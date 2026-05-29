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La Unión Europea autorizó la entrega de 16.400 millones de euros a Hungría bajo estrictas condiciones

La Comisión Europea anunció la reactivación de ayudas económicas luego de que el gobierno de Magyar implementó medidas para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de derecho

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Péter Magyar y Ursula von der Leyen oficializaron el acuerdo para liberar fondos europeos a Hungría (Reuters)
Péter Magyar y Ursula von der Leyen oficializaron el acuerdo para liberar fondos europeos a Hungría (Reuters)

La Unión Europea decidió desbloquear 16.400 millones de euros en fondos para Hungría después de que el nuevo gobierno impulsó una serie de reformas estructurales exigidas por Bruselas. El anuncio se realizó tras una reunión en Bruselas entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro húngaro, Péter Magyar, que presentaron el acuerdo como el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

El acuerdo contempló la liberación escalonada de 10.000 millones de euros del fondo Next Generation EU, 4.200 millones de los fondos de cohesión y 2.200 millones específicos para la libertad académica, según detalló Von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea afirmó que “el pueblo húngaro se merece esta suma considerable” y destacó los gestos europeístas del nuevo gobierno, que asumió el poder tras la victoria de la Tisza Party en las elecciones parlamentarias del 12 de abril.

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La Comisión Europea condicionó el desembolso a la aplicación de reformas orientadas a fortalecer el Estado de derecho, combatir la corrupción y asegurar la transparencia en la gestión de fondos públicos. Entre los compromisos asumidos por el gobierno de Péter Magyar figuraron la adhesión a la Fiscalía Europea, la revisión de la legislación sobre contratación pública y la creación de mecanismos para recuperar activos ilícitos.

El paquete también previó inversiones en sectores como energía, vivienda, transporte y pequeñas y medianas empresas. Von der Leyen sostuvo que el desembolso no sería inmediato ni automático y que las autoridades comunitarias evaluarían la implementación de las reformas antes de liberar cada tramo, con el objetivo de evitar retrocesos.

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Magyar calificó el acuerdo como un “avance histórico” que se logró en apenas unas semanas tras años de estancamiento bajo la administración de Viktor Orbán.

Péter Magyar asumió el poder tras la victoria de su partido en las elecciones del 12 de abril (Reuters)
Péter Magyar asumió el poder tras la victoria de su partido en las elecciones del 12 de abril (Reuters)

“La verdadera razón por la que las instituciones europeas y la Unión Europea no estaban en condiciones de liberar (los fondos) era la corrupción. Había un grado de corrupción que durante mucho tiempo era impensable en la Unión Europea, y también en Hungría”, agregó el húngaro.

La suspensión de fondos inició en 2022, cuando la Unión Europea activó el mecanismo de condicionalidad que vincula los pagos comunitarios con el respeto al Estado de derecho. Bruselas expresó preocupación por la falta de independencia judicial, las irregularidades en contrataciones públicas y la insuficiencia de controles contra el fraude.

Durante el mandato de Viktor Orbán, la relación con la Unión Europea se tensó por la promoción de políticas conservadoras y la negativa a alinearse con prioridades comunitarias en asuntos como derechos humanos y libertad de prensa.

La liberación de fondos impactó en la economía húngara, que en los últimos años registró una desaceleración, con un crecimiento estimado de 0,4% para 2025, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En ese marco, la Comisión advirtió que el déficit presupuestario podría llegar a 6,2% del PIB en 2026, un deterioro atribuido al gasto preelectoral de la gestión anterior.

Durante su visita a Bruselas, el primer ministro húngaro también se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con el primer ministro belga, Bart De Wever, en gestos orientados a reposicionar a Hungría como un socio confiable dentro de las instituciones occidentales.

(Con información de AP)

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