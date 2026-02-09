¡Ticos al Super Bowl! Costa Rica puso ritmo y talento en el espectáculo de Bad Bunny que reunió millones de espectadores

Tres costarricenses participaron del espectáculo ofrecido por Bad Bunny este fin de semana en el Super Bowl REUTERS/Jeenah Moon

Raúl “Chino” Zúñiga, un bailarín de 88 años, la violinista Diana Ramírez y el director de orquesta Giancarlo Guerrero., fueron los tres costarricenses que participaron este domingo en el show de medio tiempo de la edición 60 del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importante de Estados Unidos.

La presentación, encabezada por Bad Bunny en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, destacó tanto por su despliegue artístico como por el simbolismo de tener al primer artista latino de habla hispana liderando el espectáculo ante decenas de millones de personas.

Uno de los momentos más recordados del show fue la aparición del propio Zúñiga en escena, a quien las cámaras enfocaron danzando salsa junto a una niña, emulando la relación de un abuelo y su nieta. Su participación generó una ola de reacciones en internet, donde los espectadores celebraron con mensajes como “Lo amo”, “Es nuestro abuelo ahora” y “De Costa Rica para el mundo... grande, Don Raúl”.

El recorrido de Raúl Zúñiga hacia este escenario global comenzó cuando su hija, Karol Tatiana Delgado, también bailarina profesional, envió un video del matrimonio bailando a la producción del Super Bowl, que en esta edición buscaba incorporar adultos mayores de distintas nacionalidades apasionados por la danza. “Sabía cuánto amor le da el baile y la música a mis padres”, afirmó Delgado al medio costarricense, CR Hoy.

Costarricense de 88 años demostró su talento como bailarín, actuando como ''abuelo" en una fiesta de boda. Fuente: YouTube NFL

El impacto de la representación costarricense se amplió con la participación de la violinista Diana Ramírez, cuyo instrumento tuvo un papel protagónico durante la interpretación de la canción “Mónaco”, ante millones de televidentes.

“Para mí la experiencia de participar en el Super Bowl es muy significativa por lo controversial que ha sido y para mí es un mensaje sumamente poderoso de unión”, aseguró Ramírez, además, calificó como un gran honor haber integrado el proyecto, logrando compatibilizar su trabajo de tiempo completo tras recibir el respaldo de sus superiores. “Viniendo de Costa Rica y haber sido elegida para eso”, reiteró.

Ramírez destacó el ambiente profesional durante los ensayos, tanto en la logística como en la hospitalidad: “Nos trataron increíble de principio a fin”, recordó. Uno de los instantes más memorables para la artista sucedió durante el ensayo general, cuando Bad Bunny se dirigió a sus colaboradores en escena: “Él agradecía y decía que el show era tanto de él como de nosotros y es muy significativo que él lo reconozca de esa manera”. La violinista también celebró la cercanía inesperada con personalidades como Ricky Martin y Lady Gaga: “La belleza de que en el ensayo general se aparece Ricky Martin y está casi que a la par mía… También Lady Gaga estaba super cerquita mío y pude tirarle un besito, ella me tiró uno de vuelta”.

Tica llevó su talento como violinista hasta el escenario del evento deportivo más importante de Estados Unidos. Fuente: YouTube NFL

El aporte musical de Giancarlo Guerrero, director costarricense ganador de seis premios Grammy, otorgó al espectáculo una dimensión sinfónica que fusionó la música popular latina con una orquesta de cuerdas en una sección íntima del show. Guerrero, figura internacional reconocida por sus trabajos con la Nashville Symphony y otras agrupaciones de renombre, apareció en el escenario junto a jóvenes instrumentistas, afianzando el sello costarricense dentro del que es considerado el evento televisivo más visto del planeta.

Tico, ganador de Grammys, participó como director de la orquesta durante el show del puertorriqueño. Fuente: YouTube NFL

La producción de Roc Nation y Apple Music fue la primera en la historia de los Super Bowls en ser encabezada completamente por un artista latino de habla hispana. Con una duración aproximada de 13 minutos, el espectáculo celebró los orígenes culturales y musicales de Bad Bunny ante una audiencia mundial, combinando momentos de alegría y emotividad con la presencia destacada de exponentes internacionales como Zúñiga, Ramírez y Guerrero.