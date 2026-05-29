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Britney Spears habló de sus “problemas emocionales” tras su arresto y rehabilitación: “Este año ha sido bastante interesante”

La cantante compartió con sus seguidores detalles íntimos sobre el difícil año que atraviesa

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Britney Spears
Britney Spears revela en Instagram que enfrenta problemas emocionales en medio de un año marcado por incidentes legales (REUTERS/Eduardo Munoz)

Britney Spears habló esta semana sobre el “año interesante” que atraviesa, marcado por una detención por conducir bajo los efectos del alcohol y una estancia en rehabilitación.

En esa misma línea, admitió en una publicación de Instagram —luego eliminada— que sufre “problemas emocionales” que emergen especialmente en su cocina.

La cantante de 44 años publicó el jueves un extenso texto en esa red social en el que, sin mencionar directamente sus problemas legales, ofreció un relato sobre sus experimentos con vitral y reflexionó sobre el año que lleva viviendo.

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Este año ha sido bastante interesante… nunca había hecho tantas manualidades y es un poco vergonzoso, ok, puede que me haya vuelto un poco loca cuando honestamente creí que podía crear mi propio vitral”, escribió, según recogió Daily Mail.

En ese mismo texto, Spears conectó sus actividades creativas con una confesión más personal.

Britney Spears
La cantante fue arrestada en marzo en California por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas, según la Patrulla de Caminos (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Tengo muchos problemas emocionales que surgen en mi cocina… no tengo idea de por qué… supongo que es usualmente donde como familia nos reunimos para celebrar, rezar y cocinar”, escribió la intérprete de “Toxic”.

La publicación llegó una semana después de que circulara el video de su detención, captado por una cámara de tablero policial, en el que se la ve fallando una prueba de sobriedad en campo y siendo esposada.

Según la Patrulla de Caminos de California, Spears fue detenida el 4 de marzo pasado tras ser vista conduciendo de manera errática en la autopista US-101, cerca de Newbury Park, California, alrededor de las 9 de la noche.

Fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos combinados de alcohol y drogas.

Un informe policial obtenido por Daily Mail indicó que Spears reconoció ante las autoridades haber tomado Adderall, Prozac y el estabilizador del estado de ánimo Lamictal, además de haber bebido “una copa de champán mimosa” siete horas antes.

Britney Spears
Britney admitió consumir Adderall, Prozac y Lamictal, además de una copa de champán antes de su detención policial (Instagram/@britneyspears)

El agente que realizó el arresto consignó que detectó “el olor característico de una bebida alcohólica emanando de su aliento y su persona”, que su “habla era rápida y entrecortada”, que su “paso era inestable” y que “jugueteaba con los dedos”.

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En su bolso fue hallado un frasco de Adderall sin receta, y en el portavasos delantero del vehículo, una copa de vino vacía.

El informe también señaló que durante el procedimiento su “estado de ánimo pasó de confrontacional y agitado a extravagante y cooperativo” y que en ocasiones habló “sin coherencia”.

Según el documento, en ciertos momentos “pareció hablar con acento británico” e invitó a los agentes a su casa, ofreciéndoles preparar lasaña y mencionando: “Tengo una piscina”.

Entre el arresto y el acuerdo legal que aceptó en mayo, Spears pasó tres semanas en un centro de rehabilitación por abuso de sustancias.

El informe detalla que Spears presentó habla entrecortada y un paso inestable al momento de ser arrestada (Jordan Strauss/Invision/AP)
El informe detalla que Spears presentó habla entrecortada y un paso inestable al momento de ser arrestada (Jordan Strauss/Invision/AP)

A través de ese acuerdo —conocido coloquialmente como “wet reckless”, una figura que reduce el cargo de conducción bajo los efectos del alcohol a conducción imprudente— fue condenada a 12 meses de libertad condicional, una multa de 571 dólares y la asistencia obligatoria a 30 horas de clases sobre conducción bajo los efectos del alcohol distribuidas en un programa de tres meses.

En su publicación, Spears también relató que la lámpara de vitral que había construido con sus propias manos y que mantuvo en su cocina durante tres meses fue arrojada a la basura por su empleada doméstica.

“Estoy acostumbrada a que la gente tome mis cosas”, escribió antes de agregar: “Ni siquiera peleé ni pregunté dónde estaba”.

Los problemas legales actuales de Spears se producen menos de cinco años después de que concluyera la tutela legal de 13 años que su padre, Jamie Spears, ejerció sobre ella y que terminó en 2021 tras una batalla judicial impulsada también por el masivo movimiento de apoyo público conocido como “Free Britney”.

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