años.

Los fondos recaudados beneficiarán a la Matthew Perry Foundation, organización dedicada a apoyar a personas con problemas de adicción.

Entre los artículos disponibles figuran raquetas de tenis con las cuerdas rotas por el uso, revistas y placas recopiladas por su publicista, memorabilia de Batman, trajes usados por el actor, un guion del piloto de Friends con anotaciones manuscritas, y una obra del artista callejero Banksy que se estima podría superar el millón de dólares en la puja.

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Brian Chanes, director sénior del área de Hollywood y entretenimiento de Heritage Auctions, describió al Daily Mail la respuesta del público ante la subasta: “El desbordamiento de entusiasmo, apoyo y admiración por Matt ha sido increíble”.

Uno de los objetos más raros de la colección es un documento que data de los orígenes de Friends: el guion original de la serie, entonces titulada Six of One.

Un valioso guion original del piloto de "Friends" fue incluido en un lote que podría superar el millón de dólares en la puja, según estimaciones (Rachel Choffin)

Chanes explicó al tabloide británico su contenido: “Este era el nombre de Friends, Six of One, antes de convertirse en Friends, pero esto es básicamente un esquema. ‘De los creadores de Cheers y Frasier, Six of One’”.

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El director añadió que el texto describía la propuesta original como una historia sobre “seis personas solteras en Nueva York, sobre amigos y amantes, muebles de IKEA, cappuccino, malas citas, telenovelas en español y el Sr. Potato Head”.

Las raquetas de tenis de Perry también forman parte del lote. Chanes señaló al mismo medio que las cuerdas rotas evidencian el uso que el actor les dio: “Se puede ver que las cuerdas de tripa están reventadas en un par de ellas”.

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El director detalló que el actor fue un tenista comprometido desde la infancia, con un ídolo claro. “Estaba muy influenciado por los deportes, especialmente el tenis”, sostuvo. “También le encantaba el hockey porque era de Ottawa, pero se sentía especialmente motivado por su ídolo Jimmy Connors”.

De pequeño, llegó a practicar hasta diez horas diarias y disputó torneos en Canadá. Según relató Chanes al Daily Mail, cuando la familia se trasladó de Ottawa a Los Ángeles, la mayor competencia lo llevó a abandonar la idea de una carrera profesional en el deporte:

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El actor practicó tenis hasta diez horas diarias de niño y disputó torneos en Canadá. Sus raquetas, con las cuerdas rotas por el uso, forman parte de la subasta (Rachel Choffin)

“Se dio cuenta de que no estaba necesariamente en sus cartas jugar al tenis profesional. Pero significaba mucho para él. Y siguió jugando”.

La subasta contempla artículos para distintos presupuestos. Un juego de cintas VHS de la colección del actor, procedentes de Warner Brothers, arranca con una puja de 330 dólares.

Chanes quiso dejar claro al Daily Mail que la accesibilidad fue un criterio de selección: “Tene-mos cosas por unos pocos cientos de dólares y tenemos cosas que se venderán por quizás un millón o más, ese Banksy de allí, la chica con el globo”.

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Sobre las cintas, añadió: “Puedes tener algo suyo que sea un buen recuerdo conmemorativo, por así decirlo, por una cantidad relativamente pequeña, y por supuesto, saber que los fondos van a su causa favorita es el verdadero aliciente”.

La Matthew Perry Foundation lleva en su web una de las frases más recordadas del actor: “Cuando muera, no quiero que Friends sea lo primero que se mencione. Quiero que ayudar a los demás sea lo primero que se mencione. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándolo".

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"Cuando muera, no quiero que Friends sea lo primero que se mencione. Quiero que ayudar a los demás sea lo primero que se mencione", indicó Matthew Perry en referencia a su legado (Rachel Choffin)

Sentencian al asistente de Matthew Perry

El pasado miércoles, Kenneth Iwamasa, exasistente de Matthew Perry, recibió una condena de más de tres años de prisión —41 meses— tras declararse culpable de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte.

Iwamasa, de 60 años, fue quien inyectó a Perry la sustancia el día de su fallecimiento. La última petición del actor, según trascendió en el juicio, fue: “Inyéctame una grande”.

Ante los familiares de la estrella en la sala del tribunal de Los Ángeles, Iwamasa declaró: “Lo siento muchísimo. Solo lamento haber cometido actos ilegales que lamentaré para siempre. Lo llevaré a mi tumba. Espero ser un ejemplo disuasorio para alguien en mi posición para que tome mejores decisiones”.

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Además de la pena de prisión, el juez le impuso multas por 10.100 dólares y dos años de libertad vigilada. Deberá entregarse a las autoridades antes del mediodía del 17 de julio.

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023 al ahogarse en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles tras una sobredosis de ketamina.

Kenneth Iwamasa, exasistente de Perry, fue condenado a 41 meses de prisión tras declararse culpable de conspiración para distribuir ketamina (AP/Jae C. Hong)

En total, cinco personas han sido condenadas por su papel en los hechos, entre ellas su consejero de adicciones, la traficante conocida como la “Reina de la Ketamina”, Jasveen Sangha, y dos médicos.