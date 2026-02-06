Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social aprueba portafolio de inversiones para 2026-2035

Plan presentado por la Junta Directiva de la CCSS reúne proyectos que se realizarán en la próxima década. Fuente: CCSS

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó el portafolio de proyectos estratégicos para el período 2026-2035, definiendo una hoja de ruta para la inversión en infraestructura sanitaria nacional que incluye criterios técnicos, financieros y de impacto en la atención, así como la garantía de sostenibilidad financiera y la prevista continuidad de los servicios del seguro de salud hasta el año 2035.

Al cierre del periodo 2023-2025, la CCSS reportó la finalización de 60 proyectos cuya inversión alcanzó ₡377.236 millones, entre ellos el hospital Víctor Manuel Sanabria Martínez en Puntarenas con ₡125,925 millones, el hospital William Allen Taylor en Turrialba con ₡49,383 millones y la segunda etapa de la Torre Este del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia con ₡49,062 millones. Estas tres obras suman ₡224.370 millones invertidos, como evidenció el desglose oficial.

La presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor Hernández, destacó que “esta es la decisión estratégica más importante que ha tomado esta Junta Directiva, en un corto y mediano plazo, para poder hacerle frente a los proyectos del portafolio de inversiones”. Taylor Hernández puntualizó además que el portafolio aprobado no se limita a un listado de obras, sino que constituye una directriz para la toma de decisiones de inversión de la entidad a lo largo de la próxima década.

La relación entre los proyectos ejecutados y los futuros responde a prioridades institucionales claras. Según la ingeniera Susan Peraza Solano, directora de Planificación Institucional, la cartera abarca 294 proyectos de construcción y mejoramiento de servicios de salud repartidos en todo el país: 228 cuentan con financiación asegurada y se consideran proyectos “maduros”, ya en desarrollo, mientras otros 66 permanecen en etapas iniciales de preinversión.

Para cubrir los 228 proyectos maduros, la CCSS dispone de una reserva estimada en ₡1.804.865 millones y gastos de operación proyectados por ₡3.779.719 millones, alcanzando un total de ₡5.583.741 millones. A esto se suma una reserva presupuestaria adicional de ₡484.788 millones destinada a futuras inversiones.

El desglose territorial muestra que la Gran Área Metropolitana concentra el 28 % de los proyectos, seguida por las regiones Central Norte y Central Sur. Se prioriza así la respuesta a la demanda y cobertura poblacional. Los proyectos del primer nivel de atención, ebais y áreas de salud, concentran el 55 % de la cartera, mientras los hospitales del segundo y tercer nivel representan el 45 %.

Mayoría de obras se desarrollarán en el centro del país para mejorar centros médicos con alto volumen de pacientes. REUTERS/Juan Carlos Ulate

El porcentaje de proyectos ya concluidos entre 2023 y 2025 ligados al primer nivel de atención alcanza el 39 %, reflejando la apuesta institucional por la atención primaria próxima a las comunidades, con enfoque en promoción y prevención de la salud. Entre las sedes puestas en funcionamiento en este periodo figuran ebáis en Salitre, Sámara (Nicoya), Ciudad Cortés, Gavilán, San Vito, Llano Bonito y El Roble, además de áreas de salud como La Fortuna, La Unión, San Isidro de Heredia y Santa Cruz.

La planificación de inversiones estratégicas prioriza ocho proyectos que absorben el 80 % del presupuesto estimado: destacan el hospital de Cartago (₡361,833 millones), el hospital Nacional de Geriatría y Gerontología (₡222,630 millones), el hospital de Limón (₡221,285 millones), la torre quirúrgica del hospital San Juan de Dios (₡174,173 millones), el fortalecimiento de los hospitales de Guápiles (₡128,314 millones) y del Nacional de Niños (₡69,547 millones), el proyecto de hematoncología del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia (₡67,650 millones) y otra intervención por ₡44.910 millones.

Construcción del Hospital Max Peralta es una de las obras más esperadas por la institución y por los asegurados. Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social

Taylor Hernández afirmó ante la opinión pública: “No es cierto que hubo una paralización del portafolio de inversiones como han manifestado personas externas a la institución”, defendiendo la continuidad de las obras y la capacidad institucional para sostener este esfuerzo inversor hasta 2035.