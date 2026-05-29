Guatemala

Interceptan lancha a 41 millas náuticas del Pacífico de Guatemala con paquetes sospechosos

Una acción coordinada de la Marina permitió escoltar una lancha interceptada a varios kilómetros de la costa hasta una base naval, donde los tripulantes y los paquetes sospechosos quedaron bajo custodia de las autoridades correspondientes.

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Fuerzas armadas guatemaltecas utilizan radares, navegadores satelitales y patrulleros para detectar embarcaciones alejadas de la costa./ (Ejército de Guatemala)
Fuerzas armadas guatemaltecas utilizan radares, navegadores satelitales y patrulleros para detectar embarcaciones alejadas de la costa./ (Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala, a través de la Marina de la Defensa Nacional, realizó una operación de vigilancia y control marítimo en aguas del Océano Pacífico, que resultó en la intercepción de una embarcación a 41 millas náuticas de la costa. Durante la intervención, elementos militares localizaron paquetes con posibles ilícitos y detuvieron a dos tripulantes a bordo de una lancha equipada con dos motores fuera de borda, un dispositivo móvil y un navegador.

Según datos publicados por el Ejército de Guatemala, la embarcación, los tripulantes y los paquetes sospechosos fueron escoltados hasta el muelle del Comando Naval del Pacífico. Allí quedaron a disposición de las autoridades competentes para la judicialización del caso y la realización de pruebas de campo que permitan determinar la naturaleza de los productos incautados.

Esta acción se inscribe en el marco de la estrategia permanente del gobierno de Guatemala para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. El país, por su ubicación geográfica, es considerado un corredor utilizado por organizaciones criminales para el traslado de sustancias ilícitas desde Sudamérica hacia Norteamérica. Por tal motivo, las autoridades guatemaltecas han fortalecido los patrullajes marítimos, aéreos y terrestres, así como la cooperación con países vecinos y agencias internacionales.

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La actual política de seguridad del gobierno enfatiza la coordinación entre las fuerzas armadas, la Policía Nacional Civil y las instituciones de justicia, con el objetivo de interceptar embarcaciones, erradicar cultivos ilícitos y desarticular redes de tráfico. Además, el gobierno promueve la capacitación de sus fuerzas y la adquisición de tecnología para mejorar la detección y seguimiento de actividades sospechosas en altamar.

Autoridades guatemaltecas refuerzan patrullajes marítimos, aéreos y terrestres para combatir el narcotráfico y el crimen organizado./(Ejército de Guatemala)
Autoridades guatemaltecas refuerzan patrullajes marítimos, aéreos y terrestres para combatir el narcotráfico y el crimen organizado./(Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala ha reiterado su compromiso de mantener operaciones de seguridad marítima durante todo el año, con patrullajes constantes las 24 horas del día. Estas acciones buscan frenar el ingreso y tránsito de drogas, armas y otros productos ilegales que afectan la seguridad nacional y la salud pública.

La institución subrayó que estas acciones contribuyen a la seguridad regional, al impedir que sustancias ilícitas lleguen a las comunidades y generen violencia o adicción.

Las operaciones de interdicción marítima también forman parte de una estrategia integral que comprende el intercambio de información con otros países de la región. El gobierno guatemalteco ha destacado la importancia del trabajo conjunto para enfrentar fenómenos transnacionales como el narcotráfico y el crimen organizado, que representan uno de los principales retos de seguridad en Centroamérica.

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Casos recientes de embarcaciones interceptadas

Durante los últimos meses, las fuerzas guatemaltecas han reportado varios casos de interdicciones marítimas en el Pacífico y el Atlántico. Entre los hechos más recientes, se destacan la incautación de semisumergibles cargados con cocaína y la detención de tripulaciones de diferentes nacionalidades vinculadas al traslado de drogas.

Recientemente, las autoridades de Guatemala informaron sobre otra embarcación que movilizaba 52 bultos tipo tulas en el Océano Pacífico/ (PNC de Guatemala)
Recientemente, las autoridades de Guatemala informaron sobre otra embarcación que movilizaba 52 bultos tipo tulas en el Océano Pacífico/ (PNC de Guatemala)

En abril, una operación conjunta entre la Marina y la Fuerza Aérea permitió ubicar una lancha rápida con más de 800 kilogramos de sustancias ilícitas. En marzo, autoridades informaron sobre la destrucción de laboratorios clandestinos en áreas costeras y la captura de presuntos integrantes de redes criminales.

Las autoridades han señalado que la mayoría de las embarcaciones interceptadas utiliza rutas alejadas de la costa y sistemas de navegación satelital para evadir los controles. Ante esta situación, el Ejército de Guatemala sigue incrementado la presencia de unidades navales y la implementación de radares y patrulleros para cubrir mayores extensiones marítimas.

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