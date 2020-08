¿Qué tienen en común un adulto mayor que vive en un geriátrico, un preso y un paciente de una institución psiquiátrica? Al estar en una situación de encierro, la pandemia los emparenta: están privados de su libertad -voluntariamente o no-, generalmente habitan con malas condiciones de higiene y no tienen visitas: su único contacto con el exterior involucra el personal que lo asiste. En estas instituciones, la cuarentena prácticamente no tuvo etapas: siempre fue fase 1.